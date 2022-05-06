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    «Укрзалізниця» призупиняє продаж квитків через сторонні сервіси: що сталося

    Квитки на поїзди в межах України, а також на Київську кільцеву електричку доступні у чат-ботах &laquo;Укрзалізниці&raquo; - «Укрзалізниця» призупиняє продаж квитків через сторонні сервіси: що сталося
    Квитки на поїзди в межах України, а також на Київську кільцеву електричку доступні у чат-ботах «Укрзалізниці»
    фото з відкритих джерел

    «Укрзалізниця» тимчасово не продаватиме квитки на потяги через партнерські сервіси

    «Укрзалізниця» з міркувань безпеки тимчасово обмежила продаж залізничних квитків через партнерські сервіси. Про це йдеться у повідомленні в Telegram-каналі компанії.

    «З міркувань безпеки тимчасово обмежено продаж залізничних квитків через партнерські сервіси: «Приватбанк», Tickets.ua, Proizd.ua та інші. Наразі електронні проїзні документи можна оформити через офіційний сайт «Укрзалізниці» booking.uz.gov.ua», – мовиться у дописі.

    Зазначається, що квитки на поїзди в межах України, а також на Київську кільцеву електричку доступні у чат-ботах «Укрзалізниці».

    «Обмеження агентських продажів є тимчасовим вимушеним кроком з метою убезпечити онлайн-системи «Укрзалізниці» та гарантувати безперебійність їхньої роботи», – повідомила пресслужба компанії.

    В «Укрзалізниці» нагадали: якщо при купівлі квитка онлайн-система зависне, то гроші буде повернуто через 3-10 банківських днів, залежно від банку.

    Нагадаємо, нещодавно «Укрзалізниця» виявила чотирьох колаборантів серед своїх службовців.

    Теги: росія окупанти війна гроші Укрзалізниця документи Україна Приватбанк окупація #stoprussia
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    «Укрзалізниця» призупиняє продаж квитків через сторонні сервіси: що сталося