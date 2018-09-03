У Києві з'явився пам'ятник китайському мислителю Конфуцію



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На території Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» з'явився перший у Києві пам'ятник Конфуцію

Традиційне свято «День першокурсника» пройшло в Національному технічному університеті України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського».

Перед початком свята ректор КПІ Михайло Згуровський і посол КНР в Україні Ду Вей відкрили на території університету пам'ятник великому китайському мислителю і педагогу Конфуцію, інформує Міжнародне радіо Китаю.

Автори пам'ятника – скульптори Микола Зноба і Вероніка Дірова.

Конфуцій – китайський мислитель, що жив у VI-V ст. до н. е., є засновником конфуціанства – етико-філософської школи.