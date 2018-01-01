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    Кличко зробив заяву щодо розпродажу кіностудії Довженка

    «Кіностудія імені Довженка є цілісним майновим комплексом, національним об‘єктом, і ні про яке відчуження його частини не може йтися»
    Ні про яке відчуження частини його землі чи майна окремими приватними структурами не може йтися. Про це заявив мер Києва Віталій Кличко, повідомляє «Главком». «Національна кіностудія імені Довженка - важлива структура в українському кіно- і відеовиробництві, історичний  об‘єкт українського кіномистецтва, - відзначив
    • Сьогодні, 09:59
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    Національна кіностудія імені Довженка
    Національна кіностудія імені Довженка

    «Кіностудія імені Довженка є цілісним майновим комплексом, національним об‘єктом, і ні про яке відчуження його частини не може йтися»

    Ні про яке відчуження частини його землі чи майна окремими приватними структурами не може йтися. Про це заявив мер Києва Віталій Кличко, повідомляє «Главком».

    «Національна кіностудія імені Довженка - важлива структура в українському кіно- і відеовиробництві, історичний  об‘єкт українського кіномистецтва, - відзначив Кличко. - Кіностудія є цілісним майновим комплексом, який перебуває у віданні Міністерства культури. І, я переконаний,  ні про яке відчуження частини його землі чи майна окремими приватними структурами не може йтися. Київрада такого рішення не ухвалить», - наголосив мер столиці.

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    Кличко відзначив, що питання комерційних відносин кіностудії з приватними структурами про права оренди має вирішуватися в юридичній площині. А земельна комісія Київради, на його думку,  не повинна була ухвалювати подібного рішення.

    «Поки я мер столиці, я робитиму все, щоб важливі для Києва і киян об'єкти функціонували за своїм профілем. Щоб на стадіонах грали в футбол та займалися спортом, а не забудовували їх, щоб київські парки залишалися зеленими зонами, а на легендарній кіностудії імені Довженка - знімали кіно, яке прославлятиме Київ і Україну», - наголосив Віталій Кличко.

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