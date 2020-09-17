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    Авіалайнер Bombardier DHC-8 перейде на водневе паливо

    нова енергія
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    <p>Пасажирський варіант авіалайнера Bombardier DHC-8</p> <p>&nbsp;</p> <p></p> - Авіалайнер Bombardier DHC-8 перейде на водневе паливо

    Пасажирський варіант авіалайнера Bombardier DHC-8

     

    Фото: wikipedia.org

    Знаменитий канадський літак стане повністю безвуглецевим

    Виробник електродвигунів magniX і компанія Universal Hydrogen, що займається комплексною паливної логістикою, в рамках нового партнерства розробляють комплект для модернізації Bombardier DHC-8 (широко відомого як Dash-8), в результаті чого літак перейде на водневе паливо, - повідомляє H2 View

    «Існує очевидна необхідність в поступовому скороченні викидів в комерційній авіації, і безвуглецева енергія на водневої основі - це майбутнє галузі. Ми міняємо застарілі, дорогі, забруднюючі технології на недорогі екологічні рішення», - сказав співзасновник і генеральний директор Universal Hydrogen Пол Єременко. 

    Bombardier DHC-8 - канадський двомоторний турбогвинтовий лайнер для авіаліній малої і середньої протяжності. Існують як пасажирський, так і військово-транспортний варіанти літака.

    лайнер технології водень
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