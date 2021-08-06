«Вікно» у карантині. Ринок нерухомості ожив, ціни пішли вгору

У найближчі місяці квартири дорожчатимуть

Аналітики передрікали, що українська нерухомість дорожчатиме. Бум передрікала і ексглава Нацбанку Валерія Гонтарева в інтерв’ю «Главкому». І, схоже, ці прогнози справджуються.

За словами президента Конфедерації будівельників України Лева Парцхаладзе, пандемія мала б, навпаки, обвалити ціни на житло. Однак цього не сталося. Першими почали дорожчати квартири у новобудовах, потім житло подорожчало і на вторинці…

Ринок нерухомості ожив?

За даними звіту Мінюсту, щодо кількості посвідчених правочинів з нерухомістю за ІІ квартал, всього за квітень-червень українці придбали 85388 об’єктів нерухомості, з них 73346 – квартири та житлові будинки, 81 - садиби.

У порівнянні із ІІ кварталом 2020 року відбулося зростання, хоч і несуттєве: тоді українці придбали на кілька тисяч менше квартир і будинків.

У І ж кварталі всього було укладено 68170 угод щодо купівлі-продажу нерухомості: 59 933 - квартири та житлові будинки та 42 садиби.

Певне підвищення інтересу до купівлі житла експерт з нерухомості Анатолій Топал у коментарі «Главкому» пояснив кількома причинами. Перша – закінчення суворих карантинних обмежень, внаслідок чого люди почали вільніше їздити на перегляди квартир, та й з’явилося відчуття стабільності; друга, як наслідок, – реалізація відкладеного попиту. Іншими словами, інвестори, запланували покупку ще зимою, нарешті, зважилися на неї.

«До того ж, купівля нерухомості лишається у нашій державі єдиним варіантом безпечного інвестування. Як ви вважаєте, чи понесе людина у банк десятки тисяч доларів? Навряд. Чи вкладатиме у новомодні речі на кшталт біткоїнів? Сумніваюсь», – розмірковує Топал.

Наразі українці купують квартири або для себе, або для того, щоб у майбутньому вигідно перепродати чи здавати в оренду та отримувати стабільний прибуток. Перевагу віддають новобудовам зі зручностями.

«Насправді у Києві спостерігається брак якісного житла. Дедалі більшою популярністю серед покупців користуються якісні житлові комплекси, з розвиненою інфраструктурою, охороною території, з усім необхідним на цій території та, відповідно, контингентом. І дедалі менше інвесторів готові платити за неякісне житло: одиноку «свічку» серед поля без жодних зручностей», – коментує експерт.

«Квадрати» дорожчають

За даними агентства нерухомості «Благовіст», станом на 5 серпня середня ціна за «квадрат» у Києві становить:

однокімнатної квартири - 2,11 тис. дол.,

двокімнатної квартири – 2,05 тис. дол.,

трикімнатної квартири – 2,03 тис. дол.

У порівнянні із серпнем минулого року однозначно відбулося подорожчання. Тоді розцінки були наступні:

однокімнатної квартири – 1,91 тис. дол.,

двокімнатної квартири – 1,78 тис. дол.,

трикімнатної квартири – 1,79 тис. дол.

Якщо порівнювати із попереднім місяцем, липнем 2021-го, то подорожчали лише двокімнатні квартири.

Найдорожчі квартири у столиці – традиційно у Печерському районі: тут найнижча ціна середня ціна за «квадрат» сягає 3,38 тис. дол. Найдешевше коштує житло у Деснянському районі – середня ціна за «квадрат» 1,07 тис. дол.

Дані: blagovist.ua

Що буде далі із цінами?

Саме по собі збільшення попиту на нерухомість вплинуло на її ціну, зауважують експерти. Однак це не єдина причина здорожчання «квадратів».

За словами президента Конфедерації будівельників України Лева Парцхаладзе, таке подорожчання обумовлено збільшенням вартості будівельних матеріалів - наприклад, металу, а також запити працівників на будівництві на вищу оплату праці.

За словами аналітиків, слід чекати подальшого подорожчання квадратних метрів. Причому це подорожчання відбуватиметься або поступово, або різко і аж на 20-30%. Експерт ринку нерухомості Олексій Коваль зауважує, що у разі ухвалення у другому читанні законопроєкту №5600 нерухомість різко і суттєво підскочить у ціні.

Законопроєкт передбачає: оподаткування податком на доходи фізичних осіб (ПДФО) доходів від продажу третього та наступних об'єктів нерухомості за підвищеною ставкою 18%, чинна ставка 5% - зростання податкового навантаження у 3,6 рази (зміни до пп. 172.2 Податкового кодексу України);

скасування звільнення від оподаткування податком на додану вартість операцій з нерухомістю на вторинному ринку житла — зростання податкового навантаження на 16,67% (зміни до пп. 197.1.14 Податкового кодексу України);

норми набувають чинності у 2022 році.

За словами Коваля, можливість запровадження нових правил сама по собі стала фактором, що оживив ринок нерухомості: активність проявляють бажаючі купити квартири без додаткових податкових навантажень.

«На одну квартиру в новобудові може припадати кілька потенційних покупців. Попит зростає», – підкреслив експерт.

Серед аналітиків існує думка, що пік активності на ринку нерухомості настане через 2-3 місяці. «Ціни не можуть зростати безкінечно. Я вважаю, що вже у жовтні – листопаді при цій економічній ситуації ринок може досягти максимально можливих цін, які можуть протриматися щонайменше 6 місяців», – зазначив глава Асоціації фахівців з нерухомості (рієлторів) України Юрій Піта.

Надалі ж активність дещо знизиться. А от 2022-й рік почнеться зі стагнації ринку, що триватиме 3-4 місяці. Ціни на житло зупинять зростання і лишатимуться стабільними.

Наталія Сокирчук, «Главком»