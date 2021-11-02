Поліція відкрила справу на Фаріон та Ніцой через образи спортсменів

Справу завели через образи Фаріон та Ніцой на адресу українських олімпійців та футболістів національної збірної

Правоохоронці розпочали кримінальне провадження, фігурантами якого є ексдепутатка Верховної Ради Ірина Фаріон та дитяча письменниця Лариса Ніцой. Про це повідомляють «Українські новини» із посиланням на Національну поліцію.

Справу завели через образи Фаріон та Ніцой на адресу українських олімпійців та футболістів національної збірної. Розслідування розпочали в жовтні за ч. 1 ст. 161 (порушення рівноправності громадян залежно від їхньої расової, національної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками) Кримінального кодексу України. Підставою для відкриття справи стало рішення суду від 4 жовтня, який зобов'язав зробити це.

Заяву на Фаріон та Ніцой у правоохоронні органи написав харківський адвокат Денис Ярославський. У коментарі підсанкційному сайту «Страна» він розповів, що планує публічно висвітлювати резонансну справу.

«Хоча поліція і намагалася спустити все «на гальмах», але ми не змогли заплющити очі на образи наших Олімпійських призерів та гравців збірної України з футболу. Вважаю, що дані висловлювання не лише ображають особистості спортсменів, а й усю країну, яку ці спортсмени репрезентують на світовій арені», – йдеться в тексті заяви Ярославського.

Зазначимо, українська письменниця Лариса Ніцой накинулася з образами на футболіста Артема Довбика, який забив переможний гол у матчі Україна–Швеція та вивів команду до чвертьфіналу Євро-2020. Причиною стало те, що спортсмен на пресконференції відповідав на запитання російською мовою, а не українською.

Нагадаємо, українська легкоатлетка Ярослава Магучіх зробила спільні фото зі своєю російською колегою Марією Ласіцкене після змагань зі стрибків у висоту на Олімпійських іграх-2020 в Токіо.

Коментуючи обійми та фото з російською спортсменкою бронзової призерки Олімпіади Ярослави Магучіх, Ірина Фаріон не стримувала емоцій.

«Це публічний вчинок колаборації, ще одне свідчення того, що тіло без їдеї нічого не варте, воно просто сміття. І ця особа, це сміття, задемонструвала тоді, коли нам стріляють в лице, коли нас убивають. Ця особа на весь світ підтвердила тезу Путіна про те, що ми адін народ. Тому на місці НОК я би повернула медаль цього біологічного сміття назад», – заявляла мовознавиця.