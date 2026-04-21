«Дикий Захід» чи право на самозахит. Напад у Києві загострив дискусію про дозвіл на зброю для цивільних

Поліція і слідчі біля тіл людей, яких застрелив із карабіна зловмисник у Голосіївському районі Києва. 18 квітня 2026 року

18 квітня 2026 року у Києві сталася масова стрілянина, яку правоохоронці офіційно кваліфікували як теракт

«Я хочу мати право захистити своїх дітей та онуків», – сказав «Радіо Свобода» голова Української асоціації власників зброї Георгій Учайкін. Після стрілянини у центрі Києва «за» легалізацію зброї для самозахисту висловилися також частина військових та нардепів у своїх соцмережах.

Але не всі згодні з тим, що дозвіл на володіння зброєю для цивільних, зробить Україну безпечнішою. Особливо з урахуванням ПТСР та інших психічних розладів, які поширені в українському суспільстві, що 5-й рік живе в умовах повномасштабної війни.

Також є сумнів, що власники зброї використовуватимуть її лише для самозахисту. Деякі військові і політики попереджають: у разі легалізації стріляти у цивільних людей будуть більше. Навіть якщо хтось наважиться скористатися пістолетом у випадку небезпеки на вулиці, чи виправдає це законодавство?

«Радіо Свобода» зібрали думки «за» і «проти».

20-го квітня у лікарні помер чоловік, поранений у Голосіївському районі Києва під час теракту 18 квітня. Тоді зловмисник застрелив 6 людей. Іще 14 отримали поранення. Напад, як стверджує поліція, розпочався із побутової сварки – стрілець вистрілив у бік сусіда з травматичного пістолета, потім повернувся додому, взяв карабін і підпалив свою квартиру. А далі він почав стріляти у випадкових перехожих, людей, які просто трапилися йому по дорозі, а потім зайшов у супермаркет «Велмарт» і взяв заручників.

Коли на місце прибула поліція та КОРД (Корпус оперативно-раптової дії – спецпідрозділ Національної поліції України, призначений для виконання найскладніших операцій, затримання озброєних злочинців, звільнення заручників та боротьби з тероризмом). Зі стрільцем намагалися вести перемовини. За словами міністра внутрішніх справ Клименка, стрільця вмовляли «хвилин 40», але він ніяк не реагував, щобільше, він убив заручника. Тоді спецпризначенці пішли на штурм.

«У нього була зброя, карабін, він був зареєстрований. Більше того, в грудні 2025 року цей чоловік звернувся до дозвільної системи з проханням відстріляти відповідну зброю, бо термін вийшов. Він приніс медичну довідку. Слідство встановить, який медичний заклад видавав цю довідку. Написав заяву щодо продовження користування даною зброєю», – повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.

Поліція обстежує тіла загиблих від рук нападника у Києві, 18 квітня 2026 року фото: Reuters

Міністр внутрішніх справ вважає, що після стрілянини в столиці 18 квітня необхідно обговорити право цивільних громадян на збройний самозахист.

«Найближчим часом проведемо експертні обговорення за участі народних депутатів, громадськості, журналістів, ветеранської спільноти щодо підготовки фінальної версії законопроєкту про цивільну зброю», – написав Клименко у Telegram.

Ще у лютому 2022 року, напередодні повномасштабного вторгнення, Верховна Рада погодила за основу законопроєкт № 5708 про право на цивільну вогнепальну зброю. За документ проголосували у першому читанні, проте його подальший розгляд зупинився.

«Зброя самозахисту»

18 квітня голова української Асоціації власників зброї Георгій Учайкін разом з онуком проїжджали повз місце, де сталася стрілянина у Києві. Про те, що там відбулося, вони дізналися, коли вже доїхали туди, куди прямували.

«Я хочу вижити в той момент, коли тікає поліція. У мене шестеро внуків, купа дітей. Я хочу жити, я хочу захистити їх», – каже Радіо Свобода голова Української асоціації власників зброї.

