Змусив зняти запчастини з вертольотів. Нові деталі розслідування щодо зрадника Богуслаєва

В'ячеслав Богуслаєв наказав зняти лопасті з гелікоптерів, щоб українські військові не змогли їх застосувати на початку вторгнення Росії

Президент «Мотор Січі» В'ячеслав Богуслаєв після того, як українськи військові звернулись по гелікоптери, віддав наказ розукомплектувати техніку. Про це розповів генеральний прокурор України Андрій Костін «Інтерфакс-Україна».

«Слідство володіє інформацією, що президент «Мотор Січ» на початку повномасштабної війни, після відповідного звернення українських військових, наказував співробітникам підприємства приховати документи від гелікоптерів, аби українськи сили оборони не могли скористатись технікою. Мовляв, українські пілоти не сядуть за штурвал гелікоптера без спеціальних формулярів. Але і це ще не все! Після того, як українськи військові звернулись по гелікоптери, президент «Мотор Січі» віддав наказ розукомплектувати техніку. Просто зняти з гелікоптерів лопасті! І це, ще раз наголошую, відбувалось на початку війни. Ми ж всі пам’ятаємо, як ворожі гелікоптери штурмували Гостомель. Як обстрілювали інші українські міста. І коли так важлива була вчасна підтримка збройним силам у повітрі…», – заявив Андрій Костін.

Нагадаємо, 22 жовтня, як ексклюзивно повідомили «Главкому» джерела у СБУ, директора одного із найбільших запорізьких підприємств В'ячеслава Богуслаєва затримали силовики.

Згодом Служба безпеки України опублікувала аудіозаписи телефонних розмов президента АТ «Мотор Січ», які підтверджують його співробітництво з ворогом.

Також стало відомо, що Богуслаєв має громадянство РФ.

Згодом суд обрав Богуслаєву запобіжний захід.