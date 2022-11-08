Війна в Україні: Американський генерал передбачив, чия армія наступатиме взимку

Перевага на полі бою зимою буде на українській стороні, адже ЗСУ набагато краще до цього пристосовані

Екскомандувач американської армії в Європі Бен Ходжес впевнений, що попри однакові погодні умови взимку, російським військовим буде набагато важче на фронті, ніж українській армії. Таку думку колишній командувач американської армії у Європі генерал озвучив в інтерв'ю «24 каналу».

«Я б одразу поліз у залиту водою траншею, оточений такими ж людьми, які не хочуть там бути, і водночас розуміючи, що українці наступають. Це жахлива ситуація. А також усвідомлення того факту, що начальству на мене начхати, і я не буду мати того, що мені потрібно», – сказав він.

За словами генерала США у відставці, перевага на полі бою зимою буде на українській стороні, адже ЗСУ набагато краще до цього пристосовані.

Ходжес впевнений, що контрнаступ ЗСУ уповільниться порівняно з тим, що було у вересні. Він пояснив, що земля на півдні України, коли намокне, стане болотом, тому нею буде дуже важко пересуватися.

«Але я впевнений, що український Генштаб буде і далі тиснути на росіян. Вони не хочуть залишити ворогу жодного шансу для зміцнення оборони чи кращої підготовки мобілізованих. Українці дадуть собі раду з цим», – висловився американський військовий.

Раніше Ходжес спрогнозував, завдяки чому Україна звільнить Маріуполь та Крим.

Нагадаємо, американський генерал Бен Ходжес в інтерв'ю «Главкому» розповів, що ЗСУ звільнять окупований Крим до літа 2023 року. Україна відкине російські війська назад до позиції, яку вони займали до 23 лютого, до кінця року. А загалом перемога України полягатиме у повному відновленні суверенітету над власною територією і повернення одного мільйона українців, яких було викрадено та депортовано до Росії.