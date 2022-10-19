Письменник Юрій Андрухович отримав у Німеччині престижну премію

Письменник отримає нагороду у грудні на церемонії з нагоди 225-річниці народження Генріха Гейне

Премія Гейне 2022 року від міста Дюссельдорф назвала цьогорічного лауреата. Нагороду отримав український поет, письменник і перекладач Юрій Андрухович, повідомляє DW.

Як зазначив мер Дюссельдорфа Штефан Келлер, нагороджуючи Андруховича, місто вшановує «рішучого захисника європейських цінностей, який відданий вільній і незалежній Україні з тісними зв’язками з Європою».

Премію у розмірі 50 тис. євро буде вручено Андруховичу 13 грудня на церемонії з нагоди 225-річниці народження Гейне. Нагорода є нагадуванням про необхідність «продовжувати виявляти солідарність з Україною та українським народом», наголосив Келлер, який є представником консервативного Християнсько-демократичного союзу.

Премія імені Генріха Гейне – нагороду було засновано в 1972 році на честь 175-річчя від дня народження відомого німецького поета. Її присуджують раз на два роки людям, які своєю інтелектуальною діяльністю сприяють соціальному та політичному прогресу, служать міжнародному взаєморозумінню.

Нагадаємо, раніше під час літературного фестивалю у Норвегії український письменник Юрій Андрухович провів публічну дискусію з росіянином Михайлом Шишкіним про війну в Україні. У мережі бурхливо відреагували на цю зустріч.