Хто дає хабарі у Київраді? У справі депутата Трубіцина нові деталі

Детективи НАБУ затримали депутата Київради та ще п'ятьох осіб. Їх викрили під час нібито отримання хабара в 1,26 млн грн

Головний свідок у гучній справі сам «на гачку» у НАБУ?

У середу, 9 лютого, усі ЗМІ облетіла новина про викриття великої корупційної схеми у Київраді. Фігурантами справи Національне антикорупційне бюро оголосило депутата Київради від «Слуги народу» Владислава Трубіцина, його помічника та трьох керівників комунальних підприємств Києва. Їм висунули підозру та затримали.

Наступного дня директор НАБУ Артем Ситник на спеціально скликаній з цієї нагоди прес-конференції озвучив версію слідства. Мовляв, фігурантів кримінального провадження НАБУ – шість, вони підозрюються в отриманні неправомірної вигоди за право розміщувати у Києві об'єкти вуличної торгівлі, так звані МАФи. Підозрювані нібито були викрито у вимаганні 1,2 млн. грн.

У наступні дні відбулися суди щодо обрання підозрюваним запобіжних заходів. Вищий антикорупційний суд ухвалив рішення заарештувати всіх фігурантів справи під високі суми застав. Підозрюваними у справі проходять сам Трубіцин, його помічник Артем Бєлінський, директор КП «Київський міський магазин» Аман Моламов, його заступник Олексій Непряхін, директор КП «Київська спадщина» Дмитро Ковальчук, підприємець Ілля Ліф.

Голова постійної комісії Київради з питань підприємництва, промисловості та міського благоустрою Владислав Трубіцин став фігурантом розслідування НАБУ

Втім, уже на першому засіданні суду з'ясувалося, що доказова база звинувачення вибудована на свідченнях лише одного свідка – підприємця Андрія Максименка. Якщо покопатися у відкритих джерелах, впадає в очі те, що головний свідок звинувачення сам перебуває під слідством за звинуваченням у корупції. А це означає, що він через це прямо залежить від НАБУ. Навіть під час суду прокурор не наважився заперечити це.

Суддя та прокурор обговорюють питання, ким є єдиний свідок у скандальній справі

«Агент Максименко»?

Тож хто такий Андрій Максименко, який став свідком НАБУ у скандальній справі?

Перше, на що слід звернути увагу. За версією слідства, Максименко брав у всій «злочинній схемі» безпосередню участь. Саме він нібито передавав неправомірну плату за право розмістити свої кіоски у місті. Проте Максименко не фігурує у справі ні як підозрюваний, ні як заявник про злочин. А це може означати, що Максименко – це й агент НАБУ, який за завданням детективів антикорупційного органу провокував фігурантів справи на отримання хабара. Причому робив це цілеспрямовано і протягом практично цілого року, адже кримінальне провадження у справі було відкрито ще в березні 2021 року. Тобто перед Максименком стояло чітке завдання – спровокувати на хабар або на якісь дії чи слова, які можна було б інтерпретувати як корупційні діяння конкретних посадових осіб.

З оприлюднених у суді протоколів звинувачення чітко видно, що Максименко методично шукав зустрічі із фігурантами справи, нібито щоб виграти відповідні тендери та розмістити у Києві свої торгові точки. При цьому постійно натякав на можливість надати неофіційну плату за надані йому послуги. Зрозуміло, всі свої бесіди ця людина фіксувала.

На думку захисників обвинувачених, справа навіть не в тому, що «провокація хабара» не є цілком законною і такого права у НАБУ немає. Головне, що саме на озвучених Максименком бесідах із чиновниками, пропозиціях їм будується все звинувачення: зафіксовані ним слова підозрюваних або прямо відмовляють ініціатору хабара у якихось незаконних діях, або поза контекстом можуть трактуватися як завгодно.

При цьому захист обвинувачених має припущення, що Максименко виконував роль «агента» не так з доброї волі, скільки через те, що сам перебував під слідством НАБУ з перспективою отримати до 12 років колонії за власні корупційні діяння.

