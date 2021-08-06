На ринку комерційної нерухомості Києва ціни пішли вгору. Прогнози до кінця року

У Києві за пів року вартість офісів зросла в середньому на 18,4%

Найбільший ціновий стрибок стався в сегменті складських приміщень

За перше півріччя 2021 року у найбільших українських містах – Києві, Одесі, Харкові, Дніпрі та Львові – спостерігалося зростання цін на офісні та складські приміщення, а вартість торговельних об’єктів зросла лише у Дніпрі. Про це повідомляє компанія «Увекон», яка аналізує цінові показники ринку нерухомості України.

Вартість офісів

Так, у Києві за пів року вартість офісів зросла в середньому на 18,4% до 2269,5 $/кв. м (оренда подорожчала на 13,3% до 18,7 $/кв. м).

Ціни на торговельні приміщення

Вартість торговельних приміщень у Києві від початку року майже не змінилася: зростання цін становить в середньому на 0,4% до 2381,4 $/кв. м (оренда збільшилася на 1,3% до 24 $/кв. м).

Стрибок в сегменті складської нерухомості

Найбільший ціновий стрибок стався в сегменті складських приміщень. Так, у Києві вони подорожчали на 30,8% до 552,7 $/кв. м (вартість оренди збільшилася на 8,3% до 5,2 $/кв. м).

Що вплинуло на ціни на ринку комерційної нерухомості

Експерти зазначають, що протягом 2021 року залежно від сегменту, форми власності (продаж/оренда) та від площі об’єкта ринок комерційної нерухомості підлаштовувався під наявний попит та інші супутні обставини.

Щодо ситуації в сегменті складської нерухомості, то стрімке зростання цін експерти пояснюють наявним дефіцитом професійних і напівпрофесійних складських приміщень.

Прогнози до кінця 2021 року

За прогнозом експертів, до кінця року ситуація на ринку комерційної нерухомості залежатиме, насамперед, від рівня інфляції та можливого запровадження жорсткого карантину. «Наприклад, у сегменті стріт-рітейлу в разі нового локдауну можливе подальше зниження цін в межах 5-10%. У сегменті офісної нерухомості, виставленої на продаж, ціни будуть стабільними із незначним зниженням вартості залежно від площі, локації, технічного стану об’єкту, на 3-5%. Натомість вартість складських приміщень може зрости на додаткових 7%», – підсумував генеральний директор групи компаній «Увекон» Володимир Шалаєв.

Як повідомлялося, оренда житла в Києві дорожчає.

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