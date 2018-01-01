Кличко зробив заяву щодо розпродажу кіностудії Довженка
- Сьогодні, 09:59
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«Кіностудія імені Довженка є цілісним майновим комплексом, національним об‘єктом, і ні про яке відчуження його частини не може йтися»
«Національна кіностудія імені Довженка - важлива структура в українському кіно- і відеовиробництві, історичний об‘єкт українського кіномистецтва, - відзначив Кличко. - Кіностудія є цілісним майновим комплексом, який перебуває у віданні Міністерства культури. І, я переконаний, ні про яке відчуження частини його землі чи майна окремими приватними структурами не може йтися. Київрада такого рішення не ухвалить», - наголосив мер столиці.
Кличко відзначив, що питання комерційних відносин кіностудії з приватними структурами про права оренди має вирішуватися в юридичній площині. А земельна комісія Київради, на його думку, не повинна була ухвалювати подібного рішення.
«Поки я мер столиці, я робитиму все, щоб важливі для Києва і киян об'єкти функціонували за своїм профілем. Щоб на стадіонах грали в футбол та займалися спортом, а не забудовували їх, щоб київські парки залишалися зеленими зонами, а на легендарній кіностудії імені Довженка - знімали кіно, яке прославлятиме Київ і Україну», - наголосив Віталій Кличко.