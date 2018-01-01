Десять соток для друга Медведчука. Подробиці скандалу на кіностудії Довженка

Такому рішенню земельної комісії міськради здивувався навіть мер

Минулого тижня Національна кіностудія імені Довженка заявила про спробу передачі Київрадою частини землі, що належить кіностудії, кіпрській компанії «Трансбуд», заснованій... російською «Роснефтью». Мовляв, отакий «подарунок» підготували депутати кіностудії, яка цього року святкує своє 90-річчя. Нагадаємо,

Кіностудія Довженка

Такому рішенню земельної комісії міськради здивувався навіть мер

Минулого тижня Національна кіностудія імені Довженка заявила про спробу передачі Київрадою частини землі, що належить кіностудії, кіпрській компанії «Трансбуд», заснованій... російською «Роснефтью». Мовляв, отакий «подарунок» підготували депутати кіностудії, яка цього року святкує своє 90-річчя.

Нагадаємо, власником швейцарської компанії Proton Energy Group S.A., яка викупила активи російської «Роснефти» в Україні, є громадянин Ізраїлю Нісан Моісеєв. У ЗМІ його пов’язують з Віктором Медведчуком.

Як зазначають у кіностудії, проект рішення про виділення ділянки ТОВ «Трансбуд» вже підтриманий земельною комісією Київради напередодні Нового року - 12 грудня. «На комісії Київської міської ради були присутні представники кіностудії, які виступили категорично проти відчуження землі. Спочатку депутати дослухалися до цих аргументів та не підтримали виділення ділянки ТОВ «Трансбуд», але після того як представники кіностудії пішли з засідання, депутат Владислав Михайленко (член постійної комісії з питань містобудування, архітектури та землекористування, депутатська фракція «Солідарність». - «Главком») з голосу підняв питання про переголосування, і врешті-решт рішення було прийнято», - зазначають у кіностудії.

Сьогодні, 22 січня, проект рішення про передачу земельної ділянки ТОВ «Трансбуд» для експлуатації та обслуговування автозаправної станції на вул. О. Довженка 4-б (мова про оренду строком на 15 років) має розглядатися на комісії паливно-енергетичного комплексу за головуванням Володимира Бондаренка (депутат Київради від «Батьківщини». - «Главком»).

Ділянка, навколо якої розгорівся скандал

Взагалі, історія розпочалася двадцять років тому. У 1997-му кіностудія уклала угоду із ТОВ «Бомонд-АЗС». Суть її полягала в наступному. У власності кіностудії був підвал і кілька цистерн для заправки автомобілів. Щоб все це не простоювало вона домовилась про спільну діяльність з ТОВ «Бомонд-АЗС»: кіностудія надає в оренду підвал та цистерни, ТОВ купує паливо, слідкує за інфраструктурою, обслуговує автозаправку, а прибуток розподіляється між партнерами. Умови договору не передбачали перехід права власності майна. Проте у 2005 році з’явилось судове рішення (як зазначають у кіностудії, відсутнє в реєстрі судових рішень) про те, що державний підвал вже є приватним.

«Чи це зроблено на підставі підроблених документів, чи за корупційною схемою, буде розбиратись слідство, але підвал став власністю «Бомонд-АЗС», - зазначають в кіностудії. В подальшому цей підвал, за стандартною схемо в таких випадках, перепродавався кілька разів. І в 2008 році власником приміщення виявилась вже компанія «Трансбуд».

Після цього приватна структура подала документи до Київської міської ради для виділення їй земельної ділянки площею 10 соток, на якій розташоване згадане приміщення. «Державна земля в користуванні державної компанії. Київська міська рада не має права розпоряджатися некомунальною землею», - коментують у кіностудії звернення компанії.

Разом з тим для приведення до ладу земельних питань ще в 2014 році кіностудією був зібраний повний пакет документів щодо земельної ділянки і переданий до Департаменту земельних ресурсів для розгляду щодо оформлення права користування цією ділянкою. Відповідно, земельна ділянка за адресою: проспект Перемоги, 44, площа - 15,9984 га , досі перебуває у користуванні ДП «Національна кіностудія художніх фільмів імені Олександра Довженка». «Незважаючи на це, жодної уваги. ТОВ «Трансбуд» проводить розробку технічної документації для оформлення частини земельної ділянки кіностудії без узгодження з керівництвом студії», - зазначають у кіностудії.

