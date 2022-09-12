Ексміністр оборони Великої Британії: Україні потрібно ще більше зброї
Майкл Феллон гарантує: новий британський уряд продовжить політику Бориса Джонсона щодо України
У Великій Британії почала роботу нова глава уряду Ліз Трасс. Вона стала третьою в історії країни жінкою на цій посаді. Під час виборчих перегонів за пост лідера Консервативної партії Трасс багато в чому наслідувала «залізну леді» Маргарет Тетчер, зокрема фотографувалась у бронику на танку. Українців звісно цікавить, чи буде вона такою ж відданою підтримці України у війні проти Росії, як це було за її попередника Бориса Джонсона, який часто відвідував Київ і за це заслужив місце на Алеї сміливості біля Маріїнського палацу. Саме з цим питанням «Главком» розпочав бліц-інтерв’ю з екс-міністром оборони Великої Британії (2014 – 2017 рр.) Майклом Феллоном під час Економічного форуму в Криниці.
«Ліз Трасс повністю поділяла підхід Бориса Джонсона щодо України»
Пане Феллон, новий британський прем’єр не порушуватиме підходи щодо допомоги Україні, які сформувались при Борисі Джонсоні?
Абсолютно. Ліз Трасс була міністром закордонних справ і повністю поділяла підхід Бориса Джонсона, його відданість практичній допомозі, яку Велика Британія надавала Україні. Вона була частиною цього, між ними не було жодної відмінності. І більше того, вона перепризначила на посаду міністра оборони Бена Воллеса, а колишнього міністра у справах Європи Джеймс Клеверлі зараз призначено на посаду глави зовнішньополітичного відомства.
Між Ліз Трасс і Борисом Джонсоном існує послідовність, тому у політиці Великої Британії не буде жодної зміни щодо підтримки України.
Як ви оцінюєте військову допомогу, яку Велика Британія надає Україні, чи є вона достатньою?
У даний момент, дійсно, ця допомога не є достатньою. Мені здається, що українська армія перебуває у невигідних умовах у порівнянні з російською, яка має перевагу в артилерії та живій силі. І звісно, Росія починала з набагато більшими запасами озброєнь, ніж Україна. Тому вогнева потужність Росії була значно більшою. Нам ще багато чого можна зробити. Дуже важливо, щоб у наступні декілька тижнів та місяців постачання озброєнь Великою Британією та іншим країнами не зменшувались.
«Зі всього світу до нас прибувають солдати, щоб отримати військовий вишкіл»
Декілька тижнів тому Борис Джонсон відвідував тренування український вояків у Великій Британії. Хотілось почути вашу думку щодо ефективності навчань наших солдат?
Я розпочав програму тренувань український вояків у 2015 році після російського вторгнення на Донбас та захоплення Криму. Ця програма називалась Operation Orbital. Тоді ми здійснювали тренування головним чином на Заході України і почали навчати українську армію методам боротьби з повстанцями, снайперському мистецтву, артилерійській підготовці, наданню медичної допомоги, іншим методам зменшення кількості втрат.
Зараз вишкіл українських вояків є більш розвинутим, і включає використання більш складніших озброєнь.
А окрім того, ми змінили місце проведення тренування, українські вояки прибувають зараз до Великої Британії. І нам треба це продовжувати і нарощувати.
У нас є дуже гарні інструктори. І зі всього світу до нас прибувають солдати, щоб отримати військовий вишкіл. Коли я був міністром оборони, то під час кожного візиту в будь-яку країну світу, мене запитували, чи можемо ми записатися до вас на військове навчання. Це одна із речей, які Велика Британія робить дуже успішно.
«Ми можемо робити більше у постачанні досконаліших систем озброєнь»
Ми знаємо, що Велика Британія поставила нам протикорабельні ракети і інше озброєння, чи можемо ми очікувати на постачання нових видів озброєнь, наприклад танків чи досконаліших систем протиповітряної оборони?
Ми уважно розглядаємо запити від української сторони. І справді, ми можемо робити більше у постачанні досконаліших систем озброєнь, щоб дозволити Україні захистити себе. Зокрема проти артилерійських обстрілів з боку російських військ. Так, ми можемо робити більше, але й інші також повинні допомагати Україні. Є деякі країни, які не роблять цього, хоча мають можливості.
Ви маєте на увазі Німеччину чи США?
США поставляють найбільше. І дуже важливо, щоб Сполучені Штати продовжували поставляти озброєння. Я переживаю, що під час середньострокових виборів у США, що відбудуться у листопаді, Вашингтон може дещо відвернути увагу від України. Це турбує мене. Зараз не час, щоб зменшувати постачання озброєнь, а навпаки збільшувати.
І як я говорив на панелі «Західний світ та Україна. Не можна згаяти нові можливості» на Економічному форумі у Карпач, ми повинні менше переживати за власні запаси озброєнь. Їх можна буде поповнити пізніше.
Британський аналітик Кір Джайлз сказав в інтерв’ю «Главкому», що Захід не має стратегії, як завдати поразки Росії. Що ви думаєте з цього приводу і яка, на вашу думку, має бути стратегія Заходу щодо цього питання?
НАТО – це оборонний альянс, який краще пристосований для захисту території країн-членів НАТО, а не для вторгнень в інші місця. Тому концептуально, НАТО складно що-небудь робити у цій ситуації, бо він обмежений мандатом оборонятися.
А що ви думаєте про ідею створення коаліції охочих за прикладом, як це було зроблено у випадку звільнення Кувейту від окупації Іраком у 1991 році? Чи може подібне спрацювати зараз, зокрема для того, щоб викинути російські війська з території України?
Для цього потрібна міжнародна угода, яка має бути ухвалена в ООН. І майже точно це викличе вето Росії у Раді Безпеки ООН. Тому існує відмінність між цими ситуаціями. Те, що було можливим проти Саддама Хусейна, було авторизовано ООН. Іншими словами для реалізації такої ідеї з боку ООН потрібно отримати повноваження.
А чи можливо уявити, щоб невелика група країн об’єдналась з метою відновити територіальну цілісність України за прикладом створення AUKUS?
Якщо говорити про створення меншого і більш гнучкого партнерства, то ми бачили приклад, як Франція підписала угоду, щоб допомогти Греції, яка зазнала нападу. Дійсно, можна створити угоду між декількома країнами, яка не конфліктує з НАТО, і включає лише декількох членів Альянсу.
Пане Феллон, 10 вересня 2017 року в інтерв’ю Бі-Бі-Сі ви наголосили: «Ми бачимо більш агресивну Росію. Ми повинні якось реагувати на це». Що заважало тодя Заходу реагувати на Росію тоді?
Нам ніщо не заважало. У Великій Британії ми активізувались, збільшили наш оборонний бюджет. Ми стали випускати більше кораблів, а також посилили оборонні спроможності, оновивши ядерне стримування. Ми також вжили низку інших заходів.
На закінчення можете дати прогноз, як і коли завершиться війна між Україною чи Росією?
Я не можу цього передбачити.
Як все-таки, на вашу думку, вона має завершитися?
Ми повинні бути сильними і залишатися сильними.
Микола Сірук, для «Главкома»
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