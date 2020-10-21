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    Австралія розробила перший в світі проект судна для транспортування стисненого водню

    нова енергія
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    <p>Танкер для перевезення стисненого водню</p> <p>&nbsp;</p> <p></p> - Австралія розробила перший в світі проект судна для транспортування стисненого водню

    Танкер для перевезення стисненого водню

     

    Фото: elektrovesti.net

    Детальний розгляд проекту намічено на початок 2021 року

    Австралійська компанія Global Energy Ventures представила подробиці проекту H2 Ship по розробці нової конструкції судна для транспортування стисненого водню. Компанія очікує, що детальне проектування нового судна буде схвалено Американським бюро судноплавства на початку 2021 року, - повідомляють Elektrovesti

    Фахівці компанії реалізували проект прискореної програми розробки технічних специфікацій для інноваційного судна зі стисненим H2, включаючи систему утримання вантажу, яка спроектована відповідно до вимог Американського бюро судноплавства. 

    Двигуни, що працюють на чистому водні, не даватимуть викиду вуглецю. Система захисної оболонки забезпечить зберігання водню при заданому тиску 3600 фунтів на квадратний дюйм. Танкер H2 Ship матиме ємність зберігання до 2 тис тонн (23 млн куб. м) стисненого водню.
    Австралія водень
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