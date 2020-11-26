Австралія інвестує 50 млн доларів у водень

Новий Південний Уельс стане ще більш екологічно чистим за рахунок розвитку водневої енергетики

Інвестиції розраховані на десятирічний термін

Австралійський штат Новий Південний Уельс прийняв закон про інвестиції в електроенергію, згідно з яким протягом 10 років в розвиток сектора зеленої водневої енергетики будуть гарантовані інвестиції в розмірі 50 млн доларів, - повідомляє H2 View.

У законі, зокрема, зазначено, що в Новому Південному Уельсі будуть створені спеціальні зони поновлюваних джерел енергії, що дозволить координувати нові інвестиції в вітрові та сонячні проекти поряд з інвестиціями в інфраструктуру розподіляючих енергомереж.

«Ми раді бачити, що Новий Південний Уельс зробив ще один крок до підвищення доступності, надійності, безпеки і стабільності електропостачання штату, а також просуванню плану з побудови екологічно чистої водневої промисловості Австралії», - сказала генеральний директор Австралійської водневої ради Фіона Саймон.