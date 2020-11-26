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    Австралія інвестує 50 млн доларів у водень

    нова енергія
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    <p>Новий Південний Уельс стане ще більш екологічно чистим за рахунок розвитку водневої енергетики</p> <p>&nbsp;</p> <p></p> - Австралія інвестує 50 млн доларів у водень

    Новий Південний Уельс стане ще більш екологічно чистим за рахунок розвитку водневої енергетики

     

    Фото: bahys.com

    Інвестиції розраховані на десятирічний термін

    Австралійський штат Новий Південний Уельс прийняв закон про інвестиції в електроенергію, згідно з яким протягом 10 років в розвиток сектора зеленої водневої енергетики будуть гарантовані інвестиції в розмірі 50 млн доларів, - повідомляє H2 View

    У законі, зокрема, зазначено, що в Новому Південному Уельсі будуть створені спеціальні зони поновлюваних джерел енергії, що дозволить координувати нові інвестиції в вітрові та сонячні проекти поряд з інвестиціями в інфраструктуру розподіляючих енергомереж. 

    «Ми раді бачити, що Новий Південний Уельс зробив ще один крок до підвищення доступності, надійності, безпеки і стабільності електропостачання штату, а також просуванню плану з побудови екологічно чистої водневої промисловості Австралії», - сказала генеральний директор Австралійської водневої ради Фіона Саймон.

    Теги: Австралія інвестиції закон водень
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