Там також акцентують увагу на тому, що згідно з даними сервісу YouControl, товариство з обмеженою відповідальністю «Трансбуд» є кіпрською компанією, заснованою одним з найбільших платників податків у країні-агресорі - «Роснефтью».

Власник швейцарської компанії Proton Energy Group S.A., яка викупила активи російської «Роснефти» в Україні, - громадянин Ізраїлю Нісан Моісеєв. Експерти ринку та журналістські розслідування вказували на причетність самого Медведчука до компаній Моісеєва, які викупили російський нафтогазовий бізнес в Україні.

Журналістам вдалося зафіксувати, як 14 листопада 2016 року із аеропорту «Внуково» (Москва) до аеропорту «Київ» прилетів приватний літак «Фалькон 900». Це один із найдорожчих приватних літаків – його вартість сягає близько 50 мільйонів доларів. З літака вийшов кум президента Росії Володимира Путіна та представник України в гуманітарній підгрупі на Мінських переговорах Медведчук у компанії декількох чоловіків, серед яких був Моісеєв. Ця зустріч збіглася у часі з «зачищенням» ринку імпорту скрапленого газу України під нового гравця, яким став той самий Моісеєв».

Тим не менш, наприкінці минулого року, 12 грудня, як вже зазначалось на початку, земельна комісія Київської міської ради винесла це питання на голосування.

Нісан Моісеєв

У пояснювальній записці до проекту рішення Київради про передачу ділянки ТОВ «Трансбуд» за підписом директора департаменту земельних ресурсів КМДА Олексія Поліщука зазначається, йдеться про те, що проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки був розроблений землевпорядною організацією на замовлення зацікавленої особи (тобто приватної компанії). Метою прийняття такого рішення є «забезпечення реалізації встановленого Земельним кодексом України права особи на оформлення права користування (власності) на землю».

«Зарано про щось говорити навіть теоретично, рішення Київради не було, - зазначив у розмові з «Главкомом» секретар Київміськради Володимир Прокопів. - Був лише проект рішення, де ця компанія просить цю земельну ділянку. У юристів міськради ці документи ще не були. Попередньо я уточнював у комісії (земельної), як вони розглядали цей проект, чим керувалися, коли приймали рішення. І вони кажуть, що в матеріалах справи є документи на майно. А там, де є власники майна, Київрада змушує оформляти землю для того, щоб платилася орендна плата. Дійсно, на цій земельній ділянці є якийсь об’єкт незавершеного будівництва. Хто його власник - той має оформити цю земельну ділянку».

Визнаючи, що у кіностудії є зауваження до процедури відчуження цієї земельної ділянки, він також додав, що «практика міської ради полягає в тому, що по всіх суперечливих рішеннях, де є з’ясовування обставин щодо того, кому належить майно, ми не приймаємо рішень до моменту, поки не буде поставлена крапка в питанні того, хто власник майна». «В даному випадку, - також сказав Прокопів, - моє попереднє бачення таке, що ця земельна ділянка належить до цілісного майнового комплексу кіностудії Довженка. Тому я не вбачаю можливим виділення її якійсь приватній компанії».

Тим паче, за його словами, неможливо говорити про передачу ділянки компанії, пов’язаній із «Роснефтью». «В такому разі на Київраді буде відмова», - резюмував він.

Міський голова Володимир Кличко також вже зробив категоричну заяву з приводу відчуження частини землі чи майна окремими приватними структурами.

«Національна кіностудія імені Довженка - важлива структура в українському кіно- і відеовиробництві, історичний об‘єкт українського кіномистецтва. Кіностудія є цілісним майновим комплексом, який перебуває у віданні Міністерства культури. І, я переконаний, ні про яке відчуження частини його землі чи майна окремими приватними структурами не може йтися. Київрада такого рішення не ухвалить», - наголосив мер столиці.

Він також додав, що питання комерційних відносин кіностудії з приватними структурами про права оренди має вирішуватися в юридичній площині. А земельна комісія Київради, на його думку, не повинна була ухвалювати подібного рішення.

Катерина Пешко, «Главком»