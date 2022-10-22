Ірина Фаріон та полонені азовці: деталі скандалу

Активіст заявив, мовознавця не рада, що з полону визволяють захисників «Азовсталі»

Колишня народна депутатка від ВО «Свобода», філологиня Ірина Фаріон втрапила під гарячу руку активістів через сказане в інтерв’ю Наталі Влащенко. На захист мовознавиці стала дитяча письменниця Лариса Ніцой. Вона зауважила, що слова Фаріон були невірно інтерпретовані.

«Оббрехали, що вона не рада звільненню. А потім ще й наплели, ніби вона наїхала на Залужного – і виставили її відео. Ну це взагалі глум. У цьому відео вона критикує російськомовних захисників - і україномовного Залужного ставить їм у приклад! І Зеленського наводить у приклад, що той вивчив мову. Навіть Єрмака згадала, що той теж українську вивчив. Хто Фаріон постійно слухає – той зрозумів. Відео прикладаю. Так, вона тут говорить швидко зі вставними реченнями. Недоброзичливці скористалися», – пише Лариса Ніцой.

Так, під час інтерв'ю ішлося про російськомовних захисників. Фаріон зауважила, що, на жаль, вони є й серед звільнених із полону азовців та наголосила, мову слід учити. Адже головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний чудово говорить українською, президент Володимир Зеленський також її вивчив. У контексті розмови прозвучало таке речення: «Тепер їх з полону визволили слава Богу не всіх залишається 80 % у полоні».

Активіст Євген Карась потрактував цю фразу таким чином – Ірина Фаріон радіє, що не всіх захисників Маріуполя визволили з полону.

«Фаріон дає інтерв’ю Влащенко і шкодує, що з полону визволяють захисників «Азовсталі», – написав активіст.

Пізніше він додав: «Мені байдуже мала вона на увазі «слава Богу визволили» чи «слава Богу визволили не всіх». Мене інше зацікавило. Я вважаю неможливим доколупуватися за будь-що до людей, які вийшли з полону. Після всього пережитого зараз їм ще чути дорікання. Ще коли більшість психологічно тільки прийшли до тями, що вони вже тут, повернулись, це не сон».

Раніше Фаріон пояснила, як треба перейменувати Московську церкву в Україні.