Якщо зловмисник знає, що у людей поряд є зброя, то ще раз подумає, чи здійснити напад, переконаний Учайкін:

«Люди між собою стають підкресленими ввічливими, тому що вони не знають, хто озброєний, а хто ні. Злочинець не знає, є у вас пістолет чи немає. Але знає, що існує закон, який вам дозволяє мати цю зброю. І він може подумати, «а не треба, може вона дійсно з пістолетом»

Позиція Асоціації не стосується травматичної зброї. Її, навпаки, пропонують вилучити на платній основі.

«Десь склалося хибне враження, що травматична зброя нікого не вбиває. Це помилка. Травматична зброя вбиває. Травматична зброя калічить. Неможливості ідентифікувати гумові кулі стрільця, їх часто використовується в злочинах. Це один з інструментів правоохоронних органів для того, щоб застосовувати регульовану силу», – каже Учайкін.

Він переконаний, що зброї в Україні достатньо, але не вистачає саме «зброї самозахисту»:

«Незареєстрованої зброї (в Україні – ред.), за оцінками нашої Асоціації та міжнародних експертів, мінімум 5 мільйонів одиниць. Це ми беремо до уваги тільки стрілецьку зброю в калібрі до 12,7. Офіційно зареєстрованої зброї, тої, що хоч раз пройшла реєстрацію, до 2-х мільйонів одиниць. Пропорція має бути протилежна. Питання в тому, що відсутня зброя самозахисту – це короткоствольна нарізна вогнепальна зброя. Тобто справжні пістолети і револьвери, які весь світ носить з собою для захисту»

Майор ЗСУ Юрій Касьянов володіє нагородною зброєю з 2014 року і поділяє точку зору Учайкіна.

«Весь цей час, я відчуваю відповідальність, коли я зберігаю цю зброю і ношу з собою. Тому я уникаю бійок, слідкую за собою, слідкую за людьми, які мене оточують, щоб у мене не було навіть бажання застосувати цю зброю. А якби я опинився в тій ситуації, коли божевільний стрілець розстрілював людей, я би без сумнівів цю зброю застосував», – сказав в етері «Київ 24» Юрій Касьянов.

«Вважаю, що нам, як і в США, потрібно закріпити це право в Конституції – право народу на володіння зброєю та самозахист. Враховуючи, що поруч із нами такий небезпечний сусід, з яким триває війна, зброя просто повинна бути в кожній домівці. Причому різна: і короткоствольна, і автоматична, і, можливо, щось важче. Інша річ, що мають бути ретельна перевірка людей, підготовка та дуже висока відповідальність», – вважає Касьянов.

«За» висловилася також нардепка фракції «Голос» Соломія Бобровська. Вона входить в комітет Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони, та розвідки:

«Держава має створити належні умови для того, щоб громадяни могли захистити себе у разі потреби. Ще у 2021 році була однією зі співавторів законопроєкту № 5708-1 про право на самозахист та володіння цивільною вогнепальною зброєю».

«Щоб на вулицях не почався «Дикий Захід»

Цей законопроєкт потрібно доопрацювати, вважає Олег Бондарчук. Він юрист та колишній голова комісії Київської міськради з питань законності, правопорядку та боротьби з корупцією (2015–2020).

«Уявіть собі, що ви з зареєстрованим короткостволом в супермаркеті (думаю, що в законі буде заборона на перебування зі зброєю в таких місцях) і ви попереджаєте подальші вбивства і вбиваєте терориста. Як ви думаєте, що зробить поліція? Як мінімум порушить справу про вбивство, вас затримають, зброю вилучать, предʼявлять підозру і відправлять в СІЗО без права внесення застави. Всі ці колізійні питання мають бути врегульовані законом і Кримінальним кодексом, щоб у нас на вулицях не почався вестерн «Дикий Захід». А Закон про цивільний обіг зброї вже давно потрібний», – написав Бондарчук у Facebook.

Якби під час стрілянини у Києві поруч була людина з пістолетом, не факт, що вдалося б уникнути трагедії – пише у Facebook боєць спецпідрозділу «Артан» ГУР МО України та депутат Васильківської міської ради від «Слуги народу» Андрій Шевченко.

«По-перше, ви навряд чи будете носити з собою заряджений пістолет. Тим більше автомат чи рушницю. Не будете ви тягати кілограмову залізяку з собою в АТБ чи за кавою. А навіть якщо будете, то точно не будете завжди готові до атаки на вас чи будь-кого кожен момент.

По-друге, навіть якщо ви носитимете залізяччя з собою – воно не буде заряджене. Заряджену зброю носити по вулиці заборонено скрізь – в тому числі у США, на які всі посилаються. У США, до речі, регулярно стаються такі теракти – і вільне володіння зброєю ніяк не рятує.

По-третє, якщо ви думаєте, що зможете зупинити людину, яка попередньо спланувавши свої дії відкриває вогонь на вулиці з карабіна, маючи при собі зброю – ви наївні….

По-четверте, посеред натовпу такий самий герой як ви, може сприйняти саме вас за терориста і стрільця. На жаль.

По-п'яте, не буде у всіх навколо ствола чи пістолета. Бо це дорого. Бо навчання – це дорого. Бо регулярна практика – це дорого. Повірте. Дорого».

Ризик самогубств та побутової стрілянини

Легалізація зброї принесе додаткові тисячі смертей, написав у Facebook народний депутат від партії «Слуга народу» та член комітету Верховної Ради з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів Сергій Гривко.

Адвокат та військовослужбовець Сергій Трофімов теж вважає, що легалізація зброї призведе до зростання випадків стрілянини.

«Суспільство має дозріти»

Начальник департаменту кримінальної міліції у справах неповнолітніх МВС України (2005-2007) Михайло Цимбалюк підтримує закон про зброю для цивільних, але вважає, що це має означати більше відповідальності для держави.

«Не можна допустити, щоб влада дозволом на право володіння зброєю, перекинула відповідальність стосовно безпеки на громадян. Умовно, самі себе захищайте, наводьте порядок на вулиці», – каже Цимбалюк у коментарі «Радіо Свобода».

Також на державу ляже відповідальність за навчання людей зі зброєю.

«Саме держава в особі Міністерства внутрішніх справ має гарантувати навчання особі, яка хоче купити зброю, обстеження, де людина буде зберігати зброю, які умови її зберігання, медичний контроль, чи ця людина відповідає за станом здоров'я?

Наступне – ліцензування тих суб'єктів господарювання, які будуть продавати зброю. І взагалі треба вносити зміни в законодавство, бо сьогодні є факти, коли людина має право на володіння зброєю і захищає себе, своє помешкання і, наприклад, вбиває підозрюваного, який хотів скоїти напад і тоді її притягують до кримінальної відповідальності.

Є багато прогалин (у законодавстві – ред.), наприклад, як бути в громадських місцях, в тих же магазинах, де стоять рамки, футбольні матчі, концерти, коли декілька тисяч людей в одному місці, а може прийти сотня людей зі зброєю. Хтось когось спровокував і що може бути?».

Михайло Цимбалюк вважає, що в майбутньому Україну очікує сплеск випадків незаконного застосування зброї. А для того, щоб запобігти цьому, визнати людину психічно здоровою і надати дозвіл володіти зброєю, мають кілька лікарів.

«Ми бачимо, що люди повертаються з фронту, вони потребують довготривалої психологічної, медичної реабілітації, і це не гарантує, що людина відновить стан свого психічного здоров'я. Тому довідки від психіатра мають надавати комісійно. Бо там, де є попит, однозначно будуть недоброчесні пропозиції. Іще має бути рівень дозрівання суспільної думки, щодо права використання зброї. Бо один буде використовувати її для самооборони, а другий – невідомо для чого».

Анна Железняк