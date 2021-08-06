Чому в Києві ростуть ціни на нерухомість і скільки це ще триватиме? Прогноз від ексглави НБУ

Гонтарева: «Очікую, що незабаром буде бум на ринку нерухомості»

Колишня голова Нацбанку Валерія Гонтарева в інтерв’ю «Главкому» розповіла, що відбувається з цінами на житло в Україні. На думку Гонтаревої, світова тенденція показує, що в багатьох країнах ринок нерухомості перебуває на піку, а в нашій державі раніше його стримувала відсутність іпотеки.

«Що заважало? Верховна Рада ввела мораторій на відчуження майна під іпотекою. Хто ж буде видавати кредити, якщо ви не можете в разі неповернення забрати нерухомість і виставити її на продаж, погасити свої збитки? Зараз це питання розв’язали, мораторій прибрали. Але для цього знадобилося сім років», – наголосила Гонтарева.

Вона додала, що зараз держава частково покриває ставки за новими іпотечними кредитами. «Ясна річ, як тільки буде масова іпотека, буде реальний платоспроможний попит і як наслідок – підвищення цін на житлову нерухомість», – акцентувала увагу вона.

Говорячи про ринок нерухомості, Гонтарева додала, що очікує найближчим часом буму на ринку нерухомості – як тільки іпотека стане ще доступнішою.

«Не думаю, що «сіра економіка» стала більшою. Коли я прийшла в НБУ, вона була на рівні 40%, як вважали наші макроекономісти. Коли йшла, вона була на рівні 30%. Чи збільшилася вона знову, не можу сказати», – резюмувала вона.

Додамо, що в Україні ціни на житлову нерухомість найближчим часом досягнуть піку. Це може статися вже через два-три місяці.

Нагадаємо, що нерухомість за останній рік виросла подекуди на третину. Найбільше – у столиці.

Кабінет міністрів затвердив умови реалізації програм із забезпечення громадян України житлом на умовах фінансового лізингу та іпотечного кредитування. Під програму підпадають одразу дві категорії громадян країни.

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