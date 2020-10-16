Airbus зацікавився водневими технологіями автовиробників нова енергія



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Airbus прагне до водневим польотів Фото: h2-view.com

Аерокосмічний гігант почне співпрацювати з виробником запчастин для авто

Аерокосмічна компанія Airbus підписала угоду з розробки водневих паливних елементів для авіаційного ринку з німецьким виробником запасних частин для автомобілів ElringKlinger, - повідомляє H2 View.

Компанії будуть працювати над розробкою та перевіркою сумісних з авіацією батарей водневих паливних елементів. ElringKlinger заявила, що надасть Airbus доступ до технологій, завдяки яким буде можливо виробництво пасажирських літаків Airbus ZEROe, що працюють на водні. Вони можуть бути введені в експлуатацію до 2035 року.

«Водневі паливні елементи можуть значно знизити викиди в авіації. У нашій технології є значний ринковий потенціал, який підтверджує наш стратегічний шлях останніх двох десятиліть», - сказав генеральний директор ElringKlinger Стефан Вольф.