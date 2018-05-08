Блискавка, проливний дощ і нічний Київ: вражаючі фото грози у столиці

Кияни ділилися у соцмережах знімками негоди

У понеділок, 7 травня, увечері в Києві пройшла перша травнева гроза. Це явище природи з громом, блискавкою, проливним дощем і лякає, і зачаровує одночасно. Жителі Києва активно ділилися у соцмережах фотографіями грози у місті. Дивіться добірку неймовірних фото грози, яку підготував Інформатор. [GALLERY_BLOCK] За прогнозами