Байден заявив, що готовий приїхати в Україну (відео)

Раніше йшлося про те, що США готують приїзд високопоставленого члена адміністрації

Президент США Джо Байден заявив, що готовий відвідати Україну. Про це повідомляє пресслужба Білого дому.

Журналістка спитала, кого голова Білого дому може відправити в Україну. У відповідь Байден жартома поцікавився, чи готова вона сама поїхати, а та поставила зустрічне запитання.

«Так, (готовий – ред.), – сказав президент США.

Reporter: “Will you send senior officials to Ukraine?”

Biden: “We’re making that decision now.”

Reporter: “Who would you send?”

Biden: “Are you ready to go?”

Reporter: “Are you?”

Biden: “Yeah.” pic.twitter.com/JZovnGXZ58 — The Recount (@therecount) April 14, 2022

Раніше телеканал CNN із посиланням на джерело повідомив, що в США відбулися попередні внутрішні переговори щодо візиту в Україну високопоставленого члена адміністрації. CNN писав, що Байден і віцепрезидентка Камала Гарріс навряд чи відвідають Київ найближчим часом.

Згодом Байден заявив, що його адміністрація наразі вирішує, чи відправляти представника в Україну.

Кілька днів тому Байден вперше назвав геноцидом дії Кремля в Україні.

Згодом Зеленський подякував Байдену за позицію щодо війни в Україні.

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