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    У Києві з'явився пам'ятник китайському мислителю Конфуцію

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    У Києві з'явився пам'ятник китайському мислителю Конфуцію

    На території Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» з'явився перший у Києві пам'ятник Конфуцію

    Традиційне свято «День першокурсника» пройшло в Національному технічному університеті України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського».

    Перед початком свята ректор КПІ Михайло Згуровський і посол КНР в Україні Ду Вей відкрили на території університету пам'ятник великому китайському мислителю і педагогу Конфуцію, інформує Міжнародне радіо Китаю.

    Автори пам'ятника – скульптори Микола Зноба і Вероніка Дірова.

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    У Києві з'явився пам'ятник китайському мислителю Конфуцію
    У Києві з'явився пам'ятник китайському мислителю Конфуцію
    У Києві з'явився пам'ятник китайському мислителю Конфуцію

    Конфуцій – китайський мислитель, що жив у VI-V ст. до н. е., є засновником конфуціанства – етико-філософської школи.
    свята радіо посол
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