Харківщина: бійці ЗСУ знищили колону ворожої техніки та збили безпілотник

Тривають бої на Ізюмському напрямку

Протягом доби 12 квітня росіяни нанесли 34 удари із реактивних систем залпового вогню та артилерії по районах Харкова. Про це повідомив голова військової адміністрації Олег Синєгубов.

Складним залишається Ізюмський напрямок, тривають бої. Там Сили спеціальних операцій підірвали міст з російською технікою, що прямувала до Ізюму. Це бронеавтомобіль «Тигр», «Камаз» і три «Урали». Наші бійці знищили усю ворожу колону.

Також сьогодні над Балаклією ЗСУ збили ворожий безпілотник «Орлан-10», який вів розвідку.

«Сьогодні окупанти обстрілювали Золочів та населені пункти, що поряд. В області за день восьмеро цивільних поранені російськими обстрілами, одна людина загинула», – поінформував Синєгубов.

За час повномасштабного вторгнення РФ загинули 503 мирних жителів Харківщини, з них 24 дитини.

Нагадаємо, напередодні окупанти завдали інтенсивних артилерійських ударів по Харкову.

Згідно з даними Генштабу, окупанти намагаються блокувати Харків та окремі квартали Маріуполя.

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