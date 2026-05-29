Герой Росії передає привіт Україні. У справі Деркача почали зникати речові докази

Віталій Тараненко
Віталій Тараненко
Герой Росії передає привіт Україні. У справі Деркача почали зникати речові докази
Оксана Терехова і Андрій Деркач розлучилися у лютому 2020 року. Ініціатором розриву стосунків був екснардеп
За три роки антикорупційний суд не зумів ухвалити вирок колишньому нардепу, обвинуваченому у держзраді

21 травня Вищий антикорупційний суд ухвалив, на перший погляд, непримітне рішення. Ідеться про скасування арешту готівки на суму 49 тис. євро, $10,5 тис. і 200 тис. грн. Із короткого тексту ухвали можна дізнатися, що кошти було вилучено правоохоронцями 26-27 липня 2022 року під час обшуку квартири.

Водночас «Главком» звернув увагу на номер кримінального провадження (42022000000000676), у якому ці гроші арештовувалися. І, овва! Це справа за обвинуваченням у державній зраді та незаконному збагаченні народного депутата семи скликань Андрія Деркача. Того самого Деркача, який на початку великої війни втік до Росії, сходу став там сенатором Ради Федерації РФ і отримав найвищу нагороду у країні-агресорці – Героя Росії.

Окремі речові докази «випаровуються» зі справи Андрія Деркача
Отже, поки українські правоохоронці та суди заочно «доганяють» одіозного Деркача, речові докази з його гучної справи «випаровуються».

Агент Росії жив у квартирах ексдружини?

Для початку нагадаємо ключові моменти справи Андрія Деркача. Наприкінці червня 2022 року Служба безпеки України вийшла із сенсаційним повідомленням: викрито агентурну мережу Головного управління Генштабу Росії, на чолі якої досі стоять керівник Ігор Костюков та його перший заступник Володимир Алєксєєв.

Агентурна мережа Головного управління Генштабу Росії
Роль російського агента, за даними спецслужби, була відведена й Андрію Деркачу. Його ще у 2016 році завербувало керівництво Генштабу РФ. З того часу фінансово підживлювало – по $3-4 млн на кілька місяців. Гроші мали спрямовуватися на створення приватних охоронних структур, які ворог планував використати при захопленні України. При цьому значна частина цих грошей, за матеріалами справи, осіла в кишенях Деркача. Зокрема, слідство назвало конкретну цифру – $567 тис. – це винагорода, яку протягом 2019-2022 років колишній нардеп-утікач одержав від правоохоронних та розвідувальних органів РФ за підривну діяльність проти України.

Тепер повернімося до згаданого в судовій ухвалі обшуку. 26-27 липня 2022 року детективи НАБУ обшукали квартиру колишньої дружини Деркача Оксани Терехової. Слідчі дії відбулися у рамках справи про держзраду і незаконне збагачення експолітика. Оселя ексдружини Героя Росії розташована у центрі Києва на вулиці Михайла Грушевського, 9А.

До речі, ця адреса останні пів року на слуху українців: саме тут НАБУ і САП проводило обшуки у квартирі підозрюваного бізнесмена-втікача Тимура Міндіча зі справи «Мідас».

Варто додати ще один штрих. Подружжя Деркача-Терехової розлучилося у лютому 2020 року. Ініціатором виступив Андрій Леонідович, який повідомив суду: сім’я фактично розпалася через відсутність взаєморозуміння. Також він запевняв Феміду, що спільно з дружиною не проживає і не господарює.

Однак під час обшуку помешкання Терехової у детективів, а потім і в суду, який накладав арешт на майно, склалася про стан відносин пари геть інша думка. У квартирі було зафіксовано купу особистих речей і документів Андрія Деркача: фотографії, службове посвідчення народного депутата України, трудова книжка, автобіографії, військовий квиток, посвідчення про нагородження заохочувальною відзнакою, закордонні паспорти тощо. Тобто такі речі точно не будуть зберігатися в чужій оселі.

