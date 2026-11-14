«Морпіхиня»: звідки взявся фемінітив із солоним присмаком? 10 запитань до мовознавиці

Які є синоніми до слів «туалет» і «вбиральня»?

«Главком» із філологинею Ольгою Васильєвою у рубриці «Мовне питання» щотижня розбирають тонкощі української лексики, стилістики, акцентуації, правопису, а також відповідають на запитання читацької аудиторії. Їх можна надсилати на електронну скриньку [email protected] з темою листа «Мовне питання».

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«Ви або у війську, або для війська: сильне звернення морпіхині Зойц»: саме цей заголовок в одному медіа став приводом для нового фемінітивного срачу (якщо назвати культурно, то не срачу, а свари, як ми писали у 2-му випуску «Мовного питання»). На цей заголовок відповіла сама Зойц (Зоя Захарова), де в коментарі заборонила називати себе морпіхинею. Її своїм дописом підтримала Маруся Звіробій, і понеслося.

Одні висловлюються проти будь-яких фемінітивів у війську, другі – тільки проти немилозвучних, як-от «морпіхиня», що при додаванні літери «в» перетворюється на вульгарну сексистську дражнилку.

Насправді у війську найкраще звучать фемінітиви, що переважно закінчуються на -ка:

солдатка (зараз це не тільки вдова солдата, як було колись, а й військовослужбовиця з відповідним званням);

сержантка;

лейтенантка;

капітанка;

майорка;

підполковниця;

полковниця;

генералка.

Тому воячка морської піхоти – це морська піхотинка. Скорочено – морпішка. А «морпіхиня» чи «морпіхотиня» – це перевантажені варіанти, утворені без потреби. До речі, слово «піхотинка» більш ніж законне – зафіксоване в академічному тлумачному двадцятитомному словнику: «те саме, що піхотинець». Ми писали про це в 71-му випуску. Там прочитаєте і про штурмовичку замість «штурмовикині».

Дехто переконує, що «морпішки» не може бути, бо це від складноскороченого слова «морпіх». Але ж від «нардеп» уже давно вживаємо «нардепка».

Відчувайте мову. Загалом, як влучно сказав блогер Володимир Гевко, фемінітиви вуха не ріжуть, вуха ріжуть українцям у полоні росіяни. А морпіхи і морпішки воюють, щоб це припинити.

• 1 •

Оксана Матвійчук: Читаю заголовок: «Стикнулася з реальністю: травесті-діва Монро повертається з ЄС в Україну». Чи є таке слово «стикнулася»?

Стикатися, але зіткнутися. Стикнутися – це як «вмикнутися» замість «увімкнутися». Формально у словниках трапляється, але навіщо його вживати – не розумію. Слово-непорозуміння.

• 2 •

Микола, Київ: Добрий день, Ольго! Придбав бутильовану воду. Але чомусь від етикетки тхне Росією: на ній написано «Аквуля. Для мене, мамулі і татулі». Поясніть, що тут не так?

Вочевидь вас хвилюють слова «мамуля» і «татуля». В українській частіше вживаними формами є «матуся», «мамуся», «татусь», «татко». У корпусі текстів лише 69 уживань «мамулі», а «татулі» лише три. Словники «мамулю» фіксують, а «татулю» ні. Тому ваші підозри справедливі. Краще б виробник води не гнався за римою.

• 3 •

Олександр Шпак: Чи можна українською казати «на дому»? Наприклад, як буде «лікар оглянув пацієнта на дому» або «робота на дому»?

Лікар оглянув удома. А виконувана вдома робота – це надомна робота.

• 4 •

Юлія Солодова: Як краще називати допис-карусель в інстаграмі: горталка чи гортайка?

Частіше бачу «гортайку» і сама вживаю, тому раджу саме це слово. Хай приживеться.

• 5 •

Олена Масна: Як перекласти українською «поражение в правах», «ущемление в правах»?

Позбавлення прав, обмеження в правах.

• 6 •

Сергій Барабаш: Добрий день. Які є синоніми до слів «туалет» і «вбиральня»?

Ну́жник, відхо́док, клозе́т.

• 7 •

Анатолій Шиян: Як українською називають шустру дитину? Чи є таке слово взагалі?

Вертка́ дитина, вертлява, спритна. Хоча можна й шустра. У класиків трапляється: «Не любила я його змалку за те, що був такий шустрий та насмішкуватий, а з того разу він став мені такий любий!..» (Панас Мирний). У словнику теж є.

• 8 •

Марія Лисишин: Збори ба́тьківські чи батькі́вські? Дякую.

Ба́тьківські.

• 9 •

Тарас Присяжнюк: Як буде «повлечь за собой» у значенні наслідків? Чи можна українською сказати коротенько?

Авжеж. Українська мова дієсловоцентрична. У нас це просто «спричинити».

• 10 •

Олеся Пасічник: Як перекласти українською «восторженный»?

У словнику Кримського і Єфремова (1924–1933 рр.) є цікаве слово «надпори́вний». А «восхищённый» буде «захоплений».

Запитання для Ольги Васильєвої надсилайте на електронну скриньку [email protected] з темою листа «Мовне питання».

«Главком»