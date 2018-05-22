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    Як виглядав Київ у 1950-1960-х роках. Зворушливі ретрофото столиці України

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    Як виглядав Київ у 1950-1960-х роках. Зворушливі ретрофото столиці України

    Варто звернути увагу на назви закладів та вивіски тих часів. На багатьох з них ви побачите написи українською мовою

    В спільноті Клуб Коренного Киевлянина розмістили фотографії Києва 1950-1960-х років.

    «Київ 1950-1960-х років. Незвичний, незрозумілий, нерідний», - йдеться в коментарі до фотографій.

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    Як виглядав Київ у 1950-1960-х роках. Зворушливі ретрофото столиці України
    Як виглядав Київ у 1950-1960-х роках. Зворушливі ретрофото столиці України
    Як виглядав Київ у 1950-1960-х роках. Зворушливі ретрофото столиці України
    Як виглядав Київ у 1950-1960-х роках. Зворушливі ретрофото столиці України
    Як виглядав Київ у 1950-1960-х роках. Зворушливі ретрофото столиці України
    Як виглядав Київ у 1950-1960-х роках. Зворушливі ретрофото столиці України
    Як виглядав Київ у 1950-1960-х роках. Зворушливі ретрофото столиці України
    Як виглядав Київ у 1950-1960-х роках. Зворушливі ретрофото столиці України
    Як виглядав Київ у 1950-1960-х роках. Зворушливі ретрофото столиці України
    Як виглядав Київ у 1950-1960-х роках. Зворушливі ретрофото столиці України
    Як виглядав Київ у 1950-1960-х роках. Зворушливі ретрофото столиці України
    Як виглядав Київ у 1950-1960-х роках. Зворушливі ретрофото столиці України
    Як виглядав Київ у 1950-1960-х роках. Зворушливі ретрофото столиці України
    Як виглядав Київ у 1950-1960-х роках. Зворушливі ретрофото столиці України
    Як виглядав Київ у 1950-1960-х роках. Зворушливі ретрофото столиці України
    Як виглядав Київ у 1950-1960-х роках. Зворушливі ретрофото столиці України
    Як виглядав Київ у 1950-1960-х роках. Зворушливі ретрофото столиці України
    Як виглядав Київ у 1950-1960-х роках. Зворушливі ретрофото столиці України
    Як виглядав Київ у 1950-1960-х роках. Зворушливі ретрофото столиці України
    Як виглядав Київ у 1950-1960-х роках. Зворушливі ретрофото столиці України
    Як виглядав Київ у 1950-1960-х роках. Зворушливі ретрофото столиці України

    Також варто звернути увагу на назви закладів та вивіски тих часів. На багатьох з них ви побачите написи українською мовою.

    Джерело: Клуб Коренного Киевлянина

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