Також правоохоронці побачили чоловічий гардероб (костюми, сорочки, взуття). Однак будь-яких пояснень чи доказів щодо проживання у квартирі іншого чоловіка, окрім Андрія Деркача, ексдружина не надала.

Крім того, у сейфі, де слідство знайшло готівку (49 тис. євро, $10,5 тис. і 200 тис. грн), лежав оригінал договору оренди індивідуального (банківського) сейфу, укладений 22 травня 2017 року між Деркачем та банком.

До слова, в іншій квартирі Оксани Терехової (у декларації за 2019 рік ексдружина Деркача вказала володіння трьома столичними квартирами) слідство виявило спільні світлини Андрія Деркача з іншими особами, у тому числі зі священнослужителями (в одній із судових ухвал зазначено, що на фото зображено митрополита Кирила. Чи може бути це глава Російської православної церкви Кирило (Гундяєв), наразі невідомо – «Главком»). Іще було знайдено чоловічі футболки із зображенням політиків з дискредитуючими написами, але орган досудового розслідування не конкретизував.

«Суд відхиляє доводи апелянта про те, що фотографії Андрія Деркача наявні у квартирі виключно як батька спільних дітей з Оксаною Тереховою та це має запобігти, як стверджує адвокат, «формуванню в уявленні дітей думки про те, що вони ростуть у неповній родині», адже вони (світлини – «Главком») стосуються політичної діяльності Деркача та не є сімейними фотографіями», – зазначено в ухвалі Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду, датованої кінцем серпня 2022 року.

Кілька слів про дітей Деркача-Терехової. З відкритих даних відомо, що у пари троє доньок і двоє синів. Одна з доньок більше десяти років у шлюбі за Іваном Литвином, сином колишнього Голови Верховної Ради Володимира Литвина.

В останній поданій електронній декларації за 2020 рік Андрій Деркач вніс лише двох синів Міхаіла і Григорія.

Готівка зі слідами злочину?

У судовому реєстрі «Главком» помітив щонайменше дві невдалі спроби колишньої дружини Деркача зняти арешт із коштів. Зауважимо: вилучені 49 тис. євро, $10,5 тис. і 200 тис. грн було визнано речовим доказом у справі про держзраду Андрія Деркача.

Перша невдала спроба скасувати арешт готівки в Оксани Терехової припала на кінець серпня 2022 року
В ухвалі від 14 лютого 2024 року Вищий антикорупційний суд чітко прописав, що «… існують достатні підстави вважати, що грошові кошти є предметом кримінального правопорушення, набуті кримінально протиправним шляхом (неправомірна вигода, яку, за версією сторони обвинувачення ОСОБА_12 (Андрій Деркач – «Главком») отримував систематично через інших осіб за вчинення ним дій з використанням наданих йому повноважень народного депутата України в інтересах Головне управління Генштабу Збройний сил РФ з метою здійснення підривної діяльності проти України)».

Два роки тому Феміда наполягала: допоки немає вироку у справі Деркача, передчасно скасовувати арешт спірних коштів
Ба більше: Феміда наполягала, що допоки немає вироку у справі Деркача, передчасно скасовувати арешт цих коштів. Однак, що змінилося за два роки, що антикорупційний суд таки став на бік ексдружини Деркача, достеменно невідомо.

Додамо, що адвокат Оксани Терехової переконувала суд, що арештована готівка – це частина доходу від підприємницької діяльності ексдружини Деркача. Перевірити  це неможливо, адже у кожній електронній декларації, які подавав нардеп Андрій Деркач за час роботи у Верховній Раді, пані Терехова частково показувала власні заробітки, але повністю закрила розміри заощаджень, посилаючись на «заборону втручання в її особисте життя і нерозповсюдження конфіденційної інформації».

Віталій Тараненко, «Главком»

