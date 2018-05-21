Благоустрій парку «Совки»: як просуваються ремонтні роботи (фоторепортаж)



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото: Станіслав Груздєв, Главком Облаштування дитячого майданчика у парку «Совки»

У парку «Совки» наразі відбувається облаштування нового дитячого майданчика

У парку «Совки» у Святошинському районі Києва триває капітальний ремонт.

Нагадаємо, що робочий проект капітального ремонту парку «Совки» презентували 30 березня. Згідно з ним, серед першочергових робіт – оновлення вхідної групи, влаштування освітлення вхідної групи та веломаршруту, облаштування головної алеї та прилеглих доріжок, ремонт дитячого майданчика.

Кореспондент «Главкома» цими вихідними побував у парку і подивився, як просуваються роботи, зокрема, ремонт дитячого майданчика.

Проектом капітального ремонту парку також передбачено влаштування периметрального ековеломаршруту з павільйоном прокату відповідного спортінвентарю, реконструкція поливо-зрошувальної системи окремих елементів зелених насаджень з влаштуванням необхідної кількості розпилювачів, встановлення громадської вбиральні, нових лав і урн.

Планується також декоративне озеленення вхідної зони парку.