Михайло Вершинін: історія глави патрульної поліції, який обороняв Маріуполь

Михайло Вершинін пробув у російському полоні чотири місяці

Новина про звільнення з полону 215 захисників України, в тому числі й героїв Азовсталі», стала чи не найрадіснішою для українського суспільства за останній час. З-поміж звільнених був і начальник патрульної поліції Маріуполя Михайло Вершинін.

Михайло Вершинін – голова патрульної поліції Маріуполя та Донецької області. Від початку повномасштабного вторгнення став на захист міста, заблокованого російською армією. Вершинін особисто звертався із закликом допомогти Україні боротися з російськими окупантами до лідерів країн світу, та, зокрема, до президента України, із проханням забезпечити оборонців міста системами протиповітряної оборони. У травні 2022 року потрапив до полону рашистів. Його визволили 21 вересня.

Як потрапив на фронт

Війна трапилася з ним двічі. Вершинін – переселенець з окупованого Донецька та учасник Антитерористичної операції. До 2014 року займався бізнесом – мав шиномонтажку. Та коли Росія напала на Донбас, зрозумів, що не зможе жити під ворожим прапором. Вершинін пішов добровольцем у «Правий сектор», а у ході Антитерористичної операції боронив Донецький аеропорт, після чого й став «кіборгом». Отримав позивний «Кот».

Про службу у поліції

У 2015 році Вершинін вступив до лав Патрульної поліції Маріуполя, а згодом став очільником Патрульної поліції Донецької області.

У 2020 році його хотіли відсторонити від виконання обов’язків через скандал щодо дій декількох його підлеглих. Тоді вперше в історії української поліції мешканці міста ініціювали відкрите звернення до керівництва Департаменту патрульної поліції із вимогою залишити Вершиніна на посаді.

Про повномасштабне вторгнення

З початку повномасштабного вторгнення росіян в Україну «Кот» одразу став на захист міста, але паралельно допомагав простим жителям з евакуацією та рятував їх в інших скрутних ситуаціях.

«Мої підлеглі евакуйовували жінок із розбитого після авіаудару пологового. Хтось ніс поранену вагітну, хтось – дитину, синю від холоду. Війна – це подія, яка має багато граней. Патрульні робили чимало їм не характерного. Вони самі не очікували, що здатні на деякі речі. Вони рятували людей, коли у нас відбувалися обстріли. Туди відразу стягувалися всі вільні екіпажі, які надавали першу допомогу, саджали людей у машини і везли їх в лікарні», – розповідав капітан Вершинін.

За це його у травні 2022 року нагородили орденом Богдана Хмельницького III ступеню «За особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі».

На жаль, у цей момент начальник патрульної поліції Маріуполя був у російському полоні. Він, як і десятки інших поліцейських, став на захист маріупольської «Азовсталі», яку боронив до останнього, поки разом з бійцями «Азова» не отримав наказ від головнокомандувача скласти зброю. Вершинін виходив з заводу-фортеці майже останнім і провів у полоні цілих чотири місяці. Весь цей час маріупольці проводили акції підтримки, закликали світ звільнити Вершиніна.

Полон змінив до невпізнаваності

Повернення стало для захисника своєрідним подарунком до дня народження, яке він святкував 22 вересня вже звільненим з полону.

Водночас перебування у лапах ворога змінило міцного правоохоронця до невпізнаваності – чоловік помітно схуднув.

Та, попри усі жахливі події, Вершинін живий та готовий до відновлення. Головне для наших звільнених героїв – це перемога над ворогом, і вона неодмінно буде!