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    Arcola Energy представила водневу установку для важкого транспорту

    нова енергія
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    <p>Важкі вантажівки зможуть працювати весь день всього на одній заправці</p> <p>&nbsp;</p> <p></p> - Arcola Energy представила водневу установку для важкого транспорту

    Важкі вантажівки зможуть працювати весь день всього на одній заправці

     

    Фото: h2-view.com

    Уніфікована силова установка A-Drive може застосовуватися як для автотранспорту, так і для поїздів

    Британська воднева компанія Arcola Energy розробила уніфіковану платформу силового агрегату на водневих паливних елементах, призначену для важких транспортних засобів, - повідомляє H2 View

    Платформа Arcola HFC A-Drive є екологічно чистою альтернативою дизельним силовим агрегатам і призначена для великовантажних вантажівок, автомобілів для муніципальних служб, а також громадського транспорту - автобусів і регіональних електропоїздів. 

    Arcola Energy заявила, що продажі уніфікованої платформи почнуться з початку 2021 року. Це вкрай актуально - зараз в Європі на частку важких транспортних засобів припадає понад 20% викидів вуглецю. 

    «Платформа HFC A-Drive, яка поєднує ефективну електричну трансмісію з водневими елементами, дозволяє важкому транспорту працювати цілий день при всього одній 10-хвилинної заправці», - сказав генеральний директор Arcola Energy Бен Тодд.

    Теги: транспорт Великобритания водень
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