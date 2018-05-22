Як виглядав Київ у 1950-1960-х роках. Зворушливі ретрофото столиці України
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Варто звернути увагу на назви закладів та вивіски тих часів. На багатьох з них ви побачите написи українською мовою
В спільноті Клуб Коренного Киевлянина розмістили фотографії Києва 1950-1960-х років.
«Київ 1950-1960-х років. Незвичний, незрозумілий, нерідний», - йдеться в коментарі до фотографій.
Також варто звернути увагу на назви закладів та вивіски тих часів. На багатьох з них ви побачите написи українською мовою.
Джерело: Клуб Коренного Киевлянина