Польща планує вчити дітей біженців окремо

Польські ЗМІ заявляють про «освітні гетто для біженців»

В Польщі розглядають можливість почати проводити навчання дітей біженців на базі центрів, де вони проживають, а не в державних навчальних закладах. На сьогодні діти, які живуть в подібних центрах, мають можливість відвідувати місцеві школи. Однак відповідно до інструкцій Міністерства внутрішніх справ місцеві органи влади отримають право вирішувати



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Польська школа

Польські ЗМІ заявляють про «освітні гетто для біженців»

В Польщі розглядають можливість почати проводити навчання дітей біженців на базі центрів, де вони проживають, а не в державних навчальних закладах. На сьогодні діти, які живуть в подібних центрах, мають можливість відвідувати місцеві школи.

Однак відповідно до інструкцій Міністерства внутрішніх справ місцеві органи влади отримають право вирішувати чи залишити ситуацію в нинішньому стані, або перевести дітей біженців на окремий режим навчання. Про це повідомляє інформаційне агентство Reuters.

Правляча партія Польщі «Право і справедливість» (PiS) в 2015 році прийшла до влади в тому числі за рахунок відмови від прийняття системи квот на розподіл біженців, які масово почали тікати в Європу із Африки і Близького Сходу.

На сьогодні в Польщі перебуває 1450 осіб в центрах для біженців, із яких 890 складають діти. Більшість із них родом із Чеченської республіки РФ. Польська влада пояснює рішення щодо можливого окремого навчання дітей біженців тим, що вони відстають в підготовці від своїх польських однолітків, що створює проблеми обом групам.

Преса Польщі вже встигла охрестити дані плани уряду як «освітні гетто для біженців». Гельсінська фундація прав людини сказала, що такий крок може ускладнити процес інтеграції біженців в суспільство. Міністерство освіти виправдовує окреме навчання дітей біженців тим, що це лише є частиною підготовчої фази роботи із дітьми.