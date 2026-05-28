«Ложка вже по дну шкребе». Що відбувається з мобілізацією в Росії

«Строковики не хочуть підписувати контракти. Тому взялися за студентів»

Президент Володимир Зеленський цього тижня вчергове звернув увагу на те, що Кремль готує нову хвилю мобілізації. Вливання «свіжої крові» має компенсувати особливо високі втрати російської армії на окупованій території України.

«Політичне керівництво Росії поставило завдання збільшити окупаційний контингент. Йдеться щонайменше про десятки тисяч додатково. Маємо також дані щодо подальшого збільшення мобілізації – саме з цією метою російською владою була активізована видача так званих мобілізаційних розпоряджень», – заявив Зеленський.

Як стверджує командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт «Мадяр» Бровді, вже п’ять місяців поспіль втрати росіян на фронті переважають кількість мобілізованих солдатів. За його даними, у період із грудня 2025 року по квітень 2026 року Росія мобілізувала та залучила за контрактом 148,4 тис. осіб.

Водночас підтверджені втрати росіян від уражень лише дронами становлять 156, 7 тис. За такої арифметики пошук додаткової живої сили потрібен Кремлю вже не стільки для масштабування своєї армії, скільки принаймні для збереження статусу-кво.

Росіяни штурмують Google

Але потенціал охочих швидко заробити на війні в Україні вже вичерпується. Про проблеми з набором контрактників свідчить нещодавнє дослідження німецького економіста Яніса Клюге. Проаналізувавши виплати з регіональних бюджетів, він дійшов до висновку, що темпи набору контрактників в Росії у порівнянні з минулим роком впали на 20%. Водночас в середньому у березні цього року за підписання контракту платили 1,47 млн рублів, що стало історичним рекордом. За інформацією видання «Агентство», виплати за відправку на війну з початку року зросли у 35 російських регіонах.

Кількість контрактників, які російському Міноборони вдалося залучити в першому кварталі цього року, на 20 % менше, ніж попереднього Діаграма Яніса Клюге

Ці тенденції мають бути втішними для України: готових йти на війну росіян стає все менше. Проте є й інші новини: за інформацією видання The Moscow Times, російські громадяни на початку 2026 року стали частіше отримувати «мобілізаційні розпорядження» під час відвідин військкоматів, куди їх викликають для «уточнення відомостей».

Наступний етап після цієї процедури – мобілізація. Такі розпорядження містять інструкції про те, що має зробити громадянин у разі оголошення мобілізації: куди і коли з'явитися та що взяти із собою.

На тлі масової видачі таких приписів росіяни почали панічно цікавитися цією темою в інтернеті: запити про мобілізаційні розпорядження та мобілізацію вийшли в лідери пошуку у Google та «Яндексі».

Новий тренд в російському інтернеті: росіяни, яких масово викликають у військкомати, масово цікавляться «мобілізаційними розпорядженнями» скрін: currenttime.tv

Оголошення загальної мобілізації в Росії, до якої закликають войовничі Z-воєнкори, залежить від рішення однієї людини. Однак після 2022 року, коли була запроваджена надто непопулярна серед росіян «часткова мобілізація», Путін уникав навіть такого «половинчастого» сценарію, віддаючи перевагу рекрутингу контрактників за гроші. Серед російських аналітиків побутує думка, що навряд чи Кремль зважиться на такий хід і перед осінніми виборами до Держдуми.

Але глухий кут на фронті може змусити російське військове керівництво не очікувати осені та зважитися на мобілізаційні рухи вже зараз. The Wall Street Journal переказує інформацію представників розвідок та військових відомств низки європейських країн: вони впевнені, що продовження війни в Україні нинішніми темпами для Росії незабаром стане неможливим без примусової мобілізації – загальної чи принаймні «часткової», як у 2022-му.

Поки її в Росії не оголошено, тамтешнє Міноборони активно обробляє нову цільову аудиторію, яку спонукає підписувати контракти, – студентів. Спущені конкретні плани щодо залучення молодих людей до армії і, окрім прямої агітації у навчальних закладах та обіцянок виплат та пільг, на повну працює адмінресурс: студентам погрожують виключенням та обіцяють вирішення проблем у разі підписання контракту з Міноборони.

Ще одна категорія осіб, яку планують залучати на війну, – дуже специфічна, але цілком в дусі путінської армії. В кінці лютого Держдума прийняла закон, за яким російська влада не буде видавати іншим державам іноземців, які підозрюються в кримінальних злочинах. Звісно, таку прихильність російської держави треба заслужити – підписати контракт на службу в армії та взяти участь у бойових діях проти України.

Пресаташе російського антивоєнного фонду «Идите лесом», який допомагає російським громадянам уникати відправки на фронт та дезертирувати з нього, Іван Чувіляєв в інтерв’ю «Главкому» розповідає про нові та старі методи «добровільно-примусового» залучення росіян до армії та пояснює, навіщо їм справді масово вклеюють у військові квитки мобілізаційні розпорядження.

Пресаташе антивоєнного фонду «Идите лесом» Іван Чувіляєв: «Мобілізаційний припис – це ще один аргумент, щоб схиляти обманом підписувати контракти»

Пресаташе антивоєнного фонду «Идите лесом» Іван Чувіляєв: «Боржники, зеки та строковики – це добре, але тепер російській владі захотілося ще й студентів»

Протягом останніх місяців з Росії фіксується бум запитів у пошукових системах з приводу мобілізації. Це пов'язано з тим, що російські громадяни на початку 2026 року частіше почали отримувати «мобілізаційні розпорядження» під час відвідин військкоматів. Наприклад, ваш проєкт у лютому повідомляв про вилучення військових квитків у співробітників великих компаній з наступними пропозиціями про перевипуск квитків із «вклеюванням мобілізаційного припису». Чи це можна вважати провісником майбутньої масової мобілізації, про що каже український президент Володимир Зеленський?

Відразу уточню: бум запитів йде не з приводу мобілізації, а через словосполучення «мобілізаційний припис». Мобілізаційне розпорядження не означає, що люди, які його отримали, вже готуються безпосередньо до мобілізації.

Що відбувається насправді? Велика кількість людей у ​​результаті походу у військкомат отримує свої військові квитки, в які вклеюють папірець під назвою «мобілізаційне розпорядження». Якщо коротко, його суть у тому, що у разі оголошеної мобілізації людина, яка служила в армії і має військову облікову спеціальність, цій мобілізації підлягає. В принципі, так і раніше за законом потрібно було робити, але не робили.

Мобілізаційне розпорядження, яке вклеюють росіянам у військові квитки, робить їх першими «жертвами» ймовірної загальної мобілізації фото: cherta.media

Сплеск запитів в інтернеті стався саме тому, що ніхто не знає і не розуміє, що це таке. Тому всі впадають із цього приводу в паніку та вважають, що зараз почнеться мобілізація, роздадуть повістки, всіх висмикнуть і кудись відправлять.

На щастя, це поки що не так. Це не більший сигнал про те, що готується мобілізація, аніж наявність громадян у Єдиному реєстрі військовозобов'язаних. До речі, нагадаю, що Путін досі не підписав жодного указу про припинення часткової мобілізації, яку було оголошено ще 2022 року.

Наскільки активно триває «часткова мобілізація», яку він так офіційно і не припинив?

Якщо використати терміни цієї війни, то спочатку мобілізація була «повномасштабною», а зараз перетекла у гібридний формат – за принципом «їх там немає». Росіяни не одержують мобілізаційних повісток з осені 2022 року і ніхто їх на фронт не мобілізує. Їм пропонують підписувати контракти, схиляють до контрактів під час строкової служби, відправляють у зону бойових дій під час строкової служби, скажімо, до Курської області чи Криму, куди бувають прильоти і які точно не є безпечними місцями… А також примушують до підписання контрактів у СІЗО та колоніях. З певного часу до цих методів додалася агітаційна кампанія для студентів. Тобто та мобілізація не припиняється і продовжується, просто в такому прихованому проксі-варіанті.

«Ресурс поповнення наразі вичерпано»

Ця проксі-мобілізація зараз стала активнішою?

Тобто чи намотують на контракт більше людей? Ні. І зовсім не тому, що немає жодних активностей у цьому напрямку. Просто в них уже ложка по дну шкребе. Вичерпано той запас та ресурс, який був. Весь цей час робилася ставка, зокрема, на тих, хто має проблеми з грошима, хто в боргах, хто обплутаний кредитами-мікрокредитами. А це, як ви знаєте, 90% населення країни. У мономістах багато мешканців втратили роботу, бо йдуть скорочення скрізь.

Плюс зеки та ті, хто сидить у СІЗО. А немає такої людини, яка застрахована від того, щоб її не зупинили на вулиці менти, сказали, що вони мають на неї орієнтування і «випадково» не знайшли в кишені пакетик з якими-небудь забороненими речовинами. Далі суддя обирає запобіжний захід, а решта – питання практики. Слідчий каже: «Підписуй контракт, інакше будуть проблеми. А підпишеш – клопотатиму про закриття справ». Тобто вони самі створюють проблеми і самі їх вирішують. Так само і з боржниками: ми на тебе самі ці борги повісили, а тепер самі пропонуємо через підписання контракту вирішити проблеми. Для тих, хто лишився без роботи: ми тебе звільнили, а тепер самі пропонуємо цю дірку у твоєму персональному бюджеті закрити.

Але зараз російська влада хоче отримати й іншу аудиторію, яка ще не охоплена. Тобто боржники, зеки та строковики – це, звичайно, добре, але тепер захотілося ще й студентів. Вони ж підростають, і ті, хто були дітьми у 2022 році, зараз уже дорослі. І їх не тільки дрони залучають збирати, а й на фронт. Прямий доказ – перший загиблий студент, який підписав контракт. Але вся ця кампанія зі студентами не працює, вони не йдуть.

Російських студентів спокушають стати «спеціалістами безпілотних систем» фото: currenttime.tv

А ситуація на фронті складна. Не є великою таємницею, що з січня 2026 року втрати російської армії перевищують поповнення. Гине більше, ніж вони встигають залучати на контракт.

Цю проблему намагаються вирішити лише агітацією серед студентів чи з'явилися нові добровільно-примусові методи заманювання до армії?

Є одна добровільно-примусова компанія – призов. Держдума ухвалила закон, що призов у ​​Росії триває 12 місяців на рік, тобто медичні та призовні комісії працюють постійно. За законом відправлення в частину відбувається двічі на рік – навесні та восени. Формально це робиться, щоб людина пройшла призовну та медичну комісії. А вже там його починають схиляти до підписання контракту і обіцяти багато грошей. Ось вам і «добровільний примус».

І, схоже, це зараз у них основний інструмент поповнення армії. Очевидно, що він також не дуже добре працює, бо не хочуть строковики підписувати контракти. На них не діють ні грошові аргументи, ні тиск, ні брехня, що їх відправлять не на війну, а кудись на Далекий Схід сторожити іржаві танки. Тому й доводиться владі обирати нову цільову аудиторію, яка їм дається дещо складніше, ніж звична.

Путін зовсім недавно підписав закон, який зобов'язує поліцію проводити «профілактичну роботу» МВС з громадянами, які не бажають служити в армії та ухиляються від мобілізації. Це варто розглядати як опосередкований сигнал для підготовки до загальної мобілізації?

Я не сказав би, що це сигнал. Зі строковиками взагалі працюють військкомати та військова прокуратура. У поліції інша робота, але їм зараз ставлять у зобов'язання допомагати військкоматам. Ця ситуація – насправді зайвий доказ того, що не працює хвалений реєстр військовозобов'язаних. Сенс цього реєстру в тому, що якщо ти не ходиш у військкомат – тобі хана: не можна нікуди виїжджати, брати кредити, квартиру, машину продавати-купувати… Ти просто обмежуєшся у цивільних правах і маєш бути зчеплений після цього по руках та ногах.

Запрацював цей реєстр у липні минулого року, і за цей рік, умовно кажучи, на 10 осіб, яких не випустили з країни, припадає 100 осіб, які благополучно виїхали, маючи повістку. Ні прикордонники, ні Росфінмоніторинг, ні інші відомства цього реєстру просто не бачать. Відповідно, обмеження, які мають накладатися в автоматичному режимі, не накладаються.

Тож яку «профілактичну роботу» і з ким має проводити МВС? Листівки роздавати із патріотичними закликами?

Все, що вони можуть робити: це ходити за адресами, вказаними в реєстрі, і розповідати, що такий-то і такий-то не виконали обов'язок перед батьківщиною. А якщо ніхто не мешкає за адресою прописки? І якщо виходити з практики, то навіть ходити, мабуть, нікуди не будуть, а просто надсилати спам у месенджери: мовляв, батьківщина вас любить, все вам дала, тож негайно йдіть у військкомат. Будь-яка нормальна людина просто такі номери заблокує – і все. Санкцій за це жодних не буде через згадані проблеми з реєстром.

«Можуть спустошити всі в'язниці – і буде готова армія»

З огляду на те, що втрати російських військ в Україні перевищують їхнє поповнення, то нинішні заходи щодо набору «свіжої крові» спрямовані більше на затикання дірок? Чи можливе у нинішній ситуації у принципі відчутне збільшення чисельності російської армії для планування якихось нових наступальних операцій?

