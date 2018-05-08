  1. Головна
  2. Київ
  3. Фото
    Фото

    Блискавка, проливний дощ і нічний Київ: вражаючі фото грози у столиці

    Кияни ділилися у соцмережах знімками негоди
    У понеділок, 7 травня, увечері в Києві пройшла перша травнева гроза. Це явище природи з громом, блискавкою, проливним дощем і лякає, і зачаровує одночасно. Жителі Києва активно ділилися у соцмережах фотографіями грози у місті. Дивіться добірку неймовірних фото грози, яку підготував Інформатор. [GALLERY_BLOCK] За прогнозами
    • Сьогодні, 08:16
    • Розсилка
    Блискавка в небі над Києвом
    Фото: y.kopishinskij, Instagram
    Блискавка в небі над Києвом

    Кияни ділилися у соцмережах знімками негоди

    У понеділок, 7 травня, увечері в Києві пройшла перша травнева гроза.

    Це явище природи з громом, блискавкою, проливним дощем і лякає, і зачаровує одночасно.

    Жителі Києва активно ділилися у соцмережах фотографіями грози у місті.

    Дивіться добірку неймовірних фото грози, яку підготував Інформатор.

    1 з 11
    на весь екран згорнути
    Фото: y.kopishinskij, Instagram
    Фото: daemirel, Instagram
    Фото: ira_ti_honey, Instagram
    Фото: krisvsthunder, Instagram
    Фото: pirogovatanyaa, Instagram
    Фото: alexander_kalnauzov, Instagram
    Фото: mayday.ua, Instagram
    Фото: sonya_ostapchuk, Instagram
    Фото: mr.balashov, Instagram
    Фото: fancy._.mary, Instagram

    За прогнозами синоптиків, вдень у вівторок у Києві - без істотних опадів, ввечері - дощ, гроза

    Читайте також
    прогноз погоди Київ кияни
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