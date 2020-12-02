Arcola Energy представила водневу установку для важкого транспорту

Важкі вантажівки зможуть працювати весь день всього на одній заправці

Уніфікована силова установка A-Drive може застосовуватися як для автотранспорту, так і для поїздів

Британська воднева компанія Arcola Energy розробила уніфіковану платформу силового агрегату на водневих паливних елементах, призначену для важких транспортних засобів, - повідомляє H2 View.

Платформа Arcola HFC A-Drive є екологічно чистою альтернативою дизельним силовим агрегатам і призначена для великовантажних вантажівок, автомобілів для муніципальних служб, а також громадського транспорту - автобусів і регіональних електропоїздів.

Arcola Energy заявила, що продажі уніфікованої платформи почнуться з початку 2021 року. Це вкрай актуально - зараз в Європі на частку важких транспортних засобів припадає понад 20% викидів вуглецю.

«Платформа HFC A-Drive, яка поєднує ефективну електричну трансмісію з водневими елементами, дозволяє важкому транспорту працювати цілий день при всього одній 10-хвилинної заправці», - сказав генеральний директор Arcola Energy Бен Тодд.