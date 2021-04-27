У «Слузі народу» пояснили, чим продаж «Ліги сміху» в Росію відрізняється від «липецької фабрики» Порошенка

«Продаж інтелектуальних продуктів відбувається дещо іншим чином, ніж цукерок», – Корнієнко

Голова партії «Слуга народу» Олександр Корнієнко вважає, що неправильно порівнювати роботу «Липецької кондитерської фабрики» Петра Порошенка в Росії та проєкт Кварталу 95 «Ліга сміху», який продали російському каналу. Про це він розповів в інтерв’ю «Главкому».

Корнієнко зазначив, що це «нелінійне» порівняння. «Це зовсім інше, бо продаж інтелектуальних продуктів відбувається дещо іншим чином, ніж цукерок. У Порошенка був завод у Росії, і всі розуміли, що він там працює. А правом передачі прав розпоряджається посередник, який їх купляє й потім продає в інші країни. Це – не пряма угода «Кварталу» зі СТС, а відносини правовласників із приводу певних продуктів. Це все нелінійно», – розповів Корнієнко.

Нагадаємо, російський телеканал СТС з держінвестиціями купив права на адаптацію проєкту Кварталу 95 «Ліга сміху».

За оцінками учасників ринку, студія Квартал 95, в якій Володимиру Зеленському до президентства належала 18%-а частка, надала права на адаптацію шоу і може отримувати до $15 000 за кожен епізод. Серед основних власників СТС Медіа російські держбанки й друзі Володимира Путіна.

У російській «Лізі сміху» братимуть участь команди із ОРДО, Криму та материкової України.

Зазначимо, кондитерська корпорація Roshen 28 квітня 2017 року заявила про арешт майна ВАТ «Липецька кондитерська фабрика «Рошен» загальною вартістю 2 млрд рублів. Остання продукція на Липецькій фабриці (РФ) була випущена у першому кварталі 2017 року й відтоді на фабриці нічого не виготовляється.

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