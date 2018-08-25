Концерт Вакарчука на Олімпійському: розірвана майка без заяви про президентство (фоторепортаж)

Гурт «Океан Ельзи» заспівав у центрі Києва

У День Незалежності України, 24 серпня 2018 року, в столиці відбувся ще один наймасштабніший захід - на Національному спортивному комплексі «Олімпійський» гурт «Океану Ельзи» дав концерт.

Найголовнішою інтригою культурного вечора було те, чи оголосить Святослав Вакарчук про бажання балатуватися на посаду президента України. Але цього не сталося.

На стадіоні зібралися десятки тисяч фанатів «О.Е.», тому що майже за останній рік гурт не давав концертів. Вакарчук навчався за кордоном.

Концерт гурту «Океан Ельзи» на Олімпійському, 24 серпня 2018 року

Під час грандіозного шоу були представлені кілька нових пісень, які були створені за час перерви, а також «Океан Ельзи» подарували нове життя старим хітам