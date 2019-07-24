Керівник «Мамахохотала» переміг на виборах до Ради. Знайомтесь, Роман Грищук інтерв'ю

Новообраний депутат Роман Грищук

«Мені на життя треба не більше, ніж платять у Верховній Раді»

У більшості мажоритарних округів країни перемогу на позачергових парламентських виборах святкують кандидати від «Слуги народу». Мода на «зелену» партію накрила і столицю. Тут в усіх 13 округах виграли її висуванці – молоді люди, які раніше не були у політиці. Один із них – Роман Грищук, керівник студії «Мамахохотала». Він трімфував на окрузі №222 на Солом’янці. Більш того, вщент розтрощив впливового Дмитра Андрієвського, нардепа двох останніх скликань, який вважав округ своїм.

Новообраний депутат, згідно з інформацією бази Youcontrol, є керівником ТОВ «МХ ШОУ» - продакшн-студії «Мамахохотала», яка виготовляє однойменну гумористичну телепередачу для телеканалу «НЛО TV».

В інтерв’ю «Главкому» Роман Грищук запевнив, що не збирався іти у політику, але тепер готовий займатися проблемами ЖКГ і розробити законопроект для боротьби з «феодалізмом в університетах». При цьому новоспечений політик так і не відповів на питання, чи вступатиме він у «Слугу народу», яка його висунула.

Роман Грищук виграв вибори в окрузі № 222 на Солом’янці

Романе, ви закінчили Київський політех за спеціальністю «Медичні прилади і системи», є актором, ведучим. Тепер ось ідете у парламент з обіцянками підвищити зарплати і пенсії, подолати корупцію. Як ваші знання і попередній досвід допоможуть вам у Верховній Раді?

По перше, я не актор, а інженер. Виходячи з діяльності, якою я займався в шоу «Мамахохотала», то я керівник продакшн-студії. Або якщо говорити про більш творчу діяльність, то я ведучий гумористичного шоу. Актор - це вже важка професія, яка передбачає певні навички і у людини цієї професії мають бути певні таланти. У мене таких талантів немає, тому я просто ведучий і керівник.

По-друге, абсолютно усім виборцям у нашому окрузі, які приходили на зустрічі, а ми провели їх близько 70, я розповідав, що таке популізм, чому ми не будемо цим займатися. Розповідав, чому зараз молоді і активні люди йдуть в політику і яким чином наша діяльність призведе до того, що будуть підвищені пенсії і зарплати. Тобто ми маємо спершу не підвищити пенсії і зарплати, а створити умови, щоби була можливість їх підвищити. Я це людям пояснював. Гадаю, вони розуміють.

«Те, що я написав у заявці, важко назвати законопроектами»

З якими проблемами люди приходили на зустріч з вами?

Ти приходиш і вони самі починають розповідати: найбільші проблеми побутові, пов’язані з ЖКГ, відсутністю реакції виконавчої влади. Наша влада не чує людей. Такий висновок я зробив після зустрічей. Прості люди взагалі не розуміють діяльність народного депутата. Для них нардеп - це людина, яка приходить, ставить дитячі майданчики і кладе асфальт. Інколи до нього можна звернутися і він дасть подачку, як з барського плеча, у кілька тисяч на якийсь проект, або якусь матеріальну допомогу. І таке сидить навіть в головах молодих людей.

Ми на кожному зібранні розповідали про інструменти, які має народний депутат. Про те, що вони сплачуватимуть за мою роботу на посаді депутата, тобто за законотворчість, а не за роботу у виконавчий владі.

У партійній заявці ви писали, що хочете зробити в парламенті. Які законопроекти вже підготували?

Те, що я написав у заявці, важко назвати законопроектами. Це просто ідеї законів, над якими планую працювати. Я хочу працювати в комітеті з питань освіти. Так от, є одна ідея, яку поки волів би не називати законопроектом. Хочу розробити законопроект для боротьби з феодалізмом в університетах. Це схоже на те, що відбувається у нас у парламенті, де старі депутати-мажоритарники роками сидять у своїх кріслах, а краще країні від цього не стає. Ідея змінити систему керування вищим навчальним закладам, щоб унеможливити феодалізм. За прикладами далеко ходити не потрібно. У нас є державні університети, які називають іменем ректора, імені Ківалова, Поплавського тощо. Серед людей ці університети так і відомі.

