Венедіктова ставила завдання «спіймати Порошенка» - звільнений з ДБР Корецький



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Генеральний прокурор Ірина Венедіктова сказала Корецькому, що найголовніше в його роботі - «спіймати» Петра [Порошенка]»

Корецький у справах проти Порошенка не бачив складу злочину і неодноразово звертався до керівництв ДБР щодо їх закриття

Генпрокурор Ірина Венедіктова, яка з грудня 2019 року до березня 2020 року виконувала обов’язки директора ДБР, ставила завдання будь що «спіймати Порошенка».

Про це в інтерв’ю європейському виданню Euaractiv повідомив колишній керівник слідчої групи у справах Порошенка Олег Корецький, якого нещодавно звільнили начебто через скорочення штату.

Корецький також вкотре наголосив, що у справах проти Порошенка не бачив складу злочину і неодноразово звертався до керівництв ДБР щодо їх закриття.

«Олег Корецький, слідчий, який нещодавно був звільнений з Державного бюро розслідувань України (ДБР), дав інтерв'ю Euractiv після того, як публічно раніше цього місяця заявив, що на нього чинять тиск для продовження розслідування щодо екс-президента Петра Порошенка. 8 липня Корецький публічно заявив, що під тиском виконуючого обов'язки директора ДБР Олександра Соколова та його першого заступника Олександра Бабікова продовжував працювати над справами Порошенка, незважаючи на відсутність доказів», - пише видання.

«Існують допустимі строки, і коли всі можливі дії зроблено, далі не можна розслідувати», - сказав Корецький Euractiv. Корецький також заявив, що на нього чинили тиск, щоб розслідувати так звану справу телеканалу «Прямий».

«На сьогоднішній день там взагалі немає нічого, що слід досліджувати. Це все було розслідувано повністю і немає жодного складу злочину», - сказав він для Euractiv.

Він зазначив, що генеральний прокурор Ірина Венедіктова - колишній радник президента Володимира Зеленського та депутат від його партії - сказала йому, що «ми наймемо PR-групу, ми просунемо вас, ви будете в центрі уваги. Найголовніше для нас щоб «спіймати» Петра [Порошенка]», - йдеться у статті.

Видання також нагадує, що Венедіктова була виконуючою обов'язки глави ДБР із грудня 2019 року до середини березня, після чого замінила на посаді Руслана Рябошапку, звільнення якого викликало занепокоєння як у громадянського суспільства, так і в Європарламенті.

Олег Корецький, якого звільнили минулого тижня після скорочення штату, вважає, що справжньою причиною його звільнення стало те, що новому оточенню «не потрібні державні службовці, які говорять правду і не слухають їх, просто слухняні люди, які будуть робити те, що вони кажуть». Він наголошує, що проблеми у ДБР почалися у січні цього року, коли в Бюро прийшли нові керівники. Корецький повідомив у березні Бабікову та Соколову, що терміни розслідування справ проти Порошенка закінчилися, і їх треба закривати.

«Я не хочу, щоб мене чи моїх слідчих звинувачували у політичному переслідуванні, в 90% випадків тут немає злочину», - зазначає Корецький.

Проти Порошенка відкриті 23 справи, чотири з них нещодавно закриті. Низка з них розпочаті після хвилі кримінальних скарг, поданих Андрієм Портновим, колишнім заступником голови адміністрації екс-президента Віктора Януковича, відстороненим під час Євромайдану 2914 року. Видання зазначає, що після революції Портнов провів п’ять років у вигнанні і лише торік повернувся в Україну.

Euractiv також наголошує, що Європейська народна партія – найбільше партійне об’єднання Європи, до якого входить і партія Порошенка, неодноразово зазначала, що проти п’ятого Президента застосовується вибіркове правосуддя.

Нещодавно у ДБР заявили, що керівник слідчої групи Олег Корецький звільняється нібито через факти зливу службової інформації у кримінальних провадженнях.

Раніше в інтерв’ю «Главкому» Корецький заявив, що його постараються звільнити з ДБР.

Нагадаємо, в інтерв’ю «Главкому» Олег Корецький також розповів, що Генеральний прокурор Ірина Венедіктова має вплив на ДБР і на свою харківську команду.

Також «Главком» повідомляв, що слідчий ДБР Корецький заявляє про безперспективність справ по Порошенку. Зокрема, підписав постанову про закриття кримінального провадження щодо п’ятого президента Петра Порошенка, яке стосувалось продажу ПрАТ «Завод Кузня на Рибальському».

Напередодні «Главком» повідомляв, що начальник третього відділу управління з розслідування кримінальних правопорушень ДБР Олег Корецький написав заяву до Директора НАБУ Артема Ситника про вчинення кримінального правопорушення керівниками ДБР Соколовим і Бабіковим.