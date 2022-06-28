Після борщу Росія замахнулася на Шевченка зі Сковородою

Російська влада пропонує заборонити в Україні Тараса Шевченка (на фото) і Григорія Сковороду, бо вони, мовляв, теж є російськими письменниками

Кремль обурюється відмові України від вивчення російської літератури

Дмитро Медведєв розкритикував рішення українського уряду позбавитися колоніальної спадщини у вигляді російської літератури. Про це заступник голови Ради безпеки РФ заявив у інтерв’ю «Аргументам і фактам».

Провокуючи українців, Медведєв заявив, що у такому випадку разом із Михайлом Булгаковим та Миколою Гоголем Україна має відмовитися і від Тараса Шевченка, який у прозовій частині своєї літературної творчості використовував російську мову.

Крім того, третій президент Росії, згадав про видатного українського філософа Григорія Сковороду, який, на думку Медведєва, писав свої твори російською мовою (дослідники вважають, що мовою творів є літературна норма, яка спирається на староукраїнську чи слов’яноукраїнську – ред.).

Це не перша спроба нинішньої російської влади видавати за свою культурну спадщину українські здобутки. Так, росіяни у кулінарному проєкті «Розкуси Росію» заявили, що борщ – це російська страва. А одіозна речниця тамтешнього МЗС Марія Захарова навіть назвала питання борщу причиною нападу Росії на Україну.

Нагадаємо, Міністерство освіти вилучить зі шкільних програм твори російських і радянських авторів. Таке рішення ухвалила робоча група МОН 16 червня.

Також Міністерство культури та інформаційної політики оголосило, що з українських бібліотек вилучать російську пропагандистську літературу. Планується, що замість російських книжок бібліотечні полиці наповнить якісна українськомовна література та книги українських видавництв.

Додамо, що у травні рашисти знищили музей Григорія Сковороди під Харковом.