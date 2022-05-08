Знищення музею Сковороди – злочин проти культури всього людства

Філософи належать всьому світу

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Варварством именуют действия и слова, не признающие ценности цивилизации, отвергающие и разрушающие их. Варварство – это поступки дикаря. Но еще страшнее поступки одичавших культурных людей. Когда большевики взрывали Михайловский Златоверхий монастырь в Киеве или Спас на Бору в Московском Кремле – это были не поступки дикарей, это были действия людей, позволивших себе, захотевших перестать быть людьми. То же можно сказать и о глумлении над Ясной Поляной нацистов, разрушение дворцов пригородов Петербурга в годы Второй Мировой. Список действий одичавших людей бесконечен.

Теперь к нему добавлено новое преступление. Направленным ракетным ударом уничтожена усадьба великого философа Григория Сковороды. Как раз в тот год, когда весь культурный мир будет отмечать 300-летие со дня рождения философа. Отмечать будут в декабре, а разрушена усадьба сегодня ночью.

Это – очевидное и сознательное преступление. Философы принадлежат всему миру. Даже большевики сохраняли могилу Канта в Кенигсберге, когда замечательный собор, у стены которого она находилась, был заброшенной руиной. А тут – разрушение усадьбы великого философа, где он провел последние годы жизни, где и могила его.

Чьи уста отдали приказ об этом выстреле, чья кощунственная рука привела ракету в движение? Я не знаю. Но то, что совершено преступление против культуры всего человечества – это я знаю точно.

Я далек от того, чтобы выискивать русские, украинские, польские или какие-то иные гены в почившем более двух веков назад философе. Попытка привязать любого деятеля культуры к земле и крови всегда натянута и потому имеет расистский душок. Украинцы считают Сковороду своим философом – прекрасно. Поляки считают Шопена своим композитором – великолепно, русские полагают Пушкина своим, а эфиопы – своим – оба народа имеют на это право. Равное право. Но в действительности, и Платон, и Кант, и Шопен и Сковорода принадлежат всему человечеству. Всем – кто ценит их. А не ценит их только дикарь или БИЧ – бывший интеллигентный человек, одичавший от злобы. Такой БИЧ и нажал спусковой курок ракеты, такой и отдал ему приказ.

Тошнотворно, что они действовали от имени моей России.

Джерело: блог Андрія Зубова

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