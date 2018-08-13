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    Топ-12 найближчих українських кінопрем'єр

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    Топ-12 найближчих українських кінопрем'єр

    У Держкіно України представили графік виходу на великі екрани нових вітчизняних стрічок

    Прокатний пік — осінь—зима-2018. Які з цих картин знайдуть свою цільову аудиторію, і який глядач має знайти ці самі фільми?

    Недавній всеукраїнський прокат нової стрічки Володимира Тихого «Брама» (з Ірмою Вітовською та Віталіною Біблів у головних ролях) спровокував справжню бурю в соціальних мережах: одні фільмом захоплюються, інші його досить жорстко критикують. І за всім цим глядацьким ентузіазмом — чинник небайдужості до української кінопродукції. 

    Напевно і «Брама», та й інші вітчизняні картини, про які йтиметься нижче, поки що не можуть змагатися за касовими зборами з американським або європейським кіно, особливо жанровим, — до цього ще дуже далеко. Однак інтерес ніби є, а невдовзі, можливо, наші кінематографісти навіть окуплять витрати на виробництво безпосередньо у прокаті. 

    «Бобот та енергія Всесвіту»

    Режисер: Максим Ксьонда 

    30 серпня

    12-річний Вадик «подружився» з трансформаторною будкою. І ця будка несподівано демонструє ознаки життя. Але тут стає відомо, що на Землю насувається лихо, — в населених пунктах може зникнути електроенергія. Тому рятувати людство від катастрофи й доводиться трансформаторній будці, але через посередників — зачарованого ворона та смартфон. Фільм цікавий тим, що звичні для нас речі, наприклад трансформатор або сміттєвози, можна розглядати під іншим кутом зору. 

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    Цей фільм, безумовно, розрахований на сімейну аудиторію, на любителів сюжетів «із вивихом» (сама трансформаторна будка чого варта!). Зрештою, якщо фентезі авторам удасться реалізувати на великому екрані яскраво та переконливо, то й велика аудиторія підтягнеться. 

    «Таємний щоденник Симона Петлюри» 

    Режисер: Олесь Янчук 

    6 вересня

    Сюжет охоплює період життя Симона Петлюри (головного отамана військ Української Народної Республіки і лідера Директорії УНР) під час його еміграції в Парижі — до фатального дня, коли він був убитий Самуїлом Шварцбардом. Фільм розповідає не тільки про план знищення Петлюри, а й про останні дні його життя. Цікавий сам драматургічний прийом — писання Петлюрою щоденника... Таким чином, сюжет картини переносить глядачів із Парижа в Україну, до подій та дійових осіб того короткого періоду УНР, коли Україна здобула, але не змогла втримати незалежність. 

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    Для любителів байопіків, історичних драм. Для поціновувачів важливих тем, в основі яких — маловідомі сторінки української історії. Режисер Олесь Янчук у цьому плані послідовний, кожен його новий фільм — це і наша історія, і непересічні особистості. 

    «Коли падають дерева»

    Режисер: Марися Нікітюк 

    13 вересня 

    У цьому фільмі — проза життя і пекло провінції. У центрі сюжету — п'ятирічна Вітка, яка приїжджає до бабусі на літні канікули. В селі вона стає свідком роману своєї старшої сестри Лариси з бандитом Шрамом. Мама дівчаток перебуває в депресії, а їхня бабуся геть заплуталася в домашніх справах, від чого зривається на крик через будь-яку дрібницю.

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    Тут — велике кіно від молодого режисера. Очевидно, що проект розрахований на поціновувачів авторського кіно під умовною рубрикою «Так жити не можна!». Картину недавно було представлено в Одесі на Міжнародному кінофестивалі. Але якихось заохочень за режисуру фільм не здобув. Зате відзначено роботу молодої акторки Анастасії Пустовіт. Ось у глядача і є мотивація: побачити на екрані акторку — відкриття Одеського кінофестивалю та оцінити роботу перспективної режисерки. 

    «Герой мого часу»

    Режисер: Антоніна Ноябрьова 

    20 вересня

    Герой Жорик, який розмовляє суржиком, переїхав із провінції до столиці. У нього великі плани на життя: елітні заклади, європейські цінності та культурні заходи. Але поки що доводиться жити як вийде — серед брудних під'їздів, непрацюючих ліфтів, убогих каруселей та пива. Жорик не здається, він шукає роботу в тій сфері, де можна перебувати поруч із прекрасним. Сюжетна канва зав'язана на love story — Жорику сподобалася дівчина із заможної родини. Але сувора планка соціального статусу тяжіє над ним, і її потрібно здолати. 

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    Цей фільм також був нещодавно представлений на Одеському міжнародному кінофестивалі, здобув похвалу журі, — а це додатковий привід переконатися в його об'єктивності, а також налаштуватися на сучасну соціально-психологічну а-ля вампіловську психодраму про чоловіка, який шукає себе в божевільному, божевільному, божевільному світі. 

    «Шляхетні волоцюги»

    Режисер: Олександр Березань 

    27 вересня 

    Музично-комедійний бойовик присвячений авантюристам Боді та Міреку. Події розгортаються у Львові наприкінці 1930-х років. Гасло двох героїв-батярів: «Любити Львів, жінок та жарти!». Щоб життя було яскравим, шляхетні волоцюги вдаються до різних авантюр, усе-таки залишаючись при цьому позитивними героями. Несподівано для себе вони стають опікунами юної Христі, після чого їхні пригоди набирають нових обертів. 

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    Уже сам жанр — музично-комедійний бойовик — чудова приманка для глядача в нашому серйозному кінорепертуарі. Варто подивитися! Додатковий бонус — яскравий акторський дует у картині. По-перше, це велика надія Національного театру імені Івана Франка — актор Іван Шаран. По-друге, відомий львівський талановитий актор Юрій Хвостенко. Ради них і варто відволіктися від гаджетів та сходити в кіно. 

    «Скажене весілля» 

    Режисер: Влад Дикий 

    4 жовтня 

    Комедія, у якій знялися Монатік, Винник, Потап. 

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    У центрі сюжету — директор районного краєзнавчого музею Василь Середюк. Він посилає доньку Катю до Франції на навчання. Через місяць вона повідомляє, що виходить заміж за французького лікаря-кардіохірурга Франсуа. Гасло родини: «Середюки — європейська сім'я!» чув у районі кожен. А виявилося, що майбутній європейський зять — афрофранцуз. І суворий тато вирішив, що весіллю не бувати. 

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    Уже трейлер фільму спровокував хейтерів на злі нападки на картину, якої ще ніхто як слід не бачив, але ось уже лають: мовляв, знову попса та дивні расові проблеми в епоху тотальної толерантності. Проте «Скажене весілля» претендує на статус народного попкорнового кіно, а персони Винника й Монатіка гарантують проектові зовсім не порожні зали. Не виключено, що «Весілля» ще позмагається цього року з DZIDZIO і Зеленським за шалені касові збори. 

    «Позивний Бандерас» 

    Режисер: Заза Буадзе 

    11 жовтня 

    Український військовий детективний трилер. Восени 2014 р. на Сході України, у зоні АТО, група розвідників на чолі з Антоном Саєнком (Бандерас) шукає російського підривника, відомого як Ходок. Професійний військовий, природно, просто так пійматися не дається, але розвіддані приводять Бандераса в рідне село. Однак односельці вважають Антона зрадником. 

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    Шанувальникам військово-патріотичного кіно. Сьогодні новий час, нова історія. І якщо раніше хлопчаки дивилися й копіювали героїв таких радянських картин, як «У зоні особливої уваги» або «Хід у відповідь», то при успішному збігу творчих обставин «Бандераса» теж могли б носити на руках нинішні підлітки, — а це найбільш вдячні глядачі жанру. Ну й батькам не варто ухилятися від таких проектів. 

    «Донбас»

    Режисер: Сергій Лозниця 

    18 жовтня

    Військову трагікомедію про життя самопроголошених «Донецької та Луганської республік» показали на Каннському міжнародному кінофестивалі. Цей фільм — ланцюжок із 13 епізодів, що, перетікаючи один в один, відтворюють в ігровому кіно реальні історії, які відбулися на Сході України. За основу сценарію Лозниця взяв документальні матеріали з любительських роликів на YouTube, зняті на території так званої Новоросії. Структура стрічки нагадує набір взаємопоєднаних скетчів. У фільмі знялися відомі київські актори театру і кіно, зокрема Тамара Яценко, Олеся Жураковська, Людмила Смородіна. 

