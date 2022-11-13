Герой України Ростислав Козій: Російські кадрові військові воюють гірше за сепарів

Ростиславе, де ви нині перебуваєте? Ми з вами зараз можемо спілкуватися, бо ви на ротації?

Я зараз на лікуванні та реабілітації. У мене було поранення, тож з середини червня маю відпустку.

Ви воюєте з 2014-го. Складніше психологічно було раніше, коли керівництво стримувало військових від ударів у відповідь, чи зараз?

Зараз, з початком повномасштабної війни, психологічно набагато важче. Раніше ти думав про те, що десь не можна відповісти, але при цьому розумів, чому не можна. Вектор дій країни був у напрямку нероздмухування збройного конфлікту. А зараз важко тому, що у нас великі втрати. Якщо ідуть активні бойові дії, то ти не спиш, не їси, постійно у русі, носиш озброєння, перекладаєш його з місця на місце. Фізично складно також.

Людей зараз вистачає. Мобілізація дозволила укомплектувати батальйон на 98%

Ви командували підрозділами батальйону 79 бригади на передових позиціях у Луганській області з початку повномасштабної війни. Який ваш напрямок роботи, які задачі виконували?

На початку повномасштабної війни ми з побратимами перебували у районі виконання завдань Операції об’єднаних сил на Донбасі, на ділянці біля міста Щастя. Ми готувалися до ротації, бо перебували вже тривалий час без неї. Лінія фронту, яку я закривав з підрозділом, була дуже великою.

Велика війна для нас почалася з того, що за тиждень до повномасштабного вторгнення нас постійно обстрілювала артилерія противника. Але ми все одно були спокійні, чекали ротації. Весь час, вільний від боїв, витрачали на те, щоби укріпити позиції, будували фортифікаційні споруди. Ворожі артобстріли ми пройшли без єдиної втрати, навіть без поранених. Тільки відчувався моральний занепад особового складу, бо не знали, чого чекати далі.

Були думки, що почнеться повномасштабна війна?

Були, але все одно якось не вірилося. Ми думали, що обстріл артилерією – максимум, що може зробити противник, тобто, вважали, він поводитиметься як і раніше.

До 24 лютого ми фіксували, як росіяни почали перекидати особовий склад до Луганської і Донецької областей. Та попри все ми думали, що це просто для укріплення своїх позицій, які утримувалися в основному бойовиками ОРДЛО. У ніч на 24 лютого ми не спали, проводили детальну розвідку переднього краю, робили на своєму рівні усе, що могли, аби отримати більше інформації про дії противника. Пам’ятаю, тоді активно працювали системи радіоелектронної боротьби (РЕБ) ворога, ми не могли свої безпілотники запустити далеко вглиб їхніх позицій.

З одного боку, ми себе заспокоювали, що нічого не буде. З іншого боку, були насторожені, допускали, що все-таки вони можуть на нас піти. У цей же час, як ви знаєте, в інтернеті було багато інформації: що от-от почнеться війна, що різні країни забрали своїх дипломатів з України. Все це також насторожувало. Але окрім цього ніякої іншої інформації про те, що буде повномасштабна війна, нам ніхто не надавав.

Глобальні зміни ситуації на фронті почалися зранку 24 лютого. Пам’ятаю, ми з хлопцями з нашого батальйону розійшлися близько 3:30 ранку, хвилин 15 я побув у своїй кімнаті, після чого розпочався масований обстріл з ракетних систем залпового вогню «Град» нашого переднього краю. Тобто з цього моменту розпочалися активні дії повномасштабної війни.

Ваша 97-ма бригада – з Миколаєва, натомість задачі виконувала на Луганщині. Але ж і на миколаївському напрямку також неспокійно. Чому вас відправили на Донбас?

До початку повномасштабної війни ми виконували завдання на Луганщині. Там був район оборони, який ми тримали. Це було, коли ми не мали ще повномасштабних бойових дій і настільки великої лінії фронту, як зараз.

А от з початком повномасштабної війни і мобілізації, у Миколаєві був сформований підрозділ, який виконував задачі саме там.

З 24 лютого наша задача була сформульована просто – зупинити ворога. Ми виконували завдання біля Щастя, Станиці Луганської, Трьохізбенки. Оскільки лінія фронту для бригади була завеликою, потім ми відійшли, аби зменшити цю лінію фронту і ефективніше виконувати завдання. Від початку і до сьогодні наша бригада виконує оборонні дії. Наразі у Донецькій області. Але бувають і локальні задачі зі штурму якоїсь позиції ворога.