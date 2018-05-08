Блискавка, проливний дощ і нічний Київ: вражаючі фото грози у столиці
- Сьогодні, 08:16
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Фото: y.kopishinskij, Instagram
Блискавка в небі над Києвом
Кияни ділилися у соцмережах знімками негоди
У понеділок, 7 травня, увечері в Києві пройшла перша травнева гроза.
Це явище природи з громом, блискавкою, проливним дощем і лякає, і зачаровує одночасно.
Жителі Києва активно ділилися у соцмережах фотографіями грози у місті.
Дивіться добірку неймовірних фото грози, яку підготував Інформатор.
За прогнозами синоптиків, вдень у вівторок у Києві - без істотних опадів, ввечері - дощ, гроза.