Історія без фіналу

Максименко був затриманий НАБУ в Одесі 11 вересня 2019 року при отриманні хабара в розмірі $90 тис. На той момент він обіймав посаду начальника Служби автомобільних доріг у Миколаївській області, а отримані ним гроші, за інформацією слідства, були другим траншем від загальної суми 2,5 млн грн, які дорожня фірма «Полтавабудцентр» заплатила «за сприяння в оплаті за фактично виконаний ремонт доріг». Можна припускати, що це був класичний відкат. Процес отримання Максименка грошей було знято на оперативне відео та оприлюднено.

Андрія Максименка було затримано НАБУ в Одесі 11 вересня 2019 року при отриманні хабара у розмірі $90 тис.

Далі суд визначив Максименку запобіжний захід у вигляді утримання під вартою з можливістю внести заставу у розмірі майже 2 млн грн, і розпочалося слідство. У лютому 2020 року НАБУ повідомило, що обвинувальний висновок у справі Максименка направлено до суду. Суд мав розпочати розгляд справи 16 грудня 2020 року, однак відтоді жодної інформації про справу Максименка у відкритих джерелах немає. І коли на суді у справі про київські МАФи адвокати порушили питання, що ключовий свідок звинувачення зараз сам під судом у справі про корупцію, і поцікавилися, чи є у справі Максименка вирок, то почули відповідь, що справа нібито все ще розглядається в суді.

Звинувачення у корупції на посаді начальника Служби автомобільних доріг Миколаївщини – не єдина сумнівна історія за участю Максименка. 2016-го у мережі було оприлюднено відео, на якому Андрій Максименко, який тоді обіймав посаду заступника начальника відділу в Управлінні з питань оборонної роботи, взаємодії з правоохоронними органами та протидії корупції у Київській ОДА, у фарбах розписує корупційні порядки на Київщині.

У біографії свідка Максименка є своя незакрита історія про хабар. Фото із зали суду

У сухому залишку: всі звинувачення у гучній справі про корупцію в Київраді побудовано на свідченнях людини, якій ВАКС може присудити 12 років, і вона прямо зацікавлена уникнути цього.

Сам депутат Трубіцин, виступаючи в суді, кілька разів наполягав, що Андрій Максименко з'явився в його житті «нізвідки», і постійно протягом року провокував його на якісь необережні висловлювання.

«Цей Максименко був дуже нав'язливий, він буквально переслідував мене. Він казав: я хочу якийсь бізнес, десь працювати, що ти можеш мені запропонувати, щоби я міг заробити якісь гроші. Я кажу: ось є купави (кіоски-причепи – ред.), приходь, вигравай тендер і працюй собі чесно. Але він тягнув і тягнув інформацію: а скільки, а що... Щоб я йому якусь цифру напевно назвав... І щодня телефонує, приходить, нав'язується, нав'язується... Я говорю: я не розумію, про що ти!.. Я Максименку неодноразово казав: нічого незаконного, а він: так треба ж незаконно. Вони мене провокували, сподіваючись, що я десь дам маху, десь не зрозумію і скажу те, що їм потрібно. Ось у чому справа, – так описав ситуацю Трубіцин у суді. Він вважає справу проти себе та своїх колег політичною. «Це політична розправа наді мною, бо я маю позицію у Київраді», – стверджує Трубіцин.

Нагадаємо, 9 лютого 2021 року НАБУ затримало депутата Київської міської ради Владислава Трубіцина, його помічника, трьох керівників комунальних підприємств Києва та підприємця.

Усім шістьом затриманим було пред'явлено підозри за статтею 368 Кримінального кодексу України «Прийняття пропозиції, обіцянки чи отримання неправомірної вигоди посадовцем». 11 лютого ВАКС визначив підозрюваним запобіжні заходи у вигляді утримання під вартою з можливістю внесення застави. Для депутата Київради сума застави становила 14,886 млн. грн. Наразі у справі продовжуються слідчі дії.

Інна Михайлівська, для «Главкома»