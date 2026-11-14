Головна Інтерв'ю
search button user button menu button
1725-й день війни
Мирні переговори
Енергетична тривога
Операція «Карфаген»
Вибори у США
Відключення світла
Держбюджет-2027
Операція «Форест Гамп»
Мобілізація в Україні
Україна-ЄС
Війна на Близькому Сході
Заборона Московської церкви
Кримський міст

«Морпіхиня»: звідки взявся фемінітив із солоним присмаком? 10 запитань до мовознавиці

Мовне питання №83
ГЛАВКОМ
glavcom.ua
ГЛАВКОМ
google social img telegram social img facebook social img
«Морпіхиня»: звідки взявся фемінітив із солоним присмаком? 10 запитань до мовознавиці
колаж: glavcom.ua

Які є синоніми до слів «туалет» і «вбиральня»?

«Главком» із філологинею Ольгою Васильєвою у рубриці «Мовне питання» щотижня розбирають тонкощі української лексики, стилістики, акцентуації, правопису, а також відповідають на запитання читацької аудиторії. Їх можна надсилати на електронну скриньку [email protected] з темою листа «Мовне питання».

Вивчаймо мову разом, говорімо та пишімо правильно!

Усі випуски читайте 👉 у спецпроєкті «Мовне питання»

«Ви або у війську, або для війська: сильне звернення морпіхині Зойц»: саме цей заголовок в одному медіа став приводом для нового фемінітивного срачу (якщо назвати культурно, то не срачу, а свари, як ми писали у 2-му випуску «Мовного питання»). На цей заголовок відповіла сама Зойц (Зоя Захарова), де в коментарі заборонила називати себе морпіхинею. Її своїм дописом підтримала Маруся Звіробій, і понеслося.

Одні висловлюються проти будь-яких фемінітивів у війську, другі – тільки проти немилозвучних, як-от «морпіхиня», що при додаванні літери «в» перетворюється на вульгарну сексистську дражнилку.

Насправді у війську найкраще звучать фемінітиви, що переважно закінчуються на -ка:

солдатка (зараз це не тільки вдова солдата, як було колись, а й військовослужбовиця з відповідним званням);

  • сержантка;
  • лейтенантка;
  • капітанка;
  • майорка;
  • підполковниця;
  • полковниця;
  • генералка.

Тому воячка морської піхоти – це морська піхотинка. Скорочено – морпішка. А «морпіхиня» чи «морпіхотиня» – це перевантажені варіанти, утворені без потреби. До речі, слово «піхотинка» більш ніж законне – зафіксоване в академічному тлумачному двадцятитомному словнику: «те саме, що піхотинець». Ми писали про це в 71-му випуску. Там прочитаєте і про штурмовичку замість «штурмовикині». 

Дехто переконує, що «морпішки» не може бути, бо це від складноскороченого слова  «морпіх». Але ж від «нардеп» уже давно вживаємо «нардепка».

Відчувайте мову. Загалом, як влучно сказав блогер Володимир Гевко, фемінітиви вуха не ріжуть, вуха ріжуть українцям у полоні росіяни. А морпіхи і морпішки воюють, щоб це припинити.

• 1 •

Оксана Матвійчук: Читаю заголовок: «Стикнулася з реальністю: травесті-діва Монро повертається з ЄС в Україну». Чи є таке слово «стикнулася»?

Стикатися, але зіткнутися. Стикнутися – це як «вмикнутися» замість «увімкнутися». Формально у словниках трапляється, але навіщо його вживати – не розумію. Слово-непорозуміння.

• 2 •

Микола, Київ: Добрий день, Ольго! Придбав бутильовану воду. Але чомусь від етикетки тхне Росією: на ній написано «Аквуля. Для мене, мамулі і татулі». Поясніть, що тут не так?

Вочевидь вас хвилюють слова «мамуля» і «татуля». В українській частіше вживаними формами є «матуся», «мамуся», «татусь», «татко». У корпусі текстів лише 69 уживань «мамулі», а «татулі» лише три. Словники «мамулю» фіксують, а «татулю» ні. Тому ваші підозри справедливі. Краще б виробник води не гнався за римою.

«Морпіхиня»: звідки взявся фемінітив із солоним присмаком? 10 запитань до мовознавиці фото 1

• 3 •

Олександр Шпак: Чи можна українською казати «на дому»? Наприклад, як буде «лікар оглянув пацієнта на дому» або «робота на дому»?

Лікар оглянув удома. А виконувана вдома робота – це надомна робота.

• 4 •

Юлія Солодова: Як краще називати допис-карусель в інстаграмі: горталка чи гортайка?

Частіше бачу «гортайку» і сама вживаю, тому раджу саме це слово. Хай приживеться.

• 5 •

Олена Масна: Як перекласти українською «поражение в правах», «ущемление в правах»?

Позбавлення прав, обмеження в правах.

• 6 •

Сергій Барабаш: Добрий день. Які є синоніми до слів «туалет» і «вбиральня»?

Ну́жник, відхо́док, клозе́т.

• 7 •

Анатолій Шиян: Як українською називають шустру дитину? Чи є таке слово взагалі?

Вертка́ дитина, вертлява, спритна. Хоча можна й шустра. У класиків трапляється: «Не любила я його змалку за те, що був такий шустрий та насмішкуватий, а з того разу він став мені такий любий!..» (Панас Мирний). У словнику теж є.

• 8 •

Марія Лисишин: Збори ба́тьківські чи батькі́вські? Дякую.

Ба́тьківські.

• 9 •

Тарас Присяжнюк: Як буде «повлечь за собой» у значенні наслідків? Чи можна українською сказати коротенько?

Авжеж. Українська мова дієсловоцентрична. У нас це просто «спричинити».

• 10 •

Олеся Пасічник: Як перекласти українською «восторженный»?

У словнику Кримського і Єфремова (1924–1933 рр.) є цікаве слово «надпори́вний». А «восхищённый» буде «захоплений». 

Запитання для Ольги Васильєвої надсилайте на електронну скриньку [email protected] з темою листа «Мовне питання». 

«Главком»

Читайте також:

Теги: українська мова словник правопис Ольга Васильєва

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Радіодиктант-2026: що з ним не так? 10 запитань до мовознавиці
Радіодиктант-2026: що з ним не так? 10 запитань до мовознавиці Мовне питання №81
31 жовтня, 09:15
Юлія Прядко виступає за жорстку українізацію
Експеримент у школі біля кордону з РФ показав силу української мови. Спогади очевидиці
29 жовтня, 13:34
27 жовтня до Дня української писемності та мови відбувся Всеукраїнський радіодиктант національної єдності
Радіодиктант національної єдності 2026: оприлюднено текст для перевірки
29 жовтня, 11:31
Єва Вайда пояснила, що саме для неї символізував перехід на українську мову
Як перейти на українську мову? Письменниця із Луганська дала поради
28 жовтня, 12:05
Іван Люленов, Анна Трінчер та Сергій Мартинюк взяли участь у Всеукраїнському радіодиктанті національної єдності
Радіодиктант 2026. Які зірки долучилися до флешмобу
27 жовтня, 14:05
Сім рецептів дерусифікації. Історії переходу на українську від Олени Тополі, Павла Текучева та інших зірок
Сім рецептів дерусифікації. Історії переходу на українську від Олени Тополі, Павла Текучева та інших зірок
27 жовтня, 13:00
Астафʼєва читала Радіодиктант національної єдності цього року
«Встав і вийшов». Астаф’єва оригінально відповіла хейтерам після Радіодиктанту (відео)
27 жовтня, 12:25
Відомі українці долучилися до написання Радіодиктанту
Радіодиктант національної єдності 2026 (відео)
27 жовтня, 11:00
День української писемності та мови відзначається з 1997 року
День української писемності та мови: історія і традиції свята, привітання у прозі, віршах та листівках
27 жовтня, 07:05

Інтерв'ю

«Морпіхиня»: звідки взявся фемінітив із солоним присмаком? 10 запитань до мовознавиці
«Морпіхиня»: звідки взявся фемінітив із солоним присмаком? 10 запитань до мовознавиці
Донеччина: комендантська – 19 годин, сотні дітей на лінії фронту. Велика розмова з головою ОВА
Донеччина: комендантська – 19 годин, сотні дітей на лінії фронту. Велика розмова з головою ОВА
Міністр Віталій Безгін: Чергове укрупнення громад неминуче, а роль старост буде посилена
Міністр Віталій Безгін: Чергове укрупнення громад неминуче, а роль старост буде посилена
Прибули з Олешок чи з Олешків? 10 запитань до мовознавиці
Прибули з Олешок чи з Олешків? 10 запитань до мовознавиці
Віталій Безгін: У людини зараз не можна забрати статус ВПО. Потрібен справедливий порядок обліку
Віталій Безгін: У людини зараз не можна забрати статус ВПО. Потрібен справедливий порядок обліку
Кадрова чистка і кінець придворного турагентства. В.о. генпрокурора Антон Ковальський – про свої перші кроки
Кадрова чистка і кінець придворного турагентства. В.о. генпрокурора Антон Ковальський – про свої перші кроки

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
380K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 14 листопада: ситуація на фронті
160K
Карта повітряних тривог України онлайн 14 листопада 2026
146K
Маєток під Києвом, який виставлено на продаж за $4 млн, належить колишньому топменеджеру «Газпрому»
140K
Буданов зустрівся в Абу-Дабі з генералом ФСБ, який готував замах на нього – Le Monde
132K
Львівський адвокат пояснив, як підставилися 1000 СБУшників, які скинулися на заставу генералу Дуці
82K
Утікач Кравченко з Австрії дав гучне інтерв’ю та звернувся до команди Трампа

Новини

У Києві друга від початку доби повітряна тривога тривала 31 хвилину
Сьогодні, 09:37
Суд остаточно відмовив УПЦ МП у доступі до храмів Лаври
Сьогодні, 08:08
Нацбанк запропонував вилучити ще одну монету з обігу: що відомо
Сьогодні, 08:00
Рух через ДніпроГЕС повністю зупинили: маршрути об'їзду
Сьогодні, 07:41
Трамп, Путін і Сі Цзіньпін зустрінуться в Китаї 19 листопада
Сьогодні, 07:37
ШІ, стеження і таємне проникнення в оселі: Німеччина реформувала спецслужби
Сьогодні, 07:17

Прес-релізи

Новорічний «Мій Music Hall». У Києві пройде шоу, яке змінює уявлення про музичні концерти
Новорічний «Мій Music Hall». У Києві пройде шоу, яке змінює уявлення про музичні концерти
27 жовтня, 18:15
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua