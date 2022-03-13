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    Піп Московської церкви у Бородянці допоміг окупантам викрасти цивільних

    Віктор Талько допоміг окупантам вивезти цивільних українців до РФ - Піп Московської церкви у Бородянці допоміг окупантам викрасти цивільних
    Віктор Талько допоміг окупантам вивезти цивільних українців до РФ

    На даний час відсутній будь-який зв’язок зі священником-колаборантом та з членами його родини

    У Бородянці (Київська область) священик церкви Московського патріархату настоятель храму Архістратига Михаїла у м. Бородянка протоієрей Віктор Талько допоміг окупантам взяти у полон мирне населення, розказав перший заступник міністра внутрішніх справ Євген Єнін.

    Як пише у Facebook письменниця Лариса Ніцой, рашисти заштовхали в автобус мирне населення, яке переховувалося у московській церкві. Людей вивезли до РФ: їх заштовхували до автобусу прикладами.

    Московський священник Віктор Талько, який завжди демонстрував проросійську позицію, благословив це. Так, днями російські ЗМІ поширили інформацію про те, що цей священник підтримує війну, яку розвязала РФ в Україні.

    Водночас на сайті УПЦ міститься інформація, що керівництво Київської Митрополії Української Православної Церкви намагалося зв’язатися з ним, для отримання пояснень. Однак, на даний час відсутній будь-який зв’язок з означеним священиком та з членами його родини.

    «Окрім того, існує інформація, що на адресу прот. Віктора останніми днями надходили погрози. Київська Митрополія намагається з’ясувати долю цього священнослужителя та членів його родини», – йдеться на сайті УПЦ.

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    Теги: Росія кримінал війна Російська православна церква в Україні полон релігія Київщина #stoprussia
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    Піп Московської церкви у Бородянці допоміг окупантам викрасти цивільних