Байден заявив, що готовий приїхати в Україну (відео)

Президент США Джо Байден заявив, що готовий відвідати Україну. Про це повідомляє пресслужба Білого дому.

Журналістка спитала, кого голова Білого дому може відправити в Україну. У відповідь Байден жартома поцікавився, чи готова вона сама поїхати, а та поставила зустрічне запитання.

«Так, (готовий – ред.), – сказав президент США.

Reporter: “Will you send senior officials to Ukraine?”

Biden: “We’re making that decision now.”

Reporter: “Who would you send?”

Biden: “Are you ready to go?”

Reporter: “Are you?”

Biden: “Yeah.” pic.twitter.com/JZovnGXZ58