Авіакомпанія ZeroAvia замовила водневі двигуни на $630 тис

Піонер водневого авіабудування ZeroAvia отримає замовлення до кінця другого кварталу 2021 року

Шведський виробник паливних елементів PowerCell отримав від англо-американської компанії ZeroAvia додаткове замовлення на 5,4 мільйона шведських крон ($630 тис) на свої водневі двигуни MS-100, – повідомляє H2 View.

Саме на такому двигуні в кінці 2020 року розробник воднево-електричного літака ZeroAvia випробував одномоторний шестимісний моноплан Piper Malibu, який успішно виконав восьмихвилинний політ, досягнувши висоти 300 метрів і швидкості 50 км/год. Це був перший в світі політ комерційного літака на водневому двигуні.

Система компактних паливних елементів PowerCell MS-100 має максимальну потужність 100 кВт. Компанія планує завершити виробництво нової партії водневих силових установок і доставити їх замовнику у другому і третьому кварталі 2021 року.

«Авіакомпанія ZeroAvia довела, що воднево-електричні польоти з нульовим викидом шкідливих речовин можливі. Ми разом продемонстрували, що ця інноваційна технологія не тільки існує, а й успішно працює. Технології паливних елементів і водень будуть відігравати вирішальну роль в перетворенні авіаційної галузі», – сказав директор з продажу та маркетингу PowerCell Андреас Боден.