Студія «Квартал 95» і студія «Мамахохотала» - конкуруючі організації. Як так сталося, що ви опинилися в команді «Слуга народу» Зеленського?

У творчій роботі ми конкуренти, а тут ми маємо спільні цілі з президентом, розуміння і принципи. Принципи сходяться, задачі одні і ті ж, і мені довірили люди їх виконувати.

Коли ви дізналися, що стали кандидатом в депутати від «Слуги народу»?

Не було якогось дзвінка зі словами, що все – ти 100% проходиш. Пройшов десь тиждень з моменту дзвінка із запрошенням у команду «Слуга народу» і пропозицією висунутися на окрузі до моменту, коли моє прізвище, як кандидата, з’явилося на сайті ЦВК. Навіть коли я був на з’їзді партії, на 100% не був упевнений, що саме мені довірять округ.

Чи відомо вам про те, що перед тим, як дати «добро» на балотування, партія «Слуга народу» пробувала у вашому округу іншого претендента на ім’я Андрій Стрелков. Чи знаєте, що це взагалі за людина і чому його замінили?

Я про це нічого не знаю, людину таку не знаю. Це потрібно питати у штабу, у партії, яким чином вони там визначалися. Я ж розповідав про свої сильні сторони, сильні сторони своєї команди. Думаю, це зіграло ключову роль в тому, щоб мені довірити округ.

Роман Грищук та Володимир Зеленський

Один з ваших конкурентів під час виборів Аким Клейменов обвинувачував вас у тому, що «Мамахохотала» заборгувала державі понад 700 тис. грн податків. Ви відкидаєте обвинувачення. Чи, можливо, диму без вогню не буває?

Це був технічний кандидат. Людина одразу після виборів пропала, закінчила свою політичну діяльність і жодним чином не продовжує сипати своїми обвинуваченнями. Він казав і про податки, і про те, що ми конвертаційний центр створюємо, і багато чого іншого. Він знайшов на Open data bot інформацію про ТОВ «Мамахохотала», яка колись нам належала. Але згодом ми цю компанію продали. Її опісля декілька разів перейменовували нові власники. І у цих нових власників є якийсь податковий борг. Ми свою діяльність здійснюємо через ТОВ «МХ ШОУ», інформація про це є на сайті ЦВК. Ми сплачуємо всі податки, ніяких боргів у нас немає.

Під час кампанії я не коментував жодний «чорний» піар, жодних вкидів, які розганялися проти нас через технічних кандидатів. Ми обрали стратегію чистої кампанії, не велися на провокації. Як підсумок – перемога. Хоча зізнаюся, були моменти, коли мав бажання все пояснити, розповісти: це – брехня, не вірте. Але ми в штабі вирішили тримати позицію, не реагувати. І це спрацювало.

ТОВ «МХ ШОУ», яке зараз оформлене на вас, ви обіцяєте переписати на когось зі своїх партнерів, які залишаться керувати бізнесом. Кому саме на яких умовах?

Наш бізнес – це не порошенківський «Рошен», який приносить мільйони. Ми займаємося творчою діяльністю. А ця юридична особа – це інструмент функціонування нашої компанії. Так, на когось з партнерів перепишу. Я не одноосібний власник цього бізнесу «Мамахохотала». Ми, ще коли були студентами, створювали цей бізнес командою.

Наскільки успішним він є зараз?

«Мамахохотала» успішний бізнес в тому сенсі, що з'являються нові проекти – повнометражне кіно, анімаційна студія. Але всі прибутки вкладаються далі в розвиток. Всі, хто беруть участь в шоу, отримують гонорар. Мені на життя треба грошей не більше, ніж платять депутату Верховної Ради, тому в фінансовому плані для мене мало що змінюється.

Ваш майбутній колега по парламенту Святослав Вакарчук каже, що буде поєднувати творчість і депутатство. Так і ви зможете?

Якщо йому вистачатиме часу на те, щоби поєднувати, тоді це круто. Мені здається, що не вистачатиме.

«Хочу наголосити, що я в окрузі набрав більше голосів, ніж здобула партія»

На сайті «Дядя Жора компані», а це супермаркет артистів, можна замовити ваші послуги. Після того, як почнете працювати депутатом, зможете виступати як ведучий?

Кожне піарагентство, звичайно, знає артистів, ведучих, якимось чином планує, запрошує їх на заходи. Не думаю, що я є у «Дяді Жори» одного як ведучий на сайті. Я з гордістю ставлюся до того, чим займався, про жодну свою професію чи спосіб заробітку грошей не шкодую. Свою роботу я робив на вищому рівні, був одним з найкращих ведучих у країні. Проте не вважаю коректним, якщо народний депутат проводитиме приватні заходи. Тому навіть якщо ви спробуєте ось так через сайт замовити мої послуги, навіть якщо хтось назве вам якусь ціну, я цим не займатимуся.

Скріншот з сайту «Дядя Жора компані»

Тобто тепер ви не маєте жодних контрактних зобов’язань перед агенціями?

У мене взагалі немає ніяких зобов’язань ні перед ким персонально, окрім народу України, який обрав мене до парламенту. У нас навіть контракту з телеканалом не було на використання, наприклад, наших облич.

Як побудована співпраця вашої студії з телеканалом «НЛО TV»?

Ми співпрацювали як продакшн-студія, виготовляли для них передачу. Але вони не мали і не мають ексклюзивні права на наші обличчя, якщо можна так сказати. Тобто ми весь час могли співпрацювати з усіма каналами, будучи фактично обличчями «НЛО TV».

Ваш похід у політику якось змінить умови співпраці «Мамахохотала» з телеканалом?

Не думаю, що співпраця якось кардинально змінюватиметься. Знову ж таки, я просто ведучий шоу. Більшу частину програм, які мають вийти у 2019 році, відзняли ще весною. Тому восени виходитимуть прем’єри ще за моєї участі. А от концерти, які відбуватимуться у серпні, вже будуть без мене. Так чи інакше я залишатимуся ідейним натхненником. Якщо зможу допомогти порадою, залюбки допоможу. Я не рву усі контакти зі своїми друзями, з якими ми з нуля створювали компанію, бренд, продукт.

Наскільки суттєву роль у вашій перемозі на окрузі зіграв бренд партії «Слуга народу»?

Судячи з результатів по Києву ми розуміємо, що, можливо, хтось так само, як і ми, (кандидати від «Слуги народу» – «Главком»), міг перемогти. Проте хочу наголосити, що в окрузі №222 я набрав більше голосів, ніж здобула партія, і за кількістю голосів, і за відсотками.

А мій основний конкурент на окрузі (Дмитро Андрієвський) – це людина, яка змінила п’ять партій, п’ять політичних брендів. Тепер він вирішив, що бренди йому не потрібні і йшов самовисуванцем.

Ви уже говорили, що за спиною не маєте адмінресурсу. А як щодо просто ресурсу? Бізнесмен Леонід Юрушев (мільярдер, власник елітної нерухомості і численних підприємств) входить до вашої команди?

Особисто з ним я не знайомий, ніякого відношення до нього не маю. У нас абсолютно чиста історія, ми проводили виборчу кампанію за свій кошт, ми не від кого незалежні. Знаю тільки те, що Леонід Юрушев тесть мого друга Олександра Скічка (ведучий Євробачення-2017, ще один кандидат від «Слуги народу», який переміг у окрузі №197, що на Черкащині).

З ким із майбутніх колег по фракції вже встигли познайомитися?

Я знайомий із всією київською командою, знаю багатьох представників, які йшли по мажоритарних округах. Знаю деяких «списочників», зокрема з Дмитром Разумковим зустрічалися, Олександром Корнієнком, Артемом Михайлюком і багатьма іншими. Можливо з понад 40 депутатами нашої майбутньої фракції я вже знайомий.

Ви вступили у партію «Слуга народу», чи зобов’язує керівництво вас це зробити?

Ні, ми, тобто мажоритарники ще не вступали, хоча йшли від партії на вибори. Про таку умову, чи вимогу я не чув. Це не найнагальніше питання в партії.

То чи хочете бути членом цієї партії?

Потрібно правильно розбудовувати партійну структуру. Ми всі розуміємо, що партія і потім фракція формувалися досить швидко. Тобто в подальшому потрібно розумно витратити гроші на партійну розбудову, гроші, які сплачуються партіям державою, з податків людей.

Михайло Глуховський, «Главком»