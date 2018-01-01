Мер столиці привітав киян із Днем Соборності

«Єдність – запорука нашої перемоги»

Мер Києва Віталій Кличко привітав киян і всіх українців з Днем Соборності, повідомляє «Главком». «Я переконаний і завжди говорив – одна людина нічого не зробить. Наша сила – у нашій єдності. Я можу наводити безліч прикладів позитивних змін і зрушень, які сталися лише завдяки об’єднанню десятків, сотень і навіть



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«Єдність – запорука нашої перемоги»

Мер Києва Віталій Кличко привітав киян і всіх українців з Днем Соборності, повідомляє «Главком».

«Я переконаний і завжди говорив – одна людина нічого не зробить. Наша сила – у нашій єдності. Я можу наводити безліч прикладів позитивних змін і зрушень, які сталися лише завдяки об’єднанню десятків, сотень і навіть тисяч однодумців. Наприклад, у столиці, тільки завдяки спільними діям небайдужих киян нам вдалося врятувати і Київський велотрек, і парк «Наталка», і стадіон «Старт» і багато інших об’єктів, – зазначив Віталій Кличко. – І сьогодні, у День Соборності, кожному українцю особливо важливо пам’ятати про нашу єдність, про об’єднання зусиль заради перемоги. Перемоги у боротьбі за територіальну цілісність держави, за успішні реформи, за право йти шляхом, який обрав український народ», – зазначив Віталій Кличко.

Мер зауважив, що день Злуки – це день об’єднання нашого народу, день відродження української державності. І сьогодні, коли частина українських земель окуповані та анексовані, саме єдність є запорукою перемоги.

«Я впевнений: якщо ми, українці, будемо єдині – ми зможемо повернути Крим і Донбас, звільнити нашу країну від окупантів і відновити мир на Сході, такий важливий для кожного з нас. І я вірю, що ми побудуємо сильну і успішну державу, але діяти нам потрібно єдиним фронтом!» – наголосив Віталій Кличко.