Син з окупованого Криму летів бомбити власну матір на Полтавщині (відео)

Триває 16 доба відкритої війни росії проти України

Українська армія взяла в полон пілота ворожого літака, збитого на Миколаєвщині.

Нам виявився син мешканки Кременчуга. Жінка була в шоці, коли дізналася, що її син у полоні і що він воює на боці путінської орди

«Мій син пілот ворожої авіації, базувався в окупованому Криму. 5 березня виконуючи злочинний наказ, на літаку Су-30, вилетів до Миколаєвської області, де був збитий українськими ППО і потрапив у полон», – розповідає матір окупанта.

За її словами, про цю подію вона дізналася зі ЗМІ. Такі новини викликали в неї пекучий сором.

«Ми неодноразово чули моторошне виття сирен повітрянної тривоги. Тому мені важко зрозуміти, як мій син міг виконувати цей злочинний наказ.

Прошу вибачення перед українським народом. За те що не змогла виховати сина достойним чоловіком», – сказала жінка.

Нагадаємо, російських окупантів поки що багато, тому ситуація на фронті залишається непростою. Однак вони вже втратили ініціативу, заявив міністр оборони Олексій Резніков.

«Багато з нас не скажуть, який зараз день тижня. Проте більшість знає – почався 16 день спротиву російській навалі. Ситуація на фронті є і буде непростою. Російських окупантів багато. Поки що. Але вони вже втратили ініціативу», – зазначив Резніков.