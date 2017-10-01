Кияни вклали у реконструкцію Театру на Подолі втричі більше, ніж корпорація «Рошен»

Кошти з бюджету Києва, закладені на реконструкцію Театру на Подолі із 2000-го до 2015 року з урахуванням зміни курсу долара втричі перевищують меценатський внесок корпорації «Рошен» у розмірі 174 мільйони гривень.

Журналісти проаналізували суми, які закладалися у вигляді капітальних вкладень та фінансувань реконструкції театру в програмах соціально-економічного розвитку Києва з 2000 по 2015 роки, поки корпорація «Рошен» не виступила меценатом реконструкції Театру на Подолі. Протягом 15 років на реконструкцію театру в бюджеті закладалися різні



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Кошти з бюджету Києва, закладені на реконструкцію Театру на Подолі із 2000-го до 2015 року з урахуванням зміни курсу долара втричі перевищують меценатський внесок корпорації «Рошен» у розмірі 174 мільйони гривень.

Журналісти проаналізували суми, які закладалися у вигляді капітальних вкладень та фінансувань реконструкції театру в програмах соціально-економічного розвитку Києва з 2000 по 2015 роки, поки корпорація «Рошен» не виступила меценатом реконструкції Театру на Подолі.

Протягом 15 років на реконструкцію театру в бюджеті закладалися різні суми. Найменше у 2014-му – 434,6 тисяч гривень, найбільше у 2006-му – 35 мільйонів. Загальна сума із 2000 до 2015 року складає 103,75 мільйона гривень. А це всього на третину менше за 174 мільйони заявленого внеску «Рошену».

З урахуванням майже щорічної зміни курсу долара протягом періоду фінансування театру з бюджету Києва, це 17,61 мільйона доларів. Саме стільки коштів заклали у програми на реконструкцію театру до появи мецената – корпорації «Рошен». І ця сума втричі вища, ніж внесок корпорації, якщо аналізувати у доларовому еквіваленті з урахуванням зміни курсу (6,8 мільйона доларів).

Журналісти «Схем» запитали у власника корпорації «Рошен» та президента України Президента Порошенка, чому на офіційному відкритті театру він подякував лише «Рошену», проігнорувавши внесок мешканців Києва.

«Звертайтеся до «Рошену», нехай вони дадуть вам відповідь. Все просто. Я думаю, що ви маєте неточну інформацію. Перевірте, і я теж перевірю», – відповів Петро Порошенко.

Журналісти звернулися із запитом до кондитерської корпорації «Рошен». На запитання, чому на інформаційній табличці будівлі йдеться лише про кошти корпорації, витрачені на реконструкцію театру, прес-служба повідомила: «Інформація, пов’язана із зазначеною реконструкцією у період до появи мецената не стосується корпорації «Рошен».

Екс-начальник Головного управління культури та мистецтв Олександр Биструшкін зауважує, що міські бюджетні кошти не завжди освоювалися в запланованому обсязі, а влада керувала будівництвом неефективно.

«Ми хотіли його відкрити в 2007 році. І відкрили б. Тому що до літа, коли відбулись перевибори, і Черновецький зі своєю розчудесною молодою командою прийшов до влади, то там уже було на 80 відсотків збудовано. Такі господарники прийшли… Чагарники повиростали на тій недобудові», – зауважив він.

У 2011 році СБУ заявляла про розкрадання понад двох з половиною мільйонів гривень під час реконструкції. «Схеми» поцікавилися, який результат розслідування.

У СБУ повідомили: «В Головному управлінні відсутня інформація щодо стану розслідування означеної кримінальної справи та можливого притягнення будь-яких осіб до кримінальної відповідальності. Головним управлінням матеріали направлені до прокуратури Подільського району (на даний час Київська місцева прокуратура №7)». Керівник прокуратури №7 передав запит до Нацполіції. У Нацполіції повідомили, що теж не мають такого провадження.

Джерело: Радіо Свобода