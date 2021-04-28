Федеральні агенти США провели обшук у квартирі Джуліані

Слідчі вилучили електронні пристрої Джуліані

Федеральна прокуратура Мангеттена провела обшук у квартирі колишнього адвоката президента США Дональда Трампа, Руді Джуліані, розташованій у центрі Нью-Йорка.

Про це пише CNN.

«Федеральні агенти у середу провели обшук у квартирі Руді Джуліані на Мангеттені у межах кримінального розслідування федеральної прокуратури, яке триває вже кілька місяців», – йдеться у повідомленні.

Зазначається також, що слідчі вилучили електронні пристрої Джуліані.

Раніше повідомлялося, що наприкінці минулого року слідчі прокуратури заговорили про необхідність ордеру на вилучення даних про комунікації Джуліані. Однак тоді вони зустріли опір з боку чиновників мін’юсту адміністрації Трампа.

Як відомо, Руді Джуліані впродовж кількох років працював особистим адвокатом експрезидента Дональда Трампа.

Він фігурував у розслідуванні Конгресу США, а також правоохоронних органів у контексті його переговорів із сумнівними персонами в Україні.