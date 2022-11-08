В Україні настає вирішальний період війни – Буданов

Буданов пообіцяв, що Україна здобуде повну перемогу над ворогом

Начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов заявив, що в Україні настає вирішальний період війни. Відповідну заяву він зробив під час зустрічі з предстоятелем Православної церкви України, митрополитом Київським і всієї України Епіфанієм.

«Настає вирішальний період війни. Нам потрібна допомога кожного українця і Боже благословення. Певен, що Україна здобуде повну перемогу над ворогом та звільнить всі окуповані землі», – сказав Буданов.

Разом з тим митрополит Епіфаній відзначив величезне значення національної єдності і подякував українським захисникам, які наближають перемогу.

«Ворог лютий і лукавий, тож нехай Господь береже вас і підсилить вашу мудрість для руйнування підступних задумів окупантів», – сказав він.

Митрополит нагородив Буданова орденом святого великомученика Юрія Переможця, а також три офіцери ГУР МО, які були на зустрічі, отримали ордени архистратига Михаїла.

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Нагадаємо, триває 258-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на стримуванні дій Сил оборони України на окремих напрямках. Веде наступальні дії на Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках.