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    Байден заявив, що готовий приїхати в Україну (відео)

    Очільник Білого дому вважає можливим свій візит у Київ - Байден заявив, що готовий приїхати в Україну (відео)
    Очільник Білого дому вважає можливим свій візит у Київ
    фото: Reuters

    Раніше йшлося про те, що США готують приїзд високопоставленого члена адміністрації

    Президент США Джо Байден заявив, що готовий відвідати Україну. Про це повідомляє пресслужба Білого дому.

    Журналістка спитала, кого голова Білого дому може відправити в Україну. У відповідь Байден жартома поцікавився, чи готова вона сама поїхати, а та поставила зустрічне запитання.

    «Так, (готовий – ред.), – сказав президент США.

    Раніше телеканал CNN із посиланням на джерело повідомив, що в США відбулися попередні внутрішні переговори щодо візиту в Україну високопоставленого члена адміністрації. CNN писав, що Байден і віцепрезидентка Камала Гарріс навряд чи відвідають Київ найближчим часом.

    Згодом Байден заявив, що його адміністрація наразі вирішує, чи відправляти представника в Україну.

    Кілька днів тому Байден вперше назвав геноцидом дії Кремля в Україні.

    Згодом Зеленський подякував Байдену за позицію щодо війни в Україні.

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    Теги: росія окупанти Київ США Джозеф Байден війна Україна президент окупація Камала Гарріс #stoprussia
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    Байден заявив, що готовий приїхати в Україну (відео)