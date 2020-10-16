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    Airbus зацікавився водневими технологіями автовиробників

    нова енергія
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    <p>Airbus прагне до водневим польотів</p> <p>&nbsp;</p> <p></p> - Airbus зацікавився водневими технологіями автовиробників

    Airbus прагне до водневим польотів

     

    Фото: h2-view.com

    Аерокосмічний гігант почне співпрацювати з виробником запчастин для авто

    Аерокосмічна компанія Airbus підписала угоду з розробки водневих паливних елементів для авіаційного ринку з німецьким виробником запасних частин для автомобілів ElringKlinger, - повідомляє H2 View

    Компанії будуть працювати над розробкою та перевіркою сумісних з авіацією батарей водневих паливних елементів. ElringKlinger заявила, що надасть Airbus доступ до технологій, завдяки яким буде можливо виробництво пасажирських літаків Airbus ZEROe, що працюють на водні. Вони можуть бути введені в експлуатацію до 2035 року. 

    «Водневі паливні елементи можуть значно знизити викиди в авіації. У нашій технології є значний ринковий потенціал, який підтверджує наш стратегічний шлях останніх двох десятиліть», - сказав генеральний директор ElringKlinger Стефан Вольф.

    технології авиация водень
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