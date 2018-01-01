Кличко зробив заяву щодо розпродажу кіностудії Довженка

«Кіностудія імені Довженка є цілісним майновим комплексом, національним об‘єктом, і ні про яке відчуження його частини не може йтися»

Ні про яке відчуження частини його землі чи майна окремими приватними структурами не може йтися. Про це заявив мер Києва Віталій Кличко, повідомляє «Главком». «Національна кіностудія імені Довженка - важлива структура в українському кіно- і відеовиробництві, історичний об‘єкт українського кіномистецтва, - відзначив



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Національна кіностудія імені Довженка

«Кіностудія імені Довженка є цілісним майновим комплексом, національним об‘єктом, і ні про яке відчуження його частини не може йтися»

Ні про яке відчуження частини його землі чи майна окремими приватними структурами не може йтися. Про це заявив мер Києва Віталій Кличко, повідомляє «Главком».