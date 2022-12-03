300 років самотності: що ми знаємо про Сковороду?

2. Свідчення про дитинство Сковороди – взаємовиключні. За одними переказами, він був малим бешкетником, який не бажав вчитися, за іншими – сумирним та слухняним дитям, по вуха зануреним у науку. У семирічному віці батько віддав його до дяківської школи. А у 12 років Григорія відправили до Києво-Могилянської академії. На той момент Сковорода вже був закоханий у музику – співав у церковному хорі та грав на сопілці.

3. У «Могилянці» Сковорода, окрім предметів з навчальної програми додатково вивчав німецьку, грецьку та єврейську мови. Німецьку опанував дуже добре, говорив нею з «особливою чистотою». Не забував й про музику та співи. У 1741 році студент класу філософії Григорій Сковорода був обраним до придворної капели, яку формували з нагоду вступу на престол Єлизавети І. Тоді ж він залишив Київ та вирушив до Петербурга.

4. За службу в капелі Сковорода отримав чин «придворного уставника», який зазвичай давали найкращим співакам, коли ті звільнялися з капели. Він повернувся до київської академії, проте коло наук, яке викладали там, здавалося йому недостатнім. У 1745 році філософ вирушив разом із генерал-майором Вишневським (який займався, як би зараз сказали, «імпортом» токайських вин) до Угорщини. Вишневський хотів привезти із собою «церковників, здібних до служби і співу», і Сковорода йому підійшов.

5. Про мандри Сковороди за кордоном відомо мало. За одними переказами, в компанії Вишневського він відвідав угорські міста Офен (інша назва – Буда, частина нинішньої столиці), Пресбург, а також Відень. Нібито побував й у Італії – в Римі, Венеції та Флоренції. Спілкувався за кордоном німецькою або латиною. Є й дані про тривале навчання Сковороди в німецькому університеті Галле. Сам же Григорій Савич не залишив свідчень про перебування у чужоземних краях.

6. У 1749 році помер Вишневський, який опікувався Сковородою за кордоном, тож вже у 1750-му разом із останньою партією закупленого вина Сковорода повернуся в Росію, а відтак – в Україну. Його шлях лежав до Переяслава. Епископ Никодим Сребницький запросив Сковороду викладати поетику у Переяславському колегіумі. Однак співпраця не пішла: Сребницький та Сковорода не зійшлися у розумінні природи поезії. Філософ залишився без роботи.

7. На початку 1750-х Сковорода опинився у крайній скруті. На той момент він не мав нічого, крім двох старих сорочок, одного каптана, одних черевиків та пари панчіх. У той час Сковорода сформував у себе погляд на житейські біди як на вияв Божої любові. Та його випробування тимчасово перервалися – друзі порекомендували Сковороду на посаду гувернера до «бунчукового товариша» Степана Томари. Томара жив в селі Каврай, за 36 верст від Переяслава. Там Сковорода мав навчати його сина Василя.