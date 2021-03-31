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    Авіакомпанія ZeroAvia замовила водневі двигуни на $630 тис

    нова енергія
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    Прототип першого водневого літака Piper Malibu Mirage &nbsp; - Авіакомпанія ZeroAvia замовила водневі двигуни на $630 тис

    Прототип першого водневого літака Piper Malibu Mirage

     

    Фото: agat-avia.com

    Піонер водневого авіабудування ZeroAvia отримає замовлення до кінця другого кварталу 2021 року

    Шведський виробник паливних елементів PowerCell отримав від англо-американської компанії ZeroAvia додаткове замовлення на 5,4 мільйона шведських крон ($630 тис) на свої водневі двигуни MS-100, – повідомляє H2 View.

    Саме на такому двигуні в кінці 2020 року розробник воднево-електричного літака ZeroAvia випробував одномоторний шестимісний моноплан Piper Malibu, який успішно виконав восьмихвилинний політ, досягнувши висоти 300 метрів і швидкості 50 км/год. Це був перший в світі політ комерційного літака на водневому двигуні.

    Система компактних паливних елементів PowerCell MS-100 має максимальну потужність 100 кВт. Компанія планує завершити виробництво нової партії водневих силових установок і доставити їх замовнику у другому і третьому кварталі 2021 року.

    «Авіакомпанія ZeroAvia довела, що воднево-електричні польоти з нульовим викидом шкідливих речовин можливі. Ми разом продемонстрували, що ця інноваційна технологія не тільки існує, а й успішно працює. Технології паливних елементів і водень будуть відігравати вирішальну роль в перетворенні авіаційної галузі», – сказав директор з продажу та маркетингу PowerCell Андреас Боден.

    Теги: політ технології водень
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