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    Благоустрій парку «Совки»: як просуваються ремонтні роботи (фоторепортаж)

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    Облаштування дитячого майданчика у парку&nbsp;&laquo;Совки&raquo;&nbsp;
    Фото: Станіслав Груздєв, Главком
    Облаштування дитячого майданчика у парку «Совки» 

    У парку «Совки» наразі відбувається облаштування нового дитячого майданчика

    У парку «Совки» у Святошинському районі Києва триває капітальний ремонт.

    Нагадаємо, що робочий проект капітального ремонту парку «Совки» презентували 30 березня. Згідно з ним, серед першочергових робіт – оновлення вхідної групи, влаштування освітлення вхідної групи та веломаршруту, облаштування головної алеї та прилеглих доріжок, ремонт дитячого майданчика.

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    Кореспондент «Главкома» цими вихідними побував у парку і подивився, як просуваються роботи, зокрема, ремонт дитячого майданчика.

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    Благоустрій парку «Совки»: як просуваються ремонтні роботи (фоторепортаж)
    Благоустрій парку «Совки»: як просуваються ремонтні роботи (фоторепортаж)
    Благоустрій парку «Совки»: як просуваються ремонтні роботи (фоторепортаж)
    Благоустрій парку «Совки»: як просуваються ремонтні роботи (фоторепортаж)
    Благоустрій парку «Совки»: як просуваються ремонтні роботи (фоторепортаж)
    Благоустрій парку «Совки»: як просуваються ремонтні роботи (фоторепортаж)
    Благоустрій парку «Совки»: як просуваються ремонтні роботи (фоторепортаж)
    Благоустрій парку «Совки»: як просуваються ремонтні роботи (фоторепортаж)
    Благоустрій парку «Совки»: як просуваються ремонтні роботи (фоторепортаж)
    Благоустрій парку «Совки»: як просуваються ремонтні роботи (фоторепортаж)
    Благоустрій парку «Совки»: як просуваються ремонтні роботи (фоторепортаж)
    Благоустрій парку «Совки»: як просуваються ремонтні роботи (фоторепортаж)
    Фото: Станіслав Груздєв, Главком

    Проектом капітального ремонту парку також передбачено влаштування периметрального ековеломаршруту з павільйоном прокату відповідного спортінвентарю, реконструкція поливо-зрошувальної системи окремих елементів зелених насаджень з влаштуванням необхідної кількості розпилювачів, встановлення громадської вбиральні, нових лав і урн.

    Планується також декоративне озеленення вхідної зони парку.

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