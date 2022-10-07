У військовій формі на трофейному танку. Добкін здивував соцмережі

Оприлюднені фото та відео свідчать, що Михайло Добкін служить у війську

Українці обговорюють фото та відео харківського політика Михайла Добкіна у військовій формі

У мережі з’явилися фото та відео колишнього голови Харківської обласної державної адміністрації, народного депутата Верховної Ради восьмого скликання Михайла Добкіна, який раніше мав проросійські погляди, у військовій формі. Фото та відео розмістила донька політика Алла Добкіна у своєму Instagram.

«Ви запитували де мій тато… У відрядженні, у дуже короткому. Люблю і пишаюся! Слава Україні та нашій землі», – підписала вона світлину батька у військові формі.

Також Алла Добкіна поширила відео, як її батько оглядає трофейний російський танк, а також носить міни.

Користувачі соцмереж активно обговорюють новий образ харківського політика.

Колишній народний депутат Андрій Лозовий заявив, що Добкін пішов служити до війська «далеко не вчора» і що той нібито від початку повномасштабного вторгнення російських військ в Україну допомагав військовим, які боронили Харків.

«24 лютого о 7:30 ранку мені зателефонував Михайло Маркович Добкін. Каже: ти ж там с військовими дружиш, скажи, кому яка потрібна допомога? І жодного разу не відмовив, коли я тижнями просив щось допомогти козакам, котрі боронили Харків. Віддав навіть свої гвинтівки і броньовий крузак, на якому сам їздив», – розповів Лозовий.

Екснардеп, коментуючи обговорення щодо Добкіна у соцмережах, наголосив, що «це абсолютно нормально, коли у людини змінюються погляди». Лозовий також оприлюднив особисте листування з Добкіним щодо служби того у війську.

Думка користувачів соцмереж щодо служби Добкіна у війську розділилася. Хтось хвалить його за зміну позиції, інші ж вважають його появу у військовій формі звичайним піаром.

Не обійшлося і без дотепних жартів та мемів.

Нагадаємо, раніше колишній народний депутат Михайло Добкін, який раніше був членом проросійських партій «Партія регіонів» та «Опозиційний блок», різко висловився про російських окупантів, які сьогодні воюють проти України. Політик також закликав «вважати його націоналістом».

До слова, раніше стало відомо, що лідер «Радикальної партії» Олег Ляшко вступив на службу до української армії.