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    «Донбас» — для шанувальників творчості Сергія Лозниці, який одного разу зняв «Щастя моє», і тепер багато хто думає-гадає: чи візьме планку вищу? Прокат «Донбасу» покаже. 

    «DZIDZIO Перший Раз»

    Режисер: Михайло Хома 

    25 жовтня 

    Природно, головний герой — DZIDZIO. Як і раніше, в душі він великий артист і наївна дитина. В новому сюжеті — маленький секрет, який переростає у велику проблему: ні мама, ні товариш не можуть допомогти герою. Бо це «делікатна справа», і він має сам уперше наважитися на щось важливе й відповідальне...

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    Якщо навіть у назві зазначено «перший раз» — не слід плекати ілюзій. Кінофраншиза на тему DZIDZIO (зразу після «Контрабасу») буде тільки розростатися, і за першим піде триста перший раз, якщо касові збори знову здивують. У цільовій аудиторії картини можна не сумніватися, — вона всім зрозуміла й цілком передбачувана. 

    «Король Данило»

    Режисер: Тарас Химич 

    22 листопада

    Історичний бойовик, 1238 рік. Князь Данило Галицький зі своїм братом Василем нападають на прикордонний замок «таємного ордену». Завдяки своїй винахідливості Данило захоплює магістра в полон. Далі — хан Батий, підступ бояр, розруха Києва. І все те, про що ви колись читали в книжках із малюнками. 

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    Новий фільм режисера-ентузіаста зразу ж після його патріотичного проекту «Жива». Тут це спроба історичного костюмного яскравого блокбастера, успіх якого великою мірою залежить від сценаристів. Ну й від режисури, звісно. У кожному разі, заявка цікава, сам фільм не можна пропустити з різних причин — бюджет, сюжет, кастинг, талановитий режисер. 

    «Крути 1918»

    Режисер: Олексій Шапарєв 

    6 грудня 

    Історичний екшен, сюжет — на основі реальних подій (бій на залізничній станції Крути взимку 1918 р.). На тлі трагічних подій два брати, Андрій і Олексій Савицькі, закохуються в Софію. Більшовики підходять до Києва, місто наповнене «червоними». Уряд УНР кидає на боротьбу з ворогом усі боєздатні частини армії, включно з юнкерами та студентами. Чотири сотні хлопців, серед яких Андрій і Олексій, ідуть у бій проти чотиритисячного, добре озброєного війська.

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    Кінопроект Шапарєва — як яскрава ілюстрація до уроків історії (і не тільки в школі): трагічна тема в нашому тяжкому сучасному контексті. Не виключено, що фільм стане одним із чемпіонів прокату — у своїй жанровій ніші — при розумному розкручуванні та вдалому сусідстві з фільмами-конкурентами. 

    «Груднева казка, або Пригоди С. Миколая»

    Режисер: Семен Горов 

    13 грудня

    Комедійний сімейний фільм про дорослішання, віру в казку і про те, що дива можуть змінити життя на краще, подарувати радість, дружбу та любов. Стрічка розповідає про пригоди другокласника Артема, чия сім'я переїхала з великого міста в будинок у Карпатах. І до Артема напередодні Дня Святого Миколая несподівано з'являється сам Миколай. Насправді це злодій у костюмі чарівника. Тому хлопчику разом із сестрою-підлітком та місцевими дітлахами доводиться виявити сміливість і спритність, щоб перемогти цього «вовка в овечій шкурі».

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    Горов — чудовий майстер жанрового кіно («Останній москаль», «Вечори на хуторі біля Диканьки», «Попелюшка»). Його передноворічна історія навіює асоціації з культовим кіноциклом «Сам удома». І хіба це не причина, щоб перед Новим роком піти саме на український фільм, підтримавши вітчизняного виробника? 

    Крім згаданих кінопроектів, в українському прокаті очікуються й інші жанрові фільми. Зокрема «Дике поле» (8 листопада), «Свінгери-2» (5 грудня), «Я, Ти, Він і Вона» (27 грудня), «11 дітей з Моршина» (27 грудня). 

    Джерело: Дзеркало тижня

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