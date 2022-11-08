Генерал США спрогнозував, що чекає Росію після війни в Україні

Початок розвалу Росії може розпочатися з Чечні

Колишній командувач американської армії у Європі генерал Бен Ходжес припускає, що Росія може розвалитися, внаслідок чого на її території з'являться нові держави. Про це Ходжес розповів в інтерв'ю 24 каналу.

Ходжес поділився думками щодо майбутнього Росії після того, як Україна переможе у війні.

За словами генерала, початок розвалу Росії може розпочатися з Чечні.

«Є можливість розвалу Російської Федерації. Ми можемо побачити початок цього – в Чечні, Дагестані та інших етнічно однорідних регіонах», – сказав він.

Колишній командувач американської армії у Європі додав, що в таких регіонах Росії побачать, що російської армії більше немає, «і це їхній шанс відколотися».

Водночас Бен Ходжес висловив занепокоєння через те, в чиїх руках опиниться ядерна зброя, яку має Росія.

«Ми занепокоєні тим, в чиї руки потрапить ядерна зброя. Будуть біженці, ось про це треба думати», – резюмував він.

Крім того, Ходжес спрогнозував, завдяки чому Україна звільнить Маріуполь та Крим.

Нагадаємо, американський генерал Бен Ходжес в інтерв'ю «Главкому» розповів, що ЗСУ звільнять окупований Крим до літа 2023 року. Україна відкине російські війська назад до позиції, яку вони займали до 23 лютого, до кінця року. А загалом перемога України полягатиме у повному відновленні суверенітету над власною територією і повернення одного мільйона українців, яких було викрадено та депортовано до Росії.