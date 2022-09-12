Ексміністр оборони Великої Британії: Україні потрібно ще більше зброї

Ми знаємо, що Велика Британія поставила нам протикорабельні ракети і інше озброєння, чи можемо ми очікувати на постачання нових видів озброєнь, наприклад танків чи досконаліших систем протиповітряної оборони?

Ми уважно розглядаємо запити від української сторони. І справді, ми можемо робити більше у постачанні досконаліших систем озброєнь, щоб дозволити Україні захистити себе. Зокрема проти артилерійських обстрілів з боку російських військ. Так, ми можемо робити більше, але й інші також повинні допомагати Україні. Є деякі країни, які не роблять цього, хоча мають можливості.

Ви маєте на увазі Німеччину чи США?

США поставляють найбільше. І дуже важливо, щоб Сполучені Штати продовжували поставляти озброєння. Я переживаю, що під час середньострокових виборів у США, що відбудуться у листопаді, Вашингтон може дещо відвернути увагу від України. Це турбує мене. Зараз не час, щоб зменшувати постачання озброєнь, а навпаки збільшувати.

І як я говорив на панелі «Західний світ та Україна. Не можна згаяти нові можливості» на Економічному форумі у Карпач, ми повинні менше переживати за власні запаси озброєнь. Їх можна буде поповнити пізніше.

Британський аналітик Кір Джайлз сказав в інтерв’ю «Главкому», що Захід не має стратегії, як завдати поразки Росії. Що ви думаєте з цього приводу і яка, на вашу думку, має бути стратегія Заходу щодо цього питання?

НАТО – це оборонний альянс, який краще пристосований для захисту території країн-членів НАТО, а не для вторгнень в інші місця. Тому концептуально, НАТО складно що-небудь робити у цій ситуації, бо він обмежений мандатом оборонятися.

А що ви думаєте про ідею створення коаліції охочих за прикладом, як це було зроблено у випадку звільнення Кувейту від окупації Іраком у 1991 році? Чи може подібне спрацювати зараз, зокрема для того, щоб викинути російські війська з території України?

Для цього потрібна міжнародна угода, яка має бути ухвалена в ООН. І майже точно це викличе вето Росії у Раді Безпеки ООН. Тому існує відмінність між цими ситуаціями. Те, що було можливим проти Саддама Хусейна, було авторизовано ООН. Іншими словами для реалізації такої ідеї з боку ООН потрібно отримати повноваження.