У Міносвіти обурилися безстроковим страйком в медуніверситеті

Студенти університету ім. О.О.Богомольця 26 лютого заявили, що акцію оголошено без урахування їхньої думки і думки викладачів

Міністерство освіти та науки наголошує на неприпустимості зриву освітнього процесу в Національному медичному університеті імені Богомольця. Відповідна заява розміщена на сайті Міністерства освіти та науки. «Міністерство освіти і науки України сьогодні, 26 лютого, отримало інформацію про те, що адміністративним шляхом – через



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Страйк в медуніверситеті

Студенти університету ім. О.О.Богомольця 26 лютого заявили, що акцію оголошено без урахування їхньої думки і думки викладачів

Міністерство освіти та науки наголошує на неприпустимості зриву освітнього процесу в Національному медичному університеті імені Богомольця.

Відповідна заява розміщена на сайті Міністерства освіти та науки.

«Міністерство освіти і науки України сьогодні, 26 лютого, отримало інформацію про те, що адміністративним шляхом – через закриття будівель – студенти НМУ імені О.О. Богомольця були позбавлені можливості продовжувати навчання. МОН як головний ЦОВВ, що відповідальний за освіту і науку, вважає неприпустимим зрив освітнього процесу, що відбувається адміністративним шляхом в НМУ імені О.О. Богомольця, який перебуває у сфері управління Міністерства охорони здоров’я», - йдеться у заяві.

Як нагадали у МОН, раніше студенти НМУ імені О.О. Богомольця заявили, що, прийшовши на пари до університету, «побачили зачинені корпуси з ланцюгами та розгублених викладачів».

«МОН наголошує, що для студентів, які бажають навчатися, мають бути створені умови для нормального навчального процесу. Студенти не можуть і не мають страждати від жодних конфліктів, зокрема управлінських», - підкреслюється у заяві.

У цьому зв'язку Міністерство освіти і науки нагадує, що відповідно до статті 44 Конституції України «ніхто не може бути примушений до участі або до неучасті у страйку».

МОН також звернулося до керівництва вишу з вимогою виконати свої обов’язки та поновити освітній процес, створивши умови для навчання студентів.

Раніше на сторінці вишу у соцмережі з'явилося повідомлення про те, що студенти та трудовий колектив Національного медуніверситету імені О.Богомольця оголосили безстроковий страйк. Акція проходить біля фізико-хімічного факультету. Водночас частина студентів висловила незгоду.

Міністерство охорони здоров'я 20 лютого відсторонило від виконання обов'язків ректора НМУ ім. Богомольця Катерину Амосову на час роботи комісії з розгляду ситуації зі зриву ліцензійного іспиту "Крок" для студентів факультету стоматології. Також на час роботи комісії відсторонена від виконання обов'язків Ірина Булах - директор Центру тестування МОЗ, який мав проводити відповідний іспит.

Зі свого боку, Амосова заявила, що на неї чиниться тиск з боку міністерства, а ліцензійний іспит був зірваний Центром тестування МОЗ, який не подав документи на відповідний тендер із закупівлі послуг з тестування студентів.

20 лютого кількадесят студентів заблокували вхід до ректорату НМУ ім. Богомольця, через що в.о. ректора вишу Михайло Зараш не зміг потрапити до будівлі.

Студенти Національного медичного університету ім. О.О.Богомольця, не згодні з безстроковим страйком, на прес-конференції 26 лютого заявили, що акцію оголошено без урахування думки студентів і викладачів.

Нагадаємо, що на початку лютого у медвиші розгорівся інший скандал, через суїцид 18-річної студентки медуніверситету Богомольця Мукаддас Насирлаєвої університет почали звинувачувати у корупції.

Адвокат родини Насирлаєвих та очільник діаспори туркменського народу Ровшанбек Розметов у Facebook заявив, що деканат з роботи з іноземними студентами вчасно не подав документи Мукаддас у міграційну службу для отримання посвідки тимчасового проживання.

Мовляв, заступниця декана Тетяна Тимохіна порвала заяву дівчини і повідомила їй, що нічого підписувати не буде.

Виш звинувачують у доведенні студентки до самогубства.

Університет Богомольця спочатку на своєму офіційному сайті розмістив заяву, що Мукаддас відрахували ще 17 грудня «через порушення міграційного законодавства», а 24 січня «їй було вдруге особисто повідомлено про підписання наказу про відрахування з університету».

Адвокат сім'ї дівчини стверджує, що студентку відрахували заднім числом.

Того ж дня, 19 лютого, виш опублікував ще одну заяву: заступника декана по роботі з іноземними студентами Тетяну Тімохіну відсторонили від виконання обов’язків на час розслідування.

Адміністрація вишу запевнила, що всіляко сприятиме правоохоронним органам, а в самому університеті «триває внутрішня службова перевірка». Київська місцева прокуратура № 9 розпочала процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за фактом доведення до самогубства.

Наразі тіло дівчини ще не знайшли, столичні водолази продовжують пошукові роботи.