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    Думки вголос

    У Таїланді затримали скандальну співробітницю індустрії ескортних послуг Настю Рибку

    Настя Рибка і Алекс Леслі в Таїланді займалися саме тим, чим там всі займаються, і якби не Дерипаска - нічого б не було
    Мовою оригіналу Новости донесли дивное. В Таиланде (!) на курорте Паттайя (!) в отеле во время секс-тренинга задержана Настя Рыбка и ее гуру Алекс Лесли. Вместе с ними доблестные тайские правоохранители замели 40 русских туристов, которые участвовали в их тренинге и отвалили за участие каждый 20.000
    • Юлія Латиніна

      Публіцист

    • Сьогодні, 14:08
    • Розсилка
    <span>Скандальна Настя Рибка</span>
    Скандальна Настя Рибка

    Настя Рибка і Алекс Леслі в Таїланді займалися саме тим, чим там всі займаються, і якби не Дерипаска - нічого б не було

    Мовою оригіналу

    Новости донесли дивное. В Таиланде (!) на курорте Паттайя (!) в отеле во время секс-тренинга задержана Настя Рыбка и ее гуру Алекс Лесли. Вместе с ними доблестные тайские правоохранители замели 40 русских туристов, которые участвовали в их тренинге и отвалили за участие каждый 20.000 батов, т.е. около 600 дол.

    Целью тренинга было «научиться вызвать оргазм у партнерши», то есть, в переводе — е…. По прохождении курса е…. выдавался диплом.

    И вот – Рыбку задержали! Ее готовят к депортации в холодную снежную Россию. За аморальный образ жизни, просроченную визу, и т.д. и т.п.

    За аморалку?! В Таиланде?!

    А чем остальным, интересно, занимаются в Паттайе остальные русские туристы?

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    По этому поводу я вспоминаю рассказ давнего своего приятеля, родом еще из 90-х годов, когда этот мой приятель вывез в эту самую Паттайю представителей одной крупной российской преступной группировки.

    «Поехали они и набрали девочек. Я им говорю: «пацаны, это мужики». Они мне: «да то что, мы девок, что ли, отличить не можем»! Приехали, разложили – действительно мужики! Они их палками выгнали (какой конфуз, ведь правильные же пацаны), поехали, набрали новых. Я им: «пацаны, это мужики». Они мне: «да нет, теперь все нормально». Приехали, разложили: опять мужики! Опять их выгнали. Опять приезжают по третьей за девками…»

    Короче, что мы имеем? Коррумпированная тайская полиция взяла взятку и выдает Настю Рыбку на расправу Дерипаске из-за расследования Навального. Еще и наше посольство, небось, в этом деле пахало.

    Настя Рыбка и Алекс Лесли в Таиланде занимались ровно тем, чем там все занимаются, и если б не Дерипаска — ничего б не было. 
    Ребята, так нельзя. То из Аргентины кокаин мешками диппочтой возим, то из Таиланда девиц в угоду Дерипаске депортируем.

    Джерело: Эхо Москвы

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
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