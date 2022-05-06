«Укрзалізниця» призупиняє продаж квитків через сторонні сервіси: що сталося

Квитки на поїзди в межах України, а також на Київську кільцеву електричку доступні у чат-ботах «Укрзалізниці»

«Укрзалізниця» тимчасово не продаватиме квитки на потяги через партнерські сервіси

«Укрзалізниця» з міркувань безпеки тимчасово обмежила продаж залізничних квитків через партнерські сервіси. Про це йдеться у повідомленні в Telegram-каналі компанії.

«З міркувань безпеки тимчасово обмежено продаж залізничних квитків через партнерські сервіси: «Приватбанк», Tickets.ua, Proizd.ua та інші. Наразі електронні проїзні документи можна оформити через офіційний сайт «Укрзалізниці» booking.uz.gov.ua», – мовиться у дописі.

Зазначається, що квитки на поїзди в межах України, а також на Київську кільцеву електричку доступні у чат-ботах «Укрзалізниці».

«Обмеження агентських продажів є тимчасовим вимушеним кроком з метою убезпечити онлайн-системи «Укрзалізниці» та гарантувати безперебійність їхньої роботи», – повідомила пресслужба компанії.

В «Укрзалізниці» нагадали: якщо при купівлі квитка онлайн-система зависне, то гроші буде повернуто через 3-10 банківських днів, залежно від банку.

Нагадаємо, нещодавно «Укрзалізниця» виявила чотирьох колаборантів серед своїх службовців.