Це питання, скоріше, до військових експертів. Але під час кожної призовної кампанії, коли Путін підмахує черговий папірець, жодного разу не було такого, щоб він хотів солдатів менше чи хоча б стільки ж, скільки минулого року. Щоразу ця цифра збільшується у геометричній прогресії. Але практика показує, що все, для чого йому потрібне це поповнення, – це затикати дірки.

Наприкінці минулого року Путін підписав указ щодо направлення резервістів на спеціальні збори для захисту критично важливих об'єктів. І тоді говорили про те, що, можливо, це також така форма мобілізації на гарячі напрямки, хоча Генштаб це заперечував. Ці припущення виправдалися?

Мобілізаційний резерв вигадали після того, як більш-менш закінчилася гаряча фаза гібридної війни на сході України, у 2016 році. Цей резерв, по суті, створювався тільки на папері. Якщо ти відслужив в армії, то міг записатися в мобілізаційний резерв і отримувати від Міністерства оборони маленьку копійчину. Стороння «ліва» людина до цього мобілізаційного резерву потрапити не могла. Туди записували у наказовому порядку будь-яку публіку на кшталт козаків, які там значилися та отримували гроші.

Коли у 2022 році почалася відкрита війна, усіх цих козаків почали з мобілізаційного резерву виписувати, бо з'ясувалося, що того, хто в ньому перебуває, відправляти на фронт не можна. Коли Путін нещодавно підписав указ про направлення резервістів на захист об'єктів від дронів, то всіх, кого три роки тому виписали з мобілізаційного резерву, почали масово записувати назад. І тих, хто в цьому мобілізаційному резерві перебуває, природно, відправляли саме в Україну, а не дрони збивати в Ярославлі чи на президентській дачі. Указ Путіна про залучення резервістів був одним з методів поповнення цих проксі-військ, який ускладнювався тим, що треба було записувати людей у ​​резерв заднім числом.

Ви зазначали, що резерви поповнення російської армії добровільними контрактниками вже вичерпуються. А яких у такому разі нових методів залучення росіян на війну можна очікувати?

Насправді піти можуть абсолютно на будь-що. Цілком можуть спустошити всі в'язниці – і буде в тебе готова армія без проблем. Просто вони поки на це не наважуються, бо бояться. Але якщо притисне, просто повернуться до старих методів – активніше оброблятимуть зеків, стане більше кримінальних справ.

Буде більше історій зі звільненнями. Економічна ситуація в Росії самі знаєте яка, і ті, хто набрав кредитів, з ними вже розплатитися не можуть. Тож ця кормова база нікуди не подінеться. Просто ставитимуть людей у ​​становище, коли вони хочеш – не хочеш реагуватимуть на красиві цифри виплат у рекламі контрактної служби.

Плюс Держдума може наштампувати закони і багато чого криміналізувати, якщо захоче.

Але ж у російському суспільстві давно вже немає тієї ейфорії, яка була раніше, коли в Україну з піднесенням вирушали «постріляти «фашистів» і заробити купу грошей. Все ж таки на п'ятому році повномасштабної війни всі вже приблизно уявляють, як плачевно це може закінчитися.

Те, що кількість охочих воювати впала, я якраз пов'язую з тим, що ті, хто раніше бігав і вербував на контракт боржників чи зеків, поки перейшли на студентів. І те падіння, яке ми бачимо, – це просто наслідок посилення уваги рекрутерів до іншого контингенту. Але так само вони можуть переключитися знову.

За якими ознаками буде очевидним, що мобілізація в Росії перейшла на масштабно інший рівень?

За великим рахунком, усе, чого не вистачає нинішній ситуації для того, щоб назвати її мобілізацією, – це виступу Путіна по телевізору, що він ухвалив таке рішення, та безпосередньо масового вручення повісток зі словом «мобілізація». А таке рішення Путін може ухвалити будь-якої миті.

І тоді ті, кому зараз вклеюють у військові квитки мобілізаційний припис, будуть мобілізовані в перших рядах. Але є ще певний психологічний момент, який, до речі, працює вже зараз. Людині, якій вклеїли такий припис, можуть сказати: «Слухай, а що ти чекатимеш на цю мобілізацію? Давай зараз підпишеш контракт, поїдеш у якесь безпечне місце і отримуватимеш гроші». А мобілізованим, до речі, грошей платити не треба.

Тобто те, що відбувається зараз – це, скоріше, ще один аргумент, щоб схиляти людей обманом підписувати контракти.

Павло Вуєць, «Главком»