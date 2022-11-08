Головна Країна Політика
search button user button menu button

Генерал США спрогнозував, що чекає Росію після війни в Україні

Дзвенислава Карплюк
glavcom.ua
Генерал США спрогнозував, що чекає Росію після війни в Україні
Ходжес спрогнозував, як розвалиться Росія після перемоги України
фото з відкритих джерел

Початок розвалу Росії може розпочатися з Чечні

Колишній командувач американської армії у Європі генерал Бен Ходжес припускає, що Росія може розвалитися, внаслідок чого на її території з'являться нові держави. Про це Ходжес розповів в інтерв'ю 24 каналу.

Ходжес поділився думками щодо майбутнього Росії після того, як Україна переможе у війні.

За словами генерала, початок розвалу Росії може розпочатися з Чечні.

«Є можливість розвалу Російської Федерації. Ми можемо побачити початок цього – в Чечні, Дагестані та інших етнічно однорідних регіонах», – сказав він.

Колишній командувач американської армії у Європі додав, що в таких регіонах Росії побачать, що російської армії більше немає, «і це їхній шанс відколотися».

Водночас Бен Ходжес висловив занепокоєння через те, в чиїх руках опиниться ядерна зброя, яку має Росія.

«Ми занепокоєні тим, в чиї руки потрапить ядерна зброя. Будуть біженці, ось про це треба думати», – резюмував він.

Крім того, Ходжес спрогнозував, завдяки чому Україна звільнить Маріуполь та Крим.

Нагадаємо, американський генерал Бен Ходжес в інтерв'ю «Главкому» розповів, що ЗСУ звільнять окупований Крим до літа 2023 року. Україна відкине російські війська назад до позиції, яку вони займали до 23 лютого, до кінця року. А загалом перемога України полягатиме у повному відновленні суверенітету над власною територією і повернення одного мільйона українців, яких було викрадено та депортовано до Росії.

Читайте також: Генерал Бен Ходжес: Росіяни повинні розуміти, що США мають для них «сюрприз»
Теги: біженці зброя перемога росія росіяни Україна війна

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Американський генерал вважає, що українська армія буде більш підготовленою до зими
Росіянам взимку буде набагато важче воювати, аніж ЗСУ, – генерал Ходжес
16 жовтня, 02:54
Бен Ходжес прогнозує звільнення Криму Україною до наступного літа
Генерал Бен Ходжес: Росіяни повинні розуміти, що США мають для них «сюрприз» Інтерв’ю
12 жовтня, 12:45
Бойовики «Л/ДНР» вимагають негайного «референдуму» про входження до Росії
Бойовики «Л/ДНР» вимагають негайного «референдуму» про входження до Росії
19 вересня, 20:45

Політика

Генерал США спрогнозував, що чекає Росію після війни в Україні
Генерал США спрогнозував, що чекає Росію після війни в Україні
Майно Компартії конфіскує держава. Мін’юст оприлюднив перелік
Майно Компартії конфіскує держава. Мін’юст оприлюднив перелік
Секретар РНБО запропонував нову стратегію боротьби з ракетами окупантів
Секретар РНБО запропонував нову стратегію боротьби з ракетами окупантів
До України прибула представниця Сполучених Штатів при ООН
До України прибула представниця Сполучених Штатів при ООН
Резніков потролив росіян бойовими комарами
Резніков потролив росіян бойовими комарами
Президент пропонує Раді продовжити мобілізацію та воєнний стан
Президент пропонує Раді продовжити мобілізацію та воєнний стан

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
165K
Переговори з Росією: Банкова зробила заяву
117K
Переговори України та РФ: Макрон сказав, коли це має статися
72K
8 листопада: яке сьогодні свято, традиції, заборони
60K
Арестович спрогнозував, коли настане суттєвий перелом у війні
30K
ЗМІ назвали причину, чому Путін боїться їхати на саміт G-20
26K
Який арсенал високоточної зброї залишився у РФ: оцінка ISW

Новини

Який арсенал високоточної зброї залишився у РФ: оцінка ISW
Сьогодні, 06:23
Націоналізація стратегічних підприємств і постачання Nasams. П'ять важливих новин 7 листопада
Вчора, 21:00
Кейс «Північного потоку»: як російська пропаганда намагається змусити повірити в свої фейки
Вчора, 14:43
У Лисичанську ЗСУ знищили батальйон окупантів – Генштаб
Вчора, 07:19
У Білорусі проводиться доукомплектування військ російських окупантів
5 листопада, 07:27
ЗСУ знищили на Херсонщині колону окупантів і три їхні переправи
5 листопада, 07:16

Прес-релізи

Перша автівка завдяки клієнтам 104.ua відправилась на передову
Перша автівка завдяки клієнтам 104.ua відправилась на передову
1 листопада, 14:35
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту