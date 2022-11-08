Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

В Україні настає вирішальний період війни – Буданов

Альона Боженко
glavcom.ua
В Україні настає вирішальний період війни – Буданов
фото: ГУР

Буданов пообіцяв, що Україна здобуде повну перемогу над ворогом

Начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов заявив, що в Україні настає вирішальний період війни. Відповідну заяву він зробив під час  зустрічі з предстоятелем Православної церкви України, митрополитом Київським і всієї України Епіфанієм.

«Настає вирішальний період війни. Нам потрібна допомога кожного українця і Боже благословення. Певен, що Україна здобуде повну перемогу над ворогом та звільнить всі окуповані землі», – сказав Буданов.

Разом з тим митрополит Епіфаній відзначив величезне значення національної єдності і подякував українським захисникам, які наближають перемогу.

«Ворог лютий і лукавий, тож нехай Господь береже вас і підсилить вашу мудрість для руйнування підступних задумів окупантів», – сказав він.

Митрополит нагородив Буданова орденом святого великомученика Юрія Переможця, а також три офіцери ГУР МО, які були на зустрічі, отримали ордени архистратига Михаїла.

3 фото
На весь екран

Нагадаємо, триває 258-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на стримуванні дій Сил оборони України на окремих напрямках. Веде наступальні дії на Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках.

Теги: Україна Епіфаній ворог

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Українська армія поступово звільняє окуповані території
Це довга війна. Як зрозуміти, що ми перемогли?
Сьогодні, 19:22
Ходжес спрогнозував, як розвалиться Росія після перемоги України
Генерал США спрогнозував, що чекає Росію після війни в Україні
Сьогодні, 18:22
РФ дістає останні ресурси та просить зброю навіть у Північної Кореї, а також відчуває серйозні проблеми з ракетами
Арестович спрогнозував, коли настане суттєвий перелом у війні
Сьогодні, 08:03

Події в Україні

В Україні оголошено масштабну повітряну тривогу (карта)
В Україні оголошено масштабну повітряну тривогу (карта)
В Україні настає вирішальний період війни – Буданов
В Україні настає вирішальний період війни – Буданов
Зруйновані будинки та поранена дитина: наслідки нового обстрілу Краматорська
Зруйновані будинки та поранена дитина: наслідки нового обстрілу Краматорська
Під Мелітополем партизани підпалили штаб окупантів (відео)
Під Мелітополем партизани підпалили штаб окупантів (відео)
ЗСУ атакували 12 районів зосередження окупантів: зведення Генштабу
ЗСУ атакували 12 районів зосередження окупантів: зведення Генштабу
Проінспектував Суровікіна: Шойгу приїхав на окуповані території України (відео)
Проінспектував Суровікіна: Шойгу приїхав на окуповані території України (відео)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
124K
Переговори України та РФ: Макрон сказав, коли це має статися
75K
8 листопада: яке сьогодні свято, традиції, заборони
69K
Арестович спрогнозував, коли настане суттєвий перелом у війні
58K
ЗМІ назвали причину, чому Путін боїться їхати на саміт G-20
37K
Вбивці «Шахедів». Чим українці збивають іранські дрони
29K
Саміт G20 в Індонезії: Банкова вказала на небезпеку для Путіна

Новини

П'ять важливих новин 8 листопада
Сьогодні, 21:00
Який арсенал високоточної зброї залишився у РФ: оцінка ISW
Сьогодні, 06:23
Націоналізація стратегічних підприємств і постачання Nasams. П'ять важливих новин 7 листопада
Вчора, 21:00
Кейс «Північного потоку»: як російська пропаганда намагається змусити повірити в свої фейки
Вчора, 14:43
У Лисичанську ЗСУ знищили батальйон окупантів – Генштаб
Вчора, 07:19
У Білорусі проводиться доукомплектування військ російських окупантів
5 листопада, 07:27

Прес-релізи

Перша автівка завдяки клієнтам 104.ua відправилась на передову
Перша автівка завдяки клієнтам 104.ua відправилась на передову
1 листопада, 